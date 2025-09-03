Loạt phim Việt xếp hàng chờ ra rạp sau lễ Quốc khánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Loạt phim Việt xếp hàng chờ ra rạp sau lễ Quốc khánh

M.Khuê

Mở đầu cho phim điện ảnh Việt Nam ra rạp sau lễ mừng Quốc khánh là "Cô dâu ma", "Phá đám: Sinh nhật mẹ" và "Có chơi có chịu"

"Cô dâu ma" là dự án phim hợp tác Việt Nam - Thái Lan, quy tụ dàn diễn viên: Rima Thanh Vy, JJ Krissanapoom, Duangjai Hiransri, Jun Vũ, Công Dương… Truyện phim kể về Yến, cô gái Việt Nam đến Chiang Mai - Thái Lan, kết hôn cùng người chồng gia đình hào môn tên Bank (JJ Krissanapoom đóng).

Cô gặp nhiều hiện tượng kỳ bí cùng bí mật của gia đình chồng. Tác phẩm ra rạp Việt từ ngày 5-9. Cùng thời điểm, phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" của giám chế Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình Bồng Bột) cũng ra rạp phục vụ khán giả.

Loạt phim Việt xếp hàng chờ ra rạp sau lễ Quốc khánh - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Cô dâu ma”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim gồm các diễn viên: Thành Hội, Ái Như, Bé Sam, Hồng Ánh, Tín Nguyễn, Trần Kim Hải, Samuel An… Lấy cảm hứng từ "Hạnh phúc của một tang gia" (trích tác phẩm "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng) nhưng theo giám chế Nguyễn Thanh Bình, chỉ là cảm hứng ở phần giễu nhại. Nội dung phim vẫn theo chủ đề tình cảm gia đình, là câu chuyện có thật từ những người bạn quanh anh được tổng hòa và kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh.

TIN LIÊN QUAN

Phim "Có chơi có chịu" do Hoàng Duy Anh đạo diễn, cũng ra rạp từ ngày 5-9. Phim kể về tình cảm mẹ con giữa bà Chín và con trai Thiên An, quy tụ dàn diễn viên: Cát Phượng, NSƯT Mỹ Duyên, Lộ Lộ, Hiếu Hiền, Trương Minh Cường… Ngày 12-9, khán giả Việt thưởng thức tiếp phim "Khế ước bán dâu" của đạo diễn Lê Văn Kiệt, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh. Phim "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần, lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam, ra rạp từ ngày 19-9.

Cùng thời điểm, phim "Bịt mắt bắt nai" - đạo diễn Hoàng Thơ - ra rạp Việt. Từ ngày 26-9, khán giả được thưởng thức phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" - đạo diễn Lương Đình Dũng.

Tin liên quan

"Ma nữ" Yu Dương tái xuất đầy bí ẩn

"Ma nữ" Yu Dương tái xuất đầy bí ẩn

(NLĐO) - Nữ diễn viên Yu Dương, từng tham gia "Lời nguyền huyết ngải", trở lại điện ảnh với vai ma nữ Ngà của "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại".

Phản diện cơ bắp của "Mưa đỏ" thành "kẻ tình nghi"

(NLĐO) - Siêu mẫu, diễn viên Lương Gia Huy vào vai Long - chủ của một homestay, bị nữ chính nghi là kẻ hãm hại cô trong phim "Bịt mắt bắt nai".

Trâm Anh và Trần Kim Hải tái ngộ trong "Nhà hai chủ"

Phim kinh dị "Nhà hai chủ" của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh, Phạm Trung Hiếu sẽ ra rạp từ ngày 5-12.

ra rạp Việt phim việt phim điện ảnh cô dâu ma Có chơi có chịu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo