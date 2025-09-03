Loạt phim Việt xếp hàng chờ ra rạp sau lễ Quốc khánh

"Cô dâu ma" là dự án phim hợp tác Việt Nam - Thái Lan, quy tụ dàn diễn viên: Rima Thanh Vy, JJ Krissanapoom, Duangjai Hiransri, Jun Vũ, Công Dương… Truyện phim kể về Yến, cô gái Việt Nam đến Chiang Mai - Thái Lan, kết hôn cùng người chồng gia đình hào môn tên Bank (JJ Krissanapoom đóng).

Cô gặp nhiều hiện tượng kỳ bí cùng bí mật của gia đình chồng. Tác phẩm ra rạp Việt từ ngày 5-9. Cùng thời điểm, phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" của giám chế Nguyễn Thanh Bình (còn gọi là Bình Bồng Bột) cũng ra rạp phục vụ khán giả.

Cảnh trong phim “Cô dâu ma”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim gồm các diễn viên: Thành Hội, Ái Như, Bé Sam, Hồng Ánh, Tín Nguyễn, Trần Kim Hải, Samuel An… Lấy cảm hứng từ "Hạnh phúc của một tang gia" (trích tác phẩm "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng) nhưng theo giám chế Nguyễn Thanh Bình, chỉ là cảm hứng ở phần giễu nhại. Nội dung phim vẫn theo chủ đề tình cảm gia đình, là câu chuyện có thật từ những người bạn quanh anh được tổng hòa và kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Phim "Có chơi có chịu" do Hoàng Duy Anh đạo diễn, cũng ra rạp từ ngày 5-9. Phim kể về tình cảm mẹ con giữa bà Chín và con trai Thiên An, quy tụ dàn diễn viên: Cát Phượng, NSƯT Mỹ Duyên, Lộ Lộ, Hiếu Hiền, Trương Minh Cường… Ngày 12-9, khán giả Việt thưởng thức tiếp phim "Khế ước bán dâu" của đạo diễn Lê Văn Kiệt, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh. Phim "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần, lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam, ra rạp từ ngày 19-9.

Cùng thời điểm, phim "Bịt mắt bắt nai" - đạo diễn Hoàng Thơ - ra rạp Việt. Từ ngày 26-9, khán giả được thưởng thức phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" - đạo diễn Lương Đình Dũng.