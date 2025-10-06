Huy Bụt Film chiếu phim "Màu Mang Thít" thắp lại hồn nghề tại Vĩnh Long

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Huy Bụt Film chiếu phim "Màu Mang Thít" thắp lại hồn nghề tại Vĩnh Long

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Đây là một trong những hoạt động điện ảnh cộng đồng quy mô nhất từ tại miền Tây

Huy Bụt Film chiếu phim "Màu Mang Thít" thắp lại hồn nghề tại Vĩnh Long - Ảnh 1.

Đạo diễn Hoàng Huy Bụt (Đỗ Hoàng Huy - giữa - cầm micro) và các diễn viên trong phim "Màu Mang Thít" giao lưu với khán giả tại TP Vĩnh Long

Vừa qua, tại Trường THPT Lưu Văn Liệt (TP Vĩnh Long), hơn 2.000 khán giả và học sinh đã cùng tham dự buổi chiếu phim cộng đồng "Màu Mang Thít", do Huy Bụt Film - nhóm làm phim trẻ độc lập - thực hiện.

Huy Bụt Film vinh danh nghề gốm Mang Thít

Nhằm quảng bá hình ảnh nghề gốm Mang Thít và lan tỏa tinh thần gìn giữ giá trị truyền thống qua ngôn ngữ điện ảnh, bộ phim đã mang lại sự trải nghiệm tại không gian điện ảnh đậm chất Nam Bộ và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của công chúng.

Không gian buổi chiếu được dàn dựng công phu với thảm đỏ điện ảnh đầu tiên được tổ chức tại miền Tây; Đường đèn lồng Trung thu; Khu triển lãm các sản phẩm gốm Mang Thít và Gian ẩm thực dân gian.

Huy Bụt Film chiếu phim "Màu Mang Thít" thắp lại hồn nghề tại Vĩnh Long - Ảnh 2.

Những sản phẩm gốm tại Mang Thít

Đạo diễn Hoàng Huy Bụt (Đỗ Hoàng Huy) chia sẻ: "Tôi muốn mang điện ảnh đến gần hơn với khán giả miền Tây, trong đó có sự gần gũi và trang trọng. Vì vậy, chúng tôi đã tái hiện một không gian thảm đỏ giống như các buổi ra mắt phim chuyên nghiệp, để người dân miền Tây có thể lần đầu tiên được trải nghiệm bầu không khí điện ảnh đúng nghĩa, ngay tại quê hương mình. 

Trong không khí Tết Trung thu ấm áp, tôi và ê kíp đã tạo ra những không gian để các bạn trẻ chụp hình lưu niệm, trưng bày đạo cụ và vật phẩm xưa, để khán giả có thể sống lại cảm giác đi coi hát, được xem một buổi chiếu phim xưa đầy cảm xúc".

Huy Bụt Film đón Trung thu sẻ chia

Một điểm nhấn đầy nhân văn của chương trình là hoạt động phát tặng 1.000 lồng đèn Trung thu miễn phí cho học sinh và khán giả địa phương. Tuy nhiên, lượng người tham dự vượt xa dự kiến, khiến số đèn không đủ phát hết.

Dù vậy, nhiều khán giả đã tự bật đèn điện thoại để "thắp sáng cùng nhau", tạo nên một biển ánh sáng rực rỡ, chan hòa cảm xúc. "Đó là hình ảnh tôi sẽ nhớ mãi về một đêm Trung Thu mà người dân quê tôi ai cũng mỉm cười, hòa mình vào ánh sáng của tuổi thơ" - đạo diễn Hoàng Huy Bụt xúc động nói.

Huy Bụt Film chiếu phim "Màu Mang Thít" thắp lại hồn nghề tại Vĩnh Long - Ảnh 3.

Khán giả trẻ giao lưu với đoàn làm phim "Màu Mang Thít"

Cô Phan Hoàng Tú Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Văn Liệt, đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện, đã chia sẻ: "Khi nhận được lời đề nghị tổ chức buổi chiếu phim "Màu Mang Thít", chúng tôi thật sự xúc động. Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp học sinh và người dân địa phương được tiếp cận điện ảnh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về văn hóa quê hương Vĩnh Long. 

Tôi đặc biệt trân trọng tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tâm huyết của ê kíp Huy Bụt Film. Các bạn trẻ đã mang đến một không gian văn hóa đúng nghĩa nơi học sinh được trải nghiệm, cảm nhận và yêu hơn giá trị của quê hương mình".

Huy Bụt Film chiếu phim "Màu Mang Thít" thắp lại hồn nghề tại Vĩnh Long - Ảnh 4.

Đông đảo khán giả xem phim "Màu Mang Thít" tại TP Vĩnh Long

Huy Bụt Film nỗ lực hết mình vì nghệ thuật cộng đồng

Nhóm Huy Bụt Film - do đạo diễn Hoàng Huy Bụt sáng lập - đã hoạt động với tiêu chí làm phim rõ ràng: "Không kể chuyện cổ tích, chỉ kể những câu chuyện thật nhưng phải thật đẹp". 

Hoàng Huy Bụt cho biết thêm: "Chúng tôi luôn tạo ra một lối thoát cho nhân vật trong phim. Dù họ có rơi vào bóng tối, vẫn luôn có một lạc quan và hướng về phía trước bằng chính nghị lực của mình".

Huy Bụt Film chiếu phim "Màu Mang Thít" thắp lại hồn nghề tại Vĩnh Long - Ảnh 5.

Đông đảo khắn giả trẻ đến với buổi chiếu phim, giao lưu "Màu Mang Thít"

Buổi chiếu phim được xem là sự kiện văn hóa – nghệ thuật minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ miền Tây. Từ khâu tổ chức, kỹ thuật, truyền thông đến trải nghiệm khán giả, tất cả đều do đội ngũ Huy Bụt Film đảm nhiệm một cách chuyên nghiệp, chỉn chu và giàu cảm xúc.

Đạo diễn Trần Thanh Tú (Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á) nhận xét: "Tôi thật sự ấn tượng với cách mà Huy Bụt Film đã chọn khi kể câu chuyện "Màu Mang Thít". Điều đáng quý là các bạn trẻ đã không sa vào lối kể sáo mòn, mà chọn cách tiếp cận chân thật, mộc mạc thể hiện tinh thần người Nam Bộ bằng chính hơi thở đời sống hôm nay. 

Việc tổ chức buổi chiếu phim tại địa phương, tái hiện lại không khí hội làng, thảm đỏ và không gian văn hóa dân gian, cho thấy sự nghiêm túc và tầm nhìn văn hóa rất đáng trân trọng.

Huy Bụt Film chiếu phim "Màu Mang Thít" thắp lại hồn nghề tại Vĩnh Long - Ảnh 6.

Diễn viên của phim "Màu Mang Thít" được khán giả trẻ yêu thích

Tôi tin rằng, những dự án như "Màu Mang Thít" chính là minh chứng cho một thế hệ làm phim mới những người vừa hiểu nghề, vừa biết yêu quê, và biết cách đưa giá trị văn hóa Việt Nam trở lại với khán giả một cách tự nhiên nhất".

"Với cách làm này, đưa điện ảnh đến gần với khán giả miền Tây, Huy Bụt Film đã tiên phong tạo được sự kết nối, giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả Vĩnh Long" – Hiệu trưởng Phan Hoàng Tú Nga nói.


Tin liên quan

"Màu Mang Thít”, dấu ấn đầu tay đầy nhân văn của đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt

"Màu Mang Thít”, dấu ấn đầu tay đầy nhân văn của đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt

(NLĐO) - Phim "Màu Mang Thít" được chọn tham dự Cuộc thi phim ngắn Việt Nam – Vietnamese 2025, hứa hẹn tạo dấu ấn đậm nét của đạo diễn trẻ mang tên "Bụt"

Sau "Nụ hôn bạc tỷ", Thu Trang đạo diễn phim về miền Tây xưa

(NLĐO) - Phim thứ hai do Thu Trang đạo diễn có bối cảnh miền Tây Nam Bộ những năm 1960 với tựa "Ai thương ai mến".

Huy Bụt Film
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo