Họa sĩ Trịnh Thắng thử thách giới hạn hội họa

Chất liệu da bò là một bề mặt vẽ hiếm gặp và khó kiểm soát trong hội họa đương đại. Với đặc tính thấm, loang và biến đổi không lặp lại, chất liệu đặc biệt này buộc người vẽ phải làm chủ trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, không do dự, không sửa chữa và một tinh thần sáng tạo không thoái lui.

Tiến sĩ - họa sĩ Trịnh Thắng

Trong lịch sử hội họa, da động vật từng được sử dụng như một bề mặt vẽ cổ điển (parchment, vellum), tuy nhiên trong thực hành hội họa đương đại, đặc biệt tại Việt Nam, việc sử dụng da bò như một chất liệu hội họa trực tiếp với quy mô gần 70 tác phẩm khổ lớn trong một triển lãm tranh cá nhân vẫn còn hiếm gặp. Tại triển lãm "Hẹn ước mùa sau" của họa sĩ Trịnh Thắng, da bò trở thành nền vẽ chính, nơi những vân mạch tự nhiên, độ thấm và loang biến ảo không lặp lại, buộc người nghệ sĩ buông bỏ kiểm soát, đi tới cùng trong từng nét cọ.

Đáng chú ý, với Trịnh Thắng, việc sử dụng chất liệu này không phải là một lựa chọn về thẩm mỹ, mà là "duyên khởi". Ông cho biết, khi được tặng những tấm da bò, ông đã phát nguyện thực hiện bộ tranh trong tinh thần hướng đến sự linh thiêng, thánh thiện và chuyển hóa an lành - từ một nền tảng vật chất hữu hạn, mở ra một chiều kích tinh thần sâu sắc và thăng hoa hơn cho các tác phẩm.

Chủ nhân của triển lãm cũng cho hay "Mùa sau" không phải là mùa vụ của thời gian, mà là một chặng của tâm thức - một lời nhắn gửi từ những người đã "đến đích" dành cho những người đang trên hành trình. Không phải để lặp lại, mà để đi tiếp, không quay đầu. Cứ bước, bước tiếp, rồi thấy!"

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam, cảm nhận: "Những ý tưởng lạ cứ suốt ngày quanh quẩn, chưa một lần buông cho Trịnh Thắng. Cũng bởi vậy, mỗi lần nhớ ra, ông lại tung những cơn bão va đập mạnh vào thị giác của bạn và tôi. Hẹn ước với Trời, với Người chưa bao giờ thấy thoả. Cuộc chơi mới trên những tấm da bò là bộ gõ mang khúc điệu như bùa chú, thả dài tới muôn nẻo xa thăm thẳm…"

Một điểm khác biệt của bộ tranh lần này là Trịnh Thắng phác thảo và hoàn thiện toàn bộ các tác phẩm, trong khi các học trò tham gia các lớp màu ban đầu như một phần của quá trình thực hành. Toàn bộ sau đó được ông kết nối thành một chỉnh thể thống nhất. Hầu hết mỗi bức tranh được hoàn thành trong một ngày, không sửa, không quay lại - như một cam kết đi tới cùng trong sáng tạo.

Triển lãm mở cửa đón công chúng tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, 16 Ngô Quyền, Hà Nội từ ngày 10 đến 26-5 và tại Trung tâm Văn hoá nghệ thuật, 22 Hàng Buồm, Hà Nội từ ngày 29-5 đến 21-6.