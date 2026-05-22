Thời sự

Hoàn tất bàn giao mặt bằng rạch Văn Thánh trước ngày 15-9

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu hoàn tất bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án cải tạo rạch Văn Thánh trước ngày 15-9

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh tại phường Thạnh Mỹ Tây. Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu hoàn tất thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 15-9.

Hoàn tất bàn giao mặt bằng rạch Văn Thánh trước 15-9 - Ảnh 1.

Khu vực nhà ven kênh trên rạch Văn Thánh - Ảnh: QUỐC ANH

UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng.

Đến nay, nhiều bước trong quy trình đã hoàn thành như: xây dựng kế hoạch thu hồi đất, tổ chức họp dân, thành lập hội đồng bồi thường và ban hành thông báo thu hồi đất. Cơ quan chức năng đang triển khai xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị thực hiện bồi thường sẽ phối hợp với UBND phường Thạnh Mỹ Tây tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng nhà đất, tài sản gắn liền với đất và xác định nguồn gốc đất của từng trường hợp.

Đối với trường hợp người dân không phối hợp kiểm đếm, chính quyền địa phương sẽ tổ chức vận động, thuyết phục trong thời hạn 15 ngày. Nếu họ vẫn không chấp hành, UBND cấp xã sẽ ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc, thậm chí cưỡng chế kiểm đếm theo quy định.

Sau khi hoàn tất kiểm đếm, cơ quan chức năng sẽ xác nhận tình trạng pháp lý nhà đất, lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và niêm yết công khai trong 30 ngày để lấy ý kiến người dân. Trường hợp còn ý kiến chưa đồng thuận, cơ quan chức năng sẽ tổ chức đối thoại trước khi hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt.

Theo kế hoạch, sau khi phương án được phê duyệt, cơ quan chức năng sẽ gửi trực tiếp đến từng hộ dân, trong đó nêu rõ mức bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, thời gian chi trả và thời hạn bàn giao mặt bằng.

UBND TPHCM cũng nêu rõ nếu người có đất thu hồi không chấp hành bàn giao mặt bằng sau thời gian vận động, thuyết phục, UBND cấp xã sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.


HĐND TP HCM chốt chi hơn 8.555 tỉ đồng cải tạo rạch Văn Thánh

(NLĐO)- Rạch Văn Thánh là một trong những tuyến rạch tiêu thoát nước, trữ nước quan trọng của phường Thạnh Mỹ Tây (mới) cũng như TP HCM

Đề xuất chi 8.613 tỉ đồng nạo vét, cải tạo môi trường rạch Văn Thánh

(NLĐO) - Việc nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh không giải quyết ô nhiễm môi trường mà còn tạo mỹ quan đô thị cho khu vực.

Xóa sổ trên 4.000 m2 rạch Văn Thánh

(NLĐ)- UBND quận Bình Thạnh - TPHCM vừa báo cáo Thường trực UBND TPHCM về việc lấn chiếm, san lấp rạch tại Khu Du lịch Văn Thánh (phường 22, quận Bình Thạnh) của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

TPHCM rạch Văn Thánh phường Thạnh Mỹ Tây Bồi thường, giải phóng mặt bằng cải tạo rạch Văn Thánh
