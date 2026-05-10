Văn hóa - Văn nghệ

Họa sĩ Trịnh Thắng thử thách giới hạn hội họa

Yến Anh

(NLĐO)- Gần 70 tác phẩm hội họa trên chất liệu da bò được họa sĩ Trịnh Thắng giới thiệu trong triển lãm cá nhân "Hẹn ước mùa sau" khai mạc chiều 10-5.

Chất liệu da bò là một bề mặt vẽ hiếm gặp và khó kiểm soát trong hội họa đương đại. Với đặc tính thấm, loang và biến đổi không lặp lại, chất liệu đặc biệt này buộc người vẽ phải làm chủ trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, không do dự, không sửa chữa và một tinh thần sáng tạo không thoái lui.

Họa sĩ Trịnh Thắng thử thách giới hạn hội họa - Ảnh 1.

Tiến sĩ - họa sĩ Trịnh Thắng

Trong lịch sử hội họa, da động vật từng được sử dụng như một bề mặt vẽ cổ điển (parchment, vellum), tuy nhiên trong thực hành hội họa đương đại, đặc biệt tại Việt Nam, việc sử dụng da bò như một chất liệu hội họa trực tiếp với quy mô gần 70 tác phẩm khổ lớn trong một triển lãm tranh cá nhân vẫn còn hiếm gặp. Tại triển lãm "Hẹn ước mùa sau" của họa sĩ Trịnh Thắng, da bò trở thành nền vẽ chính, nơi những vân mạch tự nhiên, độ thấm và loang biến ảo không lặp lại, buộc người nghệ sĩ buông bỏ kiểm soát, đi tới cùng trong từng nét cọ.

Đáng chú ý, với Trịnh Thắng, việc sử dụng chất liệu này không phải là một lựa chọn về thẩm mỹ, mà là "duyên khởi". Ông cho biết, khi được tặng những tấm da bò, ông đã phát nguyện thực hiện bộ tranh trong tinh thần hướng đến sự linh thiêng, thánh thiện và chuyển hóa an lành - từ một nền tảng vật chất hữu hạn, mở ra một chiều kích tinh thần sâu sắc và thăng hoa hơn cho các tác phẩm.

Họa sĩ Trịnh Thắng thử thách giới hạn hội họa - Ảnh 2.

Khách mời tham dự triển lãm "Hẹn ước mùa sau"

Chủ nhân của triển lãm cũng cho hay "Mùa sau" không phải là mùa vụ của thời gian, mà là một chặng của tâm thức - một lời nhắn gửi từ những người đã "đến đích" dành cho những người đang trên hành trình. Không phải để lặp lại, mà để đi tiếp, không quay đầu. Cứ bước, bước tiếp, rồi thấy!"

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam, cảm nhận: "Những ý tưởng lạ cứ suốt ngày quanh quẩn, chưa một lần buông cho Trịnh Thắng. Cũng bởi vậy, mỗi lần nhớ ra, ông lại tung những cơn bão va đập mạnh vào thị giác của bạn và tôi. Hẹn ước với Trời, với Người chưa bao giờ thấy thoả. Cuộc chơi mới trên những tấm da bò là bộ gõ mang khúc điệu như bùa chú, thả dài tới muôn nẻo xa thăm thẳm…"

Họa sĩ Trịnh Thắng thử thách giới hạn hội họa - Ảnh 3.

Triển lãm mở cửa đón công chúng tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, 16 Ngô Quyền, Hà Nội đến hết 26-5

Một điểm khác biệt của bộ tranh lần này là Trịnh Thắng phác thảo và hoàn thiện toàn bộ các tác phẩm, trong khi các học trò tham gia các lớp màu ban đầu như một phần của quá trình thực hành. Toàn bộ sau đó được ông kết nối thành một chỉnh thể thống nhất. Hầu hết mỗi bức tranh được hoàn thành trong một ngày, không sửa, không quay lại - như một cam kết đi tới cùng trong sáng tạo.

Triển lãm mở cửa đón công chúng tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam, 16 Ngô Quyền, Hà Nội từ ngày 10 đến 26-5 và tại Trung tâm Văn hoá nghệ thuật, 22 Hàng Buồm, Hà Nội từ ngày 29-5 đến 21-6.

Tiến sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972 tại Thái Bình. Ông theo đuổi ngành Y và tốt nghiệp bác sĩ tại trường Đại Học Y Khoa Thái Bình năm 1996. Sau đó ông đã nỗ lực tự học Tiếng Anh rồi đỗ thủ khoa trong kỳ thi học bổng Thạc sĩ tại Mỹ do quỹ Ford Foundation tài trợ.

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ y tế công cộng, chuyên ngành khoa học xã hội và hành vi tại trường đại học Bắc Carolina, Mỹ (UNC) năm 2007 do quỹ VEF tài trợ.

Tiến sĩ Trịnh Thắng đã có nhiều năm làm chuyên gia, nghiên cứu, giảng dạy và công tác trong lĩnh vực y tế công cộng, giáo dục và phát triển xã hội.

