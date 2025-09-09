Họa sĩ Hùng Rô "Tái Sinh" trong nghệ thuật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Họa sĩ Hùng Rô "Tái Sinh" trong nghệ thuật

Tin - ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Triển lãm “Tái Sinh” đánh dấu bước ngoặt trong hành trình sáng tạo nghệ thuật của họa sĩ Hùng Rô.

Chiều 9-9, họa sĩ Hùng Rô (tên thật Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1984, Phú Thọ) đã khai mạc triển lãm cá nhân với chủ đề "Tái Sinh". Triển lãm lần này đánh dấu lần đầu tiên anh giới thiệu tranh sơn mài đến công chúng sau nhiều năm gắn bó với sơn dầu và acrylic.

Triển lãm trưng bày 19 tác phẩm sáng tác bằng kỹ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, tập trung vào hai mảng đề tài: thiên nhiên và tôn giáo. Bằng lối vẽ trừu tượng, họa sĩ đưa người xem bước vào không gian thiền định, tĩnh lặng mà huyền ảo, nơi hình ảnh hoa sen hay Đức Phật trở thành biểu tượng cho sự thanh lọc, an yên.

Hoạ sĩ Hùng Rô "Tái sinh" trong nghệ thuật - Ảnh 1.

Hoạ sĩ Hùng Rô và triển lãm "Tái Sinh"

Điểm nhấn của triển lãm là tác phẩm "Phượng Hoàng Lửa", biểu tượng cho sự chuyển hóa đau khổ thành trí tuệ, "thiêu cháy bản thân" để tái sinh. Đây cũng được xem như ẩn dụ cho chính hành trình nghệ thuật của Hùng Rô - một họa sĩ từng vượt qua định kiến gia đình, kiên định theo đuổi hội họa để khẳng định phong cách riêng.

Hùng Rô tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (2008) và Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2012).

Anh từng để lại dấu ấn với các triển lãm cá nhân "Nghiêng Đêm" (2017), "Thiên nhiên - Câu chuyện tình yêu" (2023), "Xuân Hạ Tương Duyên" (2025). Năm 2023, anh được thương hiệu Johnnie Walker Blue Label mời hợp tác đưa tác phẩm vào phiên bản độc bản quảng bá nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Hoạ sĩ Hùng Rô "Tái sinh" trong nghệ thuật - Ảnh 2.
Hoạ sĩ Hùng Rô "Tái sinh" trong nghệ thuật - Ảnh 3.
Hoạ sĩ Hùng Rô "Tái sinh" trong nghệ thuật - Ảnh 4.

Triển lãm mang đến cho công chúng vẻ đẹp của tranh sơn mài Việt Nam trong ngôn ngữ đương đại

Khác với những lần trước, triển lãm "Tái Sinh" là kết quả ấp ủ 5 năm, nơi Hùng Rô muốn khẳng định vẻ đẹp độc đáo của tranh sơn mài Việt Nam trong ngôn ngữ đương đại. Với anh, đó không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là kết tinh của nội tâm giàu cảm xúc, dòng cảm hứng bất tận và khát vọng gắn kết bản sắc dân tộc trong hội họa.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 11-9 đến 30-10 tại B Space Art Gallery (tầng 5, số 54 đường C1, phường Tân Bình, TP HCM).


Tin liên quan

Hấp dẫn, sinh động với triển lãm "Đung đưa với nắng"

Hấp dẫn, sinh động với triển lãm "Đung đưa với nắng"

(NLĐO) – Một cuộc đối thoại hội họa giữa hai họa sĩ đam mê sáng tạo và khám phá cái mới cho đời sống mỹ thuật

Triển lãm mỹ thuật đương đại "Đối cảnh"

Triển lãm "Đối cảnh" giới thiệu các tác phẩm của 6 nghệ sĩ trẻ: Bảo Nguyễn, Hoàng Kha, Long Trần, Nguyên Nguyên, Phan Lê Phong và Lâm Sơn Thân.

Dư âm sau triển lãm Nguyễn Á: Lưu giữ ký ức, thắp lên khát vọng tương lai

(NLĐO) – Những tình cảm của công chúng dành cho Nguyễn Á đã giúp anh thăng hoa và phát huy nhiều bộ sách mới đầy giá trị nhân văn

hoạ sĩ Hùng Rô tái sinh triển lãm nghệ thuật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo