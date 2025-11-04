HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hoán cải xe máy chạy xăng sang xe điện: Chỉ tốn 8 triệu đồng?

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Công ty Motorcycles TV cho rằng việc hoán cải, chuyển đổi động cơ điện cho xe máy chạy xăng mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề nghị xem xét, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý để hợp pháp hóa hệ thống chuyển đổi động cơ điện cho xe chạy xăng.

Đề nghị này được đưa ra sau khi Sở Xây dựng TP HCM tiếp nhận văn bản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV, đề xuất có cơ chế rõ ràng để triển khai hợp pháp mô hình hoán cải xe máy xăng sang xe máy điện. 

Hoán cải xe xăng sang xe điện: Tiết kiệm chi phí

Theo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV, việc hoán cải xe máy xăng sang xe máy điện không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mà còn góp phần hiện thực hóa cam kết chuyển đổi xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).

Ngày 4-11, trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thạch Lân, Giám đốc Điều hành và là người sáng lập Motorcycles TV, khẳng định việc hoán cải hoàn toàn không làm thay đổi kết cấu gốc của xe máy cũ. Bộ chuyển đổi bao gồm: động cơ điện lắp trực tiếp vào bánh xe, pin muối nhỏ gọn đặt trong cốp, cùng bộ điều khiển IC. 

“Chi phí chỉ từ 8 triệu đồng/xe, người dân có thể sạc pin ngay tại nhà, rất tiện lợi và an toàn” - ông Lân cho hay.

Ông Lân cho rằng hiệu quả kinh tế từ việc chuyển đổi là đáng kể. Một chiếc xe máy thông thường tiêu thụ 1 lít xăng cho 50 km, trong khi xe được hoán cải có thể đi tới 150 km sau một lần sạc pin. Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng tháo pin để sạc hoặc thay thế khi cần, không tốn diện tích và không phát thải khói bụi - theo ông Lân.

Hoán cải xe xăng sang xe điện chỉ mất 8 triệu đồng tại TP HCM - Ảnh 3.

Xe máy xăng được Motorcycles TV thử nghiệm hoán cải sang động cơ điện

Hoán cải xe xăng sang xe điện: Còn nhiều rào cản

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Ô tô - Máy động lực TP HCM, nhận xét mô hình này có nhiều điểm tích cực. “Việc chuyển đổi giúp tiết kiệm chi phí vận hành dài hạn, thân thiện với môi trường, tận dụng lại xe cũ và nâng cao hiệu suất ở tốc độ thấp” - ông đánh giá. 

Tuy nhiên, ông Dũng cũng chỉ ra một số hạn chế về kỹ thuật. Chi phí chuyển đổi có thể cao nếu sử dụng pin lithium, motor điện và bộ điều khiển chất lượng tốt. Sau một thời gian, pin có thể xuống cấp, cần thay mới với giá vài triệu đồng. 

Ngoài ra, việc lắp thêm thiết bị sẽ làm tăng trọng lượng xe, ảnh hưởng đến độ cân bằng, khả năng xử lý, đặc biệt khi đi trên địa hình xấu hoặc chở nặng. “Nếu lắp đặt không chuẩn, xe có thể mất an toàn hoặc tiêu thụ năng lượng nhiều hơn” - ông Dũng cảnh báo.

Theo ông Dũng, hiện nay, Việt Nam chưa có quy định cụ thể về việc chuyển đổi động cơ điện trên xe máy chạy xăng, dẫn đến khả năng không được đăng kiểm hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. Một số loại pin trôi nổi, kém chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu không được kiểm định nghiêm ngặt.

Coi chừng chập điện

Trong khi đó, chuyên gia ô tô Nguyên Minh Đồng nhấn mạnh về lý thuyết, việc chuyển đổi là khả thi nhưng cần được giám sát kỹ lưỡng.

“Việc gắn thêm động cơ điện, pin hoặc ắc quy đòi hỏi quy trình kiểm định nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn điện, tránh chập cháy, đồng thời tính đến yếu tố thời tiết và độ bền của vật liệu” - ông Đồng phân tích.


Chế tạo thành công động cơ điện mới hiệu suất cao

Chế tạo thành công động cơ điện mới hiệu suất cao

Sau 2 năm triển khai, TS Bùi Minh Định, giảng viên Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, vừa cùng các cộng sự nghiên cứu thành công đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cải tạo xe cơ giới thế nào để không trượt đăng kiểm?

(NLĐO) - Người dân, doanh nghiệp cần xem trình tự, thủ tục tại Thông tư 43/2023 về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ để tránh bị đánh trượt khi đăng kiểm

Những trường hợp nào cải tạo xe ôtô vẫn được đăng kiểm?

(NLĐO) - Thông tư 43/2023 của Bộ Giao thông vận tải đã quy định những trường hợp ôtô có sự thay đổi, cải tạo vẫn được đăng kiểm và cấp giấy chứng nhận

