Hoại tử ngực vì tiêm chất làm đầy

Nữ bệnh nhân 30 tuổi (ở Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng vú phải, với các biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau và biến dạng bầu vú, sau khoảng một tháng tiêm chất làm đầy (filler HA) vào ngực.

Hình ảnh sưng, đau vùng ngực (ảnh trái) và hình ảnh sau phẫu thuật tháo mủ, nạo bỏ tổ chức hoại tử.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân mong muốn cải thiện vòng một đã đến một cơ sở không rõ tên để tiêm filler nâng ngực. Sau tiêm khoảng 2 tuần, vùng ngực xuất hiện các khối cứng, sau đó tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau ngày càng tăng.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp-xe vú phải sau tiêm filler, một biến chứng nghiêm trọng của việc tiêm chất làm đầy không đảm bảo an toàn.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật lấy bỏ mô tuyến vú và mô mỡ hoại tử, dẫn lưu khoảng 150 ml hỗn dịch mủ và tổ chức hoại tử, đồng thời đặt dẫn lưu để bơm rửa khoang áp xe. Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo bác sĩ Quang, tiêm filler HA nâng ngực từng được quảng cáo là phương pháp nhanh, không phẫu thuật, ít đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trên thực tế, đây là kỹ thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt khi thực hiện tại các cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn. Vùng ngực có cấu trúc phức tạp, nhiều mạch máu và hệ bạch huyết, trong khi filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào khu vực này.

Ngoài ra, nhiều loại filler dùng để nâng ngực là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, thậm chí là silicone lỏng hoặc chất làm đầy công nghiệp không rõ nguồn gốc. Việc không kiểm soát được sự lan tỏa của filler trong mô ngực dễ dẫn đến vón cục, biến dạng và viêm nhiễm kéo dài.

Các bác sĩ đã ghi nhận nhiều biến chứng nghiêm trọng như ngực cứng, lồi lõm, đau khi chạm; viêm nhiễm, áp-xe, hoại tử phải phẫu thuật nạo vét; filler di chuyển sang các vùng khác như nách, bụng, lưng gây biến dạng cơ thể, thậm chí tắc mạch, hoại tử mô và đe dọa tính mạng.

Theo các chuyên gia, filler trong mô ngực có thể cản trở siêu âm, nhũ ảnh, gây khó khăn cho việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú. Đáng lo ngại, ngay cả khi can thiệp phẫu thuật, việc lấy bỏ filler triệt để cũng rất khó và không thể bảo đảm phục hồi mô vú như ban đầu.

Hiện nay, giải pháp nâng ngực được đánh giá an toàn hơn vẫn là phẫu thuật đặt túi ngực đạt chuẩn y khoa, thực hiện tại bệnh viện được cấp phép, do bác sĩ phẫu thuật tạo hình có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện, với quy trình vô trùng và theo dõi chặt chẽ.

"Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, nhanh, không phẫu thuật mà lại an toàn tuyệt đối. Với nâng ngực, an toàn cần được đặt lên hàng đầu, không nên đánh đổi sức khỏe chỉ vì những lời quảng cáo hấp dẫn"- bác sĩ Quang khuyến cáo.