Văn hóa - Văn nghệ

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến"

Minh Khuê

(NLĐO) - Hoài Lâm và Quang Tuấn bị treo người lên cao, tra tấn dữ dội trong phim "Thiên đường máu".

Nhà sản xuất phim "Thiên đường máu" ngày 15-12 tung trailer chính thức của phim, hé lộ bí mật về những trại lừa đảo khét tiếng.

Quang Tuấn và Hoài Lâm vào vai những nạn nhân, bị treo ngược, trùm kín đầu và bị tra tấn.

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến" - Ảnh 1.

"Thiên đường máu" nói về vấn nạn lừa đảo việc nhẹ lương cao

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến" - Ảnh 2.

Những cảnh nạn nhân bị tra tấn

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến" - Ảnh 3.

Quang Tuấn, Hoài Lâm là những nạn nhân

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến" - Ảnh 4.

Quang Tuấn tìm kiếm em gái đã lọt vào ổ lừa đảo trước đó

Trailer phim

Quang Tuấn cho biết những phân cảnh này khiến anh "hoang mang tột độ" do vừa sợ độ cao, vừa sợ không gian hẹp. Anh bị ám ảnh rằng nếu không làm chủ được có thể cắm thẳng đầu xuống đất. Tuy nhiên, may mắn mọi thứ diễn ra suôn sẻ với sự giúp đỡ của các diễn viên đóng thế.

Quang Tuấn đặc biệt ấn tượng với Hoài Lâm. Anh cho biết từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy bạn diễn dễ thương, vì ngoài đời Hoài Lâm rất ngoan, lễ phép. Trong phim, cả hai lại có nhiều điểm tương đồng. Quang Tuấn nhớ đến các cảnh hai anh em chui xuống cống đi trốn hay bị treo ngược.

Vì sợ Hoài Lâm là ca sĩ, không quen với diễn xuất nên anh luôn dành nhiều lời động viên. Nhưng Hoài Lâm lại là người khiến Quang Tuấn bất ngờ bởi chia sẻ bản thân không sợ, có thể làm được hết. Đặc biệt, khi diễn cảnh bị treo người tra tấn, Hoài Lâm nói với Quang Tuấn cứ "chơi tới bến".

"Tôi cố gắng trấn an Hoài Lâm nhưng thực tế đây cũng là cách để trấn an chính mình. Hoài Lâm là người rất chịu khó. Khi cả hai vượt qua các cảnh này, càng có sự đồng cảm về nghề, từ đó trở nên thân thiết với nhau hơn" - Quang Tuấn chia sẻ. Anh tiết lộ, sau khi đóng chung phim cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Hoài Lâm thường gửi anh vé mời xem các đêm diễn của mình và ngược lại mỗi lần có vở diễn trên sân khấu, Quang Tuấn cũng không quên mời Hoài Lâm đến xem.

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến" - Ảnh 5.

Khu lừa đảo đốt pháo ăn mừng thành tích

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến" - Ảnh 6.

Quang Tuấn bị buộc phải lừa đảo

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến" - Ảnh 8.

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến" - Ảnh 9.

Hoài Lâm, Quang Tuấn bị tra tấn dồn dập, quyết "chơi tới bến" - Ảnh 10.

Trailer phim kể câu chuyện Út Tâm (Bích Ngọc diễn) - em gái của Tuấn (Quang Tuấn diễn), gọi cầu cứu. Tuấn lên đường sang bên kia biên giới tìm em gái và bị sa vào hang ổ lừa đảo cùng nhiều nạn nhân khác. Những nạn nhân bị tra tấn, ép buộc phải lừa đảo để mang về doanh thu cho tổ chức.

Phim do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, Lê Minh Thuấn, NSƯT Hạnh Thuý…, ra rạp từ 30-12.

Quang Tuấn cõng Hoài Lâm, tìm đường trong vô vọng

Quang Tuấn cõng Hoài Lâm, tìm đường trong vô vọng

(NLĐO) - Nam diễn viên Quang Tuấn, Hoài Lâm xuất hiện đầy hài hước trong hậu trường "Thiên đường máu".

Đu trend khoe tiền, Hoài Lâm gây tranh cãi

(NLĐO) - Ca sĩ Hoài Lâm nhận về luồng dự luận trái chiều khi cầm cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng khoe khoang trên mạng xã hội.

Hoài Lâm lại bất ổn sau vụ đổi nghệ danh

(NLĐO) - Vừa trở lại với tên gọi mới trong sự háo hức của khán giả yêu mến, Hoài Lâm lại cho thấy sự bất ổn.

