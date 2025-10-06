Huy Bụt Film chiếu phim "Màu Mang Thít" thắp lại hồn nghề tại Vĩnh Long

Đạo diễn Hoàng Huy Bụt (Đỗ Hoàng Huy - giữa - cầm micro) và các diễn viên trong phim "Màu Mang Thít" giao lưu với khán giả tại TP Vĩnh Long

Vừa qua, tại Trường THPT Lưu Văn Liệt (TP Vĩnh Long), hơn 2.000 khán giả và học sinh đã cùng tham dự buổi chiếu phim cộng đồng "Màu Mang Thít", do Huy Bụt Film - nhóm làm phim trẻ độc lập - thực hiện.

Huy Bụt Film vinh danh nghề gốm Mang Thít

Nhằm quảng bá hình ảnh nghề gốm Mang Thít và lan tỏa tinh thần gìn giữ giá trị truyền thống qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim đã mang lại sự trải nghiệm tại không gian điện ảnh đậm chất Nam Bộ và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng.

Không gian buổi chiếu được dàn dựng công phu với thảm đỏ điện ảnh đầu tiên được tổ chức tại miền Tây; Đường đèn lồng Trung thu; Khu triển lãm các sản phẩm gốm Mang Thít và Gian ẩm thực dân gian.

Những sản phẩm gốm tại Mang Thít

Đạo diễn Hoàng Huy Bụt (Đỗ Hoàng Huy) chia sẻ: "Tôi muốn mang điện ảnh đến gần hơn với khán giả miền Tây, trong đó có sự gần gũi và trang trọng. Vì vậy, chúng tôi đã tái hiện một không gian thảm đỏ giống như các buổi ra mắt phim chuyên nghiệp, để người dân miền Tây có thể lần đầu tiên được trải nghiệm bầu không khí điện ảnh đúng nghĩa, ngay tại quê hương mình.

Trong không khí Tết Trung thu ấm áp, tôi và ê kíp đã tạo ra những không gian để các bạn trẻ chụp hình lưu niệm, trưng bày đạo cụ và vật phẩm xưa, để khán giả có thể sống lại cảm giác đi coi hát, được xem một buổi chiếu phim xưa đầy cảm xúc".

Huy Bụt Film đón Trung thu sẻ chia

Một điểm nhấn đầy nhân văn của chương trình là hoạt động phát tặng 1.000 lồng đèn Trung thu miễn phí cho học sinh và khán giả địa phương. Tuy nhiên, lượng người tham dự vượt xa dự kiến, khiến số đèn không đủ phát hết.

Dù vậy, nhiều khán giả đã tự bật đèn điện thoại để "thắp sáng cùng nhau", tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ, chan hòa cảm xúc. "Đó là hình ảnh tôi sẽ nhớ mãi về một đêm Trung Thu mà người dân quê tôi ai cũng mỉm cười, hòa mình vào ánh sáng của tuổi thơ" - đạo diễn Hoàng Huy Bụt xúc động nói.

Khán giả trẻ giao lưu với đoàn làm phim "Màu Mang Thít"

Cô Phan Hoàng Tú Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Văn Liệt, đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện, đã chia sẻ: "Khi nhận được lời đề nghị tổ chức buổi chiếu phim "Màu Mang Thít", chúng tôi thật sự xúc động. Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh và người dân địa phương được tiếp cận điện ảnh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về văn hóa quê hương Vĩnh Long.

Tôi đặc biệt trân trọng tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tâm huyết của ê kíp Huy Bụt Film. Các bạn trẻ đã mang đến một không gian văn hóa đúng nghĩa nơi học sinh được trải nghiệm, cảm nhận và yêu hơn giá trị của quê hương mình".

Đông đảo khán giả xem phim "Màu Mang Thít" tại TP Vĩnh Long

Huy Bụt Film nỗ lực hết mình vì nghệ thuật cộng đồng

Nhóm Huy Bụt Film - do đạo diễn Hoàng Huy Bụt sáng lập - đã hoạt động với tiêu chí làm phim rõ ràng: "Không kể chuyện cổ tích, chỉ kể những câu chuyện thật nhưng phải thật đẹp".

Hoàng Huy Bụt cho biết thêm: "Chúng tôi luôn tạo ra một lối thoát cho nhân vật trong phim. Dù họ có rơi vào bóng tối, vẫn luôn có một lạc quan và hướng về phía trước bằng chính nghị lực của mình".

Đông đảo khắn giả trẻ đến với buổi chiếu phim, giao lưu "Màu Mang Thít"

Buổi chiếu phim được xem là sự kiện văn hóa – nghệ thuật minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ miền Tây. Từ khâu tổ chức, kỹ thuật, truyền thông đến trải nghiệm khán giả, tất cả đều do đội ngũ Huy Bụt Film đảm nhiệm một cách chuyên nghiệp, chỉn chu và giàu cảm xúc.

Đạo diễn Trần Thanh Tú (Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á) nhận xét: "Tôi thật sự ấn tượng với cách mà Huy Bụt Film đã chọn khi kể câu chuyện "Màu Mang Thít". Điều đáng quý là các bạn trẻ đã không sa vào lối kể sáo mòn, mà chọn cách tiếp cận chân thật, mộc mạc thể hiện tinh thần người Nam Bộ bằng chính hơi thở đời sống hôm nay.

Việc tổ chức buổi chiếu phim tại địa phương, tái hiện lại không khí hội làng, thảm đỏ và không gian văn hóa dân gian, cho thấy sự nghiêm túc và tầm nhìn văn hóa rất đáng trân trọng.

Diễn viên của phim "Màu Mang Thít" được khán giả trẻ yêu thích

Tôi tin rằng, những dự án như "Màu Mang Thít" chính là minh chứng cho một thế hệ làm phim mới những người vừa hiểu nghề, vừa biết yêu quê, và biết cách đưa giá trị văn hóa Việt Nam trở lại với khán giả một cách tự nhiên nhất".

"Với cách làm này, đưa điện ảnh đến gần với khán giả miền Tây, Huy Bụt Film đã tiên phong tạo được sự kết nối, giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả Vĩnh Long" – Hiệu trưởng Phan Hoàng Tú Nga nói.



