Thời sự

Một doanh nghiệp đề xuất ý tưởng độc đáo: Hoán cải xe xăng thành xe điện

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM kiến nghị xây dựng hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi xe chạy xăng sang động cơ điện, góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc xem xét chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm hợp pháp hóa "Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng". 

Đề xuất này được đưa ra sau khi sở tiếp nhận Văn bản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV, với mong muốn góp phần thực hiện cam kết chuyển đổi xanh và mục tiêu Net Zero quốc gia.

TP HCM đề xuất mở đường cho xe xăng “lên đời” thành xe điện - Ảnh 1.

TP HCM nhận định việc cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho các phương tiện mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành là hướng đi tiềm năng, phù hợp với định hướng chuyển đổi năng lượng xanh

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức cuộc họp vào ngày 14-10-2025 để nghe Công ty Motorcycles TV thuyết trình Đề án "Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng". Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hội Ôtô và Thiết bị động lực TP HCM cùng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham dự đều ủng hộ các cải tiến mang tính sáng tạo của các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực cải tạo xe cơ giới, đặc biệt là việc cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành. 

Theo đánh giá, việc chuyển đổi này giúp tiết kiệm chi phí đầu tư mua sắm phương tiện mới, hạn chế gia tăng phương tiện cá nhân, đồng thời góp phần thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải. Các giải pháp của doanh nghiệp được đánh giá có nguyên lý tương tự như loại hình xe ô tô hybrid hiện nay.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể cho việc cải tạo mô tô, xe gắn máy sang động cơ điện. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như Nghị định số 166/2024/NĐ-CP ngày 26-12-2024 của Chính phủ và Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15-11-2024 của Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa đề cập chi tiết đến nội dung này. Vì vậy, các hoạt động thử nghiệm, đánh giá việc chuyển đổi, hoán cải xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng sang động cơ điện hiện chưa có hành lang pháp lý để triển khai chính thức.

Từ kết quả nghiên cứu và trao đổi, Sở Xây dựng TP HCM nhận định việc cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho các phương tiện mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành là hướng đi tiềm năng, phù hợp với định hướng chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và metan trong lĩnh vực giao thông vận tải của thành phố. 

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy chuẩn quốc gia, hoạt động này cần có cơ sở pháp lý rõ ràng, được hướng dẫn thống nhất và đồng bộ từ các bộ, ngành Trung ương.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP HCM đề xuất Cục Đăng kiểm Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi và bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các điều khoản hoặc ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với xe mô tô, xe gắn máy. Việc này nhằm tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét hỗ trợ, hướng dẫn cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV được đăng ký thử nghiệm và đánh giá chất lượng các sản phẩm chuyển đổi động cơ điện cho xe máy của đơn vị.

Sở Xây dựng TP HCM đã báo cáo UBND TP và Bộ Xây dựng về nội dung này để được xem xét, chỉ đạo.

