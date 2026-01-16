HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu chia sẻ vinh dự được nhận Bằng khen của TPHCM

Yến Anh

(NLĐO)- Họa sĩ Lê Hữu Hiếu gây ấn tượng mạnh với triển lãm "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30-4-1975" tại TPHCM dịp A50.

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu vừa được UBND TPHCM tặng Bằng khen vì có những đóng góp cho các sự kiện chính trị nổi bật của thành phố. Họa sĩ cho hay anh rất tự hào khi đón nhận vinh dự này, càng tự hào hơn khi triển lãm nghệ thuật đương đại "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30-4-1975" (từ ngày 19-4 đến 1-5-2025, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước, được đông đảo người dân và du khách đón nhận.

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu chia sẻ vinh dự được nhận Bằng khen của TPHCM - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu nhận Bằng khen của UBND TPHCM

Triển lãm "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30-4-1975" gây ấn tượng mạnh với 27 tượng lớn cao 3,3 đến 4,5 m đúc bằng nhôm nguyên khối nặng khoảng 30 tấn; tranh sơn mài dài 9,5 m, cao 4 m gồm 18 tấm ghép, trên tranh có khắc bài "Hịch tướng sĩ"; 30 cọc gỗ chạm "Hịch tướng sĩ", bên ngoài phủ sơn mài cao từ 5,6 đến 9 m, tổng khối lượng 60 tấn, riêng một cọc ở giữa cao 9,5 m, sơn son đỏ. Đặc biệt, mô hình xe tăng M24 Chaffee treo ngược trên bãi cọc, gợi liên tưởng tới Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Không chỉ dừng ở quy mô đồ sộ, toàn bộ cấu trúc nghệ thuật của triển lãm sử dụng một ngôn ngữ thị giác mạnh mẽ. Chất liệu gỗ bạch đàn xoắn lấy từ vùng gần đầu nguồn sông Bạch Đằng như một lời tri ân lịch sử; các lớp son, vàng, bạc trên tranh sơn mài tạo nên chiều sâu ánh sáng - bóng tối, nơi ký ức binh sĩ, thuyền trận và lời Hịch hiện ra khi rõ, khi mờ. Cùng với đó, tượng Thần Bảo hộ cao 6 m, nặng 3 tấn, được chế tác từ những vật liệu thuần Việt như gỗ mít, gốm…, gợi cảm giác linh thiêng và vững chãi.

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu chia sẻ vinh dự được nhận Bằng khen của TPHCM - Ảnh 2.

Triển lãm - sắp đặt "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30-4-1975" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - TPHCM dịp 30-4

Triển lãm đã tạo hiệu ứng truyền thông - du lịch mạnh mẽ, khẳng định vai trò tiên phong của TPHCM trong đổi mới hoạt động văn hoá, đồng thời góp phần tôn vinh lịch sử đấu tranh kiên cường và truyền thống bất khuất của các thế hệ cha ông.

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu chia sẻ vinh dự được nhận Bằng khen của TPHCM - Ảnh 3.

Triển lãm - sắp đặt "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30-4-1975" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - TPHCM dịp 30-4

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu chia sẻ nhiều ý tưởng về cuộc triển lãm đã được anh ấp ủ suốt hơn một thập kỷ. Chuyến thăm bãi cọc Bạch Đằng năm 2010 để lại dấu ấn sâu sắc, thôi thúc anh đi tìm chất liệu, hồi sinh tinh thần thủ công truyền thống, tự tay tham gia từ thiết kế đến chế tác, cùng sự hỗ trợ của các nghệ nhân làng đúc nhôm Nam Định.

Dòng chảy sáng tác về Bạch Đằng được Lê Hữu Hiếu tiếp tục mở rộng khi trưng bày triển lãm - sắp đặt "Bạch Đằng" tại Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là một trải nghiệm nghệ thuật hiếm gặp, nơi lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà hiện diện giữa không gian thiên nhiên và cảm xúc bên bờ vịnh di sản. Triển lãm tại Hạ Long gồm 18 tượng binh sĩ kim loại cao 3,3 đến 4,5 m, trưng bày dài hạn trong không gian đô thị ven biển.

Từ Phố đi bộ Nguyễn Huệ đến bờ vịnh Hạ Long, từ hình tượng cọc Bạch Đằng đến không gian ký ức 30-4-1975, tác phẩm của Lê Hữu Hiếu cho thấy một cách tiếp cận lịch sử bằng nghệ thuật đầy chiều sâu: Không minh họa quá khứ, mà đánh thức ký ức. "Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30-4-1975" vì thế không chỉ là một triển lãm, mà là không gian ký ức sống, nơi lịch sử, di sản và hiện tại gặp nhau, khẳng định bản lĩnh văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu chia sẻ vinh dự được nhận Bằng khen của TPHCM - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu (bìa trái) nhận vinh danh “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025” từ Giáo sư Yuji Suzuki , Tổng giám đốc Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản.

Những đóng góp bền bỉ của Lê Hữu Hiếu trong việc đưa lịch sử vào đời sống đương đại bằng nghệ thuật đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ngày 17-10-2025 tại Tokyo, anh được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Nhật Bản vinh danh danh hiệu "Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025", ghi nhận anh như một "người giữ lửa" trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh, họa sĩ Lê Hữu Hiếu có hành trình triển lãm dài hơi trong nước và thế giới. Anh từng tham gia Venice Biennale, Florence Biennale; tổ chức triển lãm cá nhân tại Ý, Mỹ…

Các nhà nghiên cứu nghệ thuật ví anh như "con tằm rút ruột nhả tơ", bền bỉ dệt nên những lớp nghệ thuật mang tư duy quốc tế nhưng thấm đẫm chất liệu văn hóa Việt Nam.

