Văn hóa - Văn nghệ

Hoài Lâm, Quang Tuấn chật vật "trốn chạy" trong cống ngầm

Minh Khuê

(NLĐO) - Quang Tuấn phủ sóng màn ảnh rộng khi liên tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh gần đây.

Ngày 13-11, nhà sản xuất phim "Thiên đường máu" tung loạt ảnh hé lộ hành trình "trốn chạy" của các nạn nhân khỏi nơi tưởng là "việc nhẹ lương cao".

Trong đó, hai nhân vật chính của phim do Quang Tuấn và Hoài Lâm thủ vai, xuất hiện trong khung hình chật hẹp, tối tăm của đường cống ngầm.

Hoài Lâm, Quang Tuấn chật vật trốn chạy trong cống ngầm - Ảnh 1.

Quang Tuấn và Hoài Lâm đóng chính trong phim

Hoài Lâm, Quang Tuấn chật vật trốn chạy trong cống ngầm - Ảnh 2.

Quang Tuấn đã tham gia nhiều phim gần đây

Hoài Lâm, Quang Tuấn chật vật trốn chạy trong cống ngầm - Ảnh 3.

Ngoài "Nhà ma xó" đã ra rạp và mới nhất là "Truy tìm long diên hương", Quang Tuấn tiếp tục góp mặt trong "Thiên đường máu"

Hoài Lâm, Quang Tuấn chật vật trốn chạy trong cống ngầm - Ảnh 4.

Đây là vai diễn tái xuất màn ảnh rộng sau thời gian ở ẩn của Hoài Lâm

Hoài Lâm, Quang Tuấn chật vật trốn chạy trong cống ngầm - Ảnh 6.

Hoài Lâm, Quang Tuấn chật vật trốn chạy trong cống ngầm - Ảnh 7.

Họ mang cơ thể đầy vết thương, lấm lem, ướt sũng với ánh mắt vừa dò xét vừa đầy sợ hãi chạy trong cống ngầm.

Theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất, hình ảnh trên teaser poster cũng là một trong những phân cảnh quan trọng trong bộ phim. Bối cảnh này được quay tại một chung cư tại quận 2 (cũ), TP HCM.

Trong phân cảnh này, Quang Tuấn và Hoài Lâm mất nhiều giờ đồng hồ quay phim dưới một đoạn cống ngầm.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường yêu cầu hai diễn viên liên tục phải dầm mình trong nước lạnh, quay đi quay lại rất nhiều lần để có những khung hình lột tả đúng tâm lý nhân vật và đường dây câu chuyện.

"Tôi không sợ nhưng vẫn có cảm giác ớn lạnh, nổi da gà. Trong đó có rất nhiều thứ như rác bẩn, chuột, gián. Ngay cả khi hoàn thành cảnh quay về nhà tắm xong tôi vẫn có cảm giác ngứa. Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong đời" - diễn viên Quang Tuấn chia sẻ.

Anh cho biết, dù từng đóng phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" có cảnh chui hầm trong không gian chật chội hơn nhưng đây là lần đầu tiên anh phải chui cống đóng phim.

Trong khi đó, Hoài Lâm cho biết dù đã tham gia một số bộ phim trước đó nhưng vai diễn lần này mang đến cho anh thử thách và độ khó cao nhất. "Những phân cảnh diễn cùng anh Tuấn tôi được chỉ bảo và động viên rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi cũng giữ được mạch cảm xúc và tâm lý nhân vật theo đúng yêu cầu từ đạo diễn" - Hoài Lâm kể.

"Thiên đường máu" là phim điện ảnh đầu tiên về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao", không ít thanh niên bị đưa đến những "đặc khu", nơi họ trải qua cảnh giam lỏng và bị ép buộc phải gọi điện để lừa ngược lại chính đồng bào mình. Nhiều người trong số đó đã tìm cách đào thoát khỏi địa ngục mà họ đã trót dấn thân vào.

Phim ra rạp từ ngày 31-12.

Quang Tuấn cõng Hoài Lâm, tìm đường trong vô vọng

Quang Tuấn cõng Hoài Lâm, tìm đường trong vô vọng

(NLĐO) - Nam diễn viên Quang Tuấn, Hoài Lâm xuất hiện đầy hài hước trong hậu trường "Thiên đường máu".

Đu trend khoe tiền, Hoài Lâm gây tranh cãi

(NLĐO) - Ca sĩ Hoài Lâm nhận về luồng dự luận trái chiều khi cầm cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng khoe khoang trên mạng xã hội.

Hoài Lâm lại bất ổn sau vụ đổi nghệ danh

(NLĐO) - Vừa trở lại với tên gọi mới trong sự háo hức của khán giả yêu mến, Hoài Lâm lại cho thấy sự bất ổn.

Hoài Lâm Quang Tuấn Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường Thiên đường máu
