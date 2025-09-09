Họa sĩ Hùng Rô "Tái Sinh" trong nghệ thuật

Chiều 9-9, họa sĩ Hùng Rô (tên thật Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1984, Phú Thọ) đã khai mạc triển lãm cá nhân với chủ đề "Tái Sinh". Triển lãm lần này đánh dấu lần đầu tiên anh giới thiệu tranh sơn mài đến công chúng sau nhiều năm gắn bó với sơn dầu và acrylic.

Triển lãm trưng bày 19 tác phẩm sáng tác bằng kỹ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, tập trung vào hai mảng đề tài: thiên nhiên và tôn giáo. Bằng lối vẽ trừu tượng, họa sĩ đưa người xem bước vào không gian thiền định, tĩnh lặng mà huyền ảo, nơi hình ảnh hoa sen hay Đức Phật trở thành biểu tượng cho sự thanh lọc, an yên.

Hoạ sĩ Hùng Rô và triển lãm "Tái Sinh"

Điểm nhấn của triển lãm là tác phẩm "Phượng Hoàng Lửa", biểu tượng cho sự chuyển hóa đau khổ thành trí tuệ, "thiêu cháy bản thân" để tái sinh. Đây cũng được xem như ẩn dụ cho chính hành trình nghệ thuật của Hùng Rô - một họa sĩ từng vượt qua định kiến gia đình, kiên định theo đuổi hội họa để khẳng định phong cách riêng.

Hùng Rô tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (2008) và Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2012).

Anh từng để lại dấu ấn với các triển lãm cá nhân "Nghiêng Đêm" (2017), "Thiên nhiên - Câu chuyện tình yêu" (2023), "Xuân Hạ Tương Duyên" (2025). Năm 2023, anh được thương hiệu Johnnie Walker Blue Label mời hợp tác đưa tác phẩm vào phiên bản độc bản quảng bá nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Triển lãm mang đến cho công chúng vẻ đẹp của tranh sơn mài Việt Nam trong ngôn ngữ đương đại

Khác với những lần trước, triển lãm "Tái Sinh" là kết quả ấp ủ 5 năm, nơi Hùng Rô muốn khẳng định vẻ đẹp độc đáo của tranh sơn mài Việt Nam trong ngôn ngữ đương đại. Với anh, đó không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là kết tinh của nội tâm giàu cảm xúc, dòng cảm hứng bất tận và khát vọng gắn kết bản sắc dân tộc trong hội họa.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 11-9 đến 30-10 tại B Space Art Gallery (tầng 5, số 54 đường C1, phường Tân Bình, TP HCM).



