Vở “Bên dòng Long Khốt” của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An, đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2021, do họa sĩ Trần Hồng Vân thiết kế sân khấu (Ảnh do nhân vật cung cấp)