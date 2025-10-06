HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hoài Thanh – Đỗ Quyên giữ mãi ngọn lửa nghề

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Tạo cơ hội sum vầy ý nghĩa, chan chứa tình nghệ sĩ, gia đình Hoài Thanh – Đỗ Quyên – Hoài Anh Kiệt được công chúng yêu mến

Hoài Thanh – Đỗ Quyên giữ mãi ngọn lửa nghề - Ảnh 1.

Từ trái sang: ca sĩ Hoài Anh Kiệt, nghệ sĩ Đỗ Quyên, NSND Ngọc Giàu, NS Hoài Thanh

Tối 5-10, trong không khí rộn ràng và đong đầy cảm xúc, gia đình nghệ sĩ Hoài Thanh – Đỗ Quyên – ca sĩ Hoài Anh Kiệt đã tổ chức một buổi họp mặt nghệ sĩ đầy ý nghĩa nhân dịp cả nhà trở về từ Úc thăm quê hương. Đây cũng là ngày sinh nhật của nghệ sĩ Đỗ Quyên, vì vậy đêm hội ngộ càng thêm trọn vẹn và ấm áp.

Hoài Thanh - Đỗ Quyên gặp gỡ nhiều thế hệ nghệ sĩ

NSND Thoại Miêu xúc động: "Tôi và Đỗ Quyên là tình bạn trên 50 năm, khi cả hai cùng học chung lớp Trường Quốc gia âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, tiền thân của Nhạc viện TP HCM ngày nay. Tôi còn nhớ mình đóng vai Dương Quí Phi, Đỗ Quyên đóng An Lộc Sơn. Biết bao nhiêu ký ức về tình bạn ùa về trong đêm hội ngộ ý nghĩa này".

Hoài Thanh – Đỗ Quyên giữ mãi ngọn lửa nghề - Ảnh 2.

NS Hoài Thanh, Đỗ Quyên diễn lại trích đoạn cải lương "Nhụy Kiều tướng quân"

Đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng đã đến chung vui như: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Bảo Quốc, NSND Trọng Phúc, nghệ sĩ Thanh Thủy, nghệ sĩ Tuấn Thanh, nghệ sĩ hài Hồng Tơ… Đặc biệt, buổi họp mặt còn có sự góp mặt của những học trò thân thiết từng được vợ chồng Hoài Thanh – Đỗ Quyên dìu dắt, nay đã thành danh như NSƯT Lê Tứ, nghệ sĩ Hà Như, nghệ sĩ Thy Nhung… 

Đây là cuộc hội ngộ của những người bạn đồng nghiệp và là cuộc trở về đầy xúc động của những "người con sân khấu" với mái nhà chung. 

Những lời chào hỏi, những cái ôm, những tiếng cười xen lẫn nước mắt đã làm nên một bầu không khí ấm nồng, thân tình hiếm có.

Hoài Thanh - Đỗ Quyên vẫn giữ phong độ

Trong đêm họp mặt, nhiều nghệ sĩ đã cùng nhau cất tiếng hát những ca khúc về mẹ, về tình yêu quê hương đất nước, những chủ đề luôn chạm sâu trái tim khán giả.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi NSND Ngọc Giàu và ca sĩ Hoài Anh Kiệt song ca bài "Mừng tuổi mẹ" của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. 

Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng cùng tình cảm chân thành đã khiến không ít người rưng rưng xúc động. Ngay sau đó, NSND Ngọc Giàu tiếp tục trình bày "Trả nợ tình xa" (Tuấn Khanh), nhận được những tràng pháo tay vang dội.

Hoài Thanh – Đỗ Quyên giữ mãi ngọn lửa nghề - Ảnh 3.

Từ trái sang: NS Hoài Thanh, vợ chồng NSƯT Bảo Quốc, NSND Trọng Phúc và bà Trương Thị Thu Dung - nguyên giám đốc Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông

Hoài Thanh – Đỗ Quyên giữ mãi ngọn lửa nghề - Ảnh 4.

Vợ chồng NSƯT Lê Tứ, Hà Như và cô giáo - nghệ sĩ Đỗ Quyên (giữa)

Vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh – Đỗ Quyên cũng gửi tặng khán giả, đồng nghiệp một món quà đặc biệt đó là trích đoạn cải lương "Nhụy Kiều tướng quân", tiết mục gắn liền với tên tuổi của họ.

Vẫn phong độ như xưa, lối ca diễn đằm sâu, tinh tế, Hoài Thanh vào vai Lê Minh, Đỗ Quyên vào vai Triệu Thị Trinh, hai nghệ sĩ đã chạm đến trái tim mọi người, nhắc nhớ một thời vàng son của sân khấu cải lương mà họ là một phần của ký ức đẹp về thời hoàng kim với những vai diễn để đời.

Hoài Thanh – Đỗ Quyên giữ mãi ngọn lửa nghề - Ảnh 5.

Từ trái sang: ca sĩ Hoài Anh Kiệt, nghệ sĩ Đỗ Quyên, NSND Ngọc Giàu, danh hài Hồng Tơ và nghệ sĩ Hoài Thanh

Hoài Thanh - Đỗ Quyên nhận lời chúc mừng đầy yêu thương

Tại buổi họp mặt, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự trân quý đối với vợ chồng Hoài Thanh – Đỗ Quyên. NSND Ngọc Giàu xúc động chia sẻ: "Đỗ Quyên – Hoài Thanh là một cặp nghệ sĩ tài hoa, sống trọn vẹn với nghề và với tình nghĩa đồng nghiệp. Gặp lại nhau hôm nay, tôi thật sự xúc động vì tình cảm vẫn vẹn nguyên như thuở nào".

Hoài Thanh – Đỗ Quyên giữ mãi ngọn lửa nghề - Ảnh 6.

Các diễn viên là học trò của Hoài Thanh, Đỗ Quyên chúc mừng cô giáo trong ngày họp mặt

NSƯT Bảo Quốc cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật và bày tỏ niềm vui khi chứng kiến buổi hội ngộ ấm áp, giàu nghĩa tình này. 

NSND Thoại Miêu và NSƯT Lê Tứ đều khẳng định: "Đây là một buổi gặp mặt không chỉ đơn thuần là vui chơi mà còn là dịp để các thế hệ nghệ sĩ cùng nhìn lại chặng đường đã qua, cùng tri ân và tiếp nối ngọn lửa nghề".

Hoài Thanh – Đỗ Quyên giữ mãi ngọn lửa nghề - Ảnh 7.

NSND Thoại Miêu và nghệ sĩ Đỗ Quyên - đôi bạn học cùng trường

Đêm hội ngộ của gia đình Hoài Thanh – Đỗ Quyên là buổi tiệc gia đình nhưng minh chứng sống cho tình nghệ sĩ thủy chung, gắn bó. Hiện nay sân khấu đang đối mặt nhiều thử thách, những cuộc hội ngộ như thế này càng trở nên đáng quý bởi nó nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, tiếp thêm năng lượng cho các thế hệ nghệ sĩ tiếp tục giữ lửa nghề.

"Tôi mong sao Hoài Thanh, Đỗ Quyên vẫn giữ được lửa nghề để trao truyền cho thế hệ trẻ. Cả hai là học trò của NSND Năm Châu, NSND Phùng Há đã làm vẻ vang Nghiệp Tổ" – NSND Ngọc Giàu nói.


Tin liên quan

NS Hoài Thanh, Đỗ Quyên xúc động khi con trai nối nghiệp sau thời gian làm ca sĩ

NS Hoài Thanh, Đỗ Quyên xúc động khi con trai nối nghiệp sau thời gian làm ca sĩ

(NLĐO) – Ngày 2-3, trong chương trình giao lưu với khán giả trẻ với chủ đề "Sân khấu và nối nghiệp", cha mẹ của ca sĩ Hoài Anh Kiệt – gương mặt nổi tiếng trong chương trình "Sao nối ngôi" đã bật khóc vì anh.

Nghệ sĩ Hoài Thanh - Đỗ Quyên: 40 năm tình vẫn đậm sâu!

(NLĐO) - Vợ chồng gắn bó nhau đã 40 năm nhưng Hoài Thanh và Đỗ Quyên chưa từng làm đám cưới, lần này, do bạn bè "xúi giục", cả hai tổ chức lễ "hấp hôn" trong sự hồi hộp không khác cảm giác lần đầu bước lên xe hoa.

