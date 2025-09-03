HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hoài niệm những ký ức tuổi thơ trong "Cách em một milimet"

Yến Anh

(NLĐO)- "Cách em một milimet" lên sóng VTV3 tối 4-9, ngay sau khi "Cầu vồng ở phía chân trời" kết thúc

Kể từ "Đội đặc nhiệm nhà C21" cách đây gần 20 năm, Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam, mới lại có một bộ phim truyền hình dài tập mà tuyến nhân vật chính là những đứa trẻ đang ở độ tuổi đi học.

"Cách em một milimet" hoài niệm những ký ức tuổi thơ - Ảnh 1.

"Cách em một milimet" lên sóng VTV3 tối 4-9

Không những thế, phim còn đưa khán giả về một không gian thời gian đầy hoài niệm, đó là một vùng quê yên bình ở cái thời mà điện thoại, internet còn chưa phổ biến. Phim hứa hẹn sẽ chạm đến phần kí ức tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả.

"Cách em một milimet" là câu chuyện tình bạn của nhóm trẻ ở Làng Mây, nơi Tú, một cô bé hiếu động, tinh nghịch, yêu sự công bằng, luôn mong muốn bảo vệ lãnh thổ cũng như thần dân của 'đại bản doanh' mà cô bé lập nên.

Đại bản doanh ấy có Bách, cậu bé nhà bên học giỏi, ngoan ngoãn; có Thư 'ống bơ' với khả năng tính tiền nổi bật; có Biên cậu bé mồ côi vô cùng tình cảm chăm chỉ và khéo tay; có Đức đáng yêu, nghịch ngợm, hâm mộ Tú vô vàn. Và ở đó còn có Quyên, chị gái Đức, cô bé xinh xắn, đáng yêu, được cả nhóm coi như một thiên thần yếu ớt cần bảo vệ khi Quyên bị bệnh tim bẩm sinh.

"Cách em một milimet" hoài niệm những ký ức tuổi thơ - Ảnh 2.

Phim hứa hẹn chạm đến phần kí ức tuổi thơ nhiều thế hệ khán giả.

Đám trẻ đã có một tuổi thơ rực rỡ, tươi sáng, đầy trò nghịch và những trận chiến, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào sâu lắng của tình bạn. Trong nhóm, dần hình thành một tam giác nhỏ thú vị, khi Đức luôn là cái đuôi nhỏ của Tú, còn Tú là cái đuôi nhỏ của Bách. Tú tuyên bố lớn lên sẽ lấy Bách làm chồng. Cùng với thơ ấu của nhóm bạn nhỏ, còn có câu chuyện mối tình đầu chớm nở của Viễn, anh trai Tú và Ngân, chị gái Bách.

Cặp đôi láng giềng giỏi giang nhưng thường xuyên khắc khẩu này tạo nên kí ức đẹp về những rung động đầu đời. Nhưng rồi chẳng có gì tồn tại mãi mãi, biến cố ập đến khiến những đứa trẻ phải xa nhau và có cuộc đời của riêng mình. Tuổi thơ tươi đẹp và một bí mật bị ẩn giấu trở thành một phần kí ức của mỗi người.

"Cách em một milimet" hoài niệm những ký ức tuổi thơ - Ảnh 3.

Hành trình của các nhân vật trong "Cách em một milimet" là hành trình tìm lại bạn bè, đánh thức những hồi ức và giấc mơ thơ ấu

Hơn 20 năm sau, Tú bận rộn với công việc của một giám đốc vận hành tại công ty do chính anh trai cô Viễn và những người bạn cũ lập ra. Và ở dịp tình cờ, khi cả nhóm bạn quay về làng Mây, bí mật năm xưa được vén màn, đánh thức kí ức tưởng sẽ bị ngủ vùi mãi mãi.

Hành trình của các nhân vật trong "Cách em một milimet" là hành trình tìm lại bạn bè, đánh thức những hồi ức và giấc mơ thơ ấu. Tú - người thủ lĩnh, là người quyết tâm gắn lại những mảnh ghép của "đại bản doanh", để họ luôn có một tình bạn chắc chắn dựa vào, để không ai thấy mình đơn lẻ khi đứng trước mỗi biến cố cuộc đời.

Có một cái tên khá "ngôn tình" nhưng "Cách em một milimet" lại khai thác sâu về chủ đề tình bạn, và nhân vật chính không phải một mà là cả một nhóm bạn đông đảo, từ lúc ấu thơ tới khi trưởng thành. Chính lựa chọn có phần "mạo hiểm" này đã khiến phim có màu sắc đặc biệt so với dòng phim gia đình, tình yêu.

"Cách em một milimet" hoài niệm những ký ức tuổi thơ - Ảnh 4.

Bộ phim là lần "chào sân" của rất nhiều bạn nhỏ tài năng

Điều đặc biệt trong "Cách em một milimet" là mọi tình yêu đều đã được nảy mầm từ tình bạn, từ những năm tháng vui buồn ấu thơ. Cho nên, những mối tình đó thành hay bại, đơm hoa kết trái hay giấu kín trong lòng, thì ở đó, trong yêu luôn có thương; trong thương luôn có sự nguyện lòng vì người khác.

Bộ phim cũng là lần "chào sân" của rất nhiều bạn nhỏ tài năng như Thục Phương, Gia Long, Minh Xíu, Đức Phong, Quỳnh Trang, Sơn Tùng. Cùng với đó là sự tái ngộ của dàn diễn viên được yêu mến, hóa thân thành các thành viên của 'đại bản doanh' Làng Mây ở giai đoạn trưởng thành như Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu….

Bộ đôi đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương sau những thành công liên tiếp của "Biệt dược đen" và "Độc đạo" đã chọn thách thức với chính bản thân mình với"Cách em một milimet".

Phim chính thức lên sóng VTV3 vào lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần bắt đầu từ 4-9-2025.

