Thời sự

Hoàn tất cưỡng chế hơn 66.000 m² đất lấn chiếm tại Đồi cát bay Mũi Né

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất việc thu hồi đất lấn chiếm ở Đồi cát bay, khôi phục trật tự quản lý đất đai tại thắng cảnh quốc gia này

Chiều 11-11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất việc cưỡng chế, thu hồi diện tích đất lấn chiếm tại thắng cảnh Đồi cát bay, sớm hơn một ngày so với kế hoạch.

Trước đó, phường Mũi Né đã nhiều lần thông báo gia hạn thời gian để các hộ vi phạm là bà Nguyễn Thị Thùy Trang và bà Nguyễn Thị Thu Thảo tự tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng đất. 

Tuy nhiên, đến thời điểm cưỡng chế, 2 hộ này vẫn không tự giác chấp hành, nên địa phương đã tổ chức cưỡng chế theo quyết định ngày 20-6-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (trước khi sáp nhập tỉnh).

Hoàn tất cưỡng chế hơn 66.000 m² đất lấn chiếm tại Đồi cát bay Mũi Né - Ảnh 1.

Các công trình vi phạm tại Đồi cát bay Mũi Né được tháo dỡ hoàn toàn

Trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế, bà Trang và bà Thảo tiếp tục có đơn gửi TAND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị xem xét lại việc thu hồi đất. 

Dù vậy, UBND phường Mũi Né khẳng định việc cưỡng chế vẫn được triển khai đúng quy định để lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai tại khu vực thắng cảnh quốc gia. Các nội dung tòa án thụ lý (nếu có) sẽ được giải quyết trong quá trình tố tụng sau.

Hoàn tất cưỡng chế hơn 66.000 m² đất lấn chiếm tại Đồi cát bay Mũi Né - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm

Theo thông báo của Ban Thực hiện cưỡng chế phường Mũi Né, 2 hộ vi phạm đã xây dựng công trình, trồng cây trên diện tích hơn 66.000 m² đất thuộc khu vực Đồi cát bay. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, nhổ bỏ cây trồng và bàn giao đất cho phường quản lý.

Như vậy, đến nay, gần 73.500 m² đất của 3 cá nhân lấn chiếm tại Đồi Cát bay Mũi Né mà Báo Người Lao Động phản ánh đã được trả lại hiện trạng ban đầu.

Lâm Đồng Mũi Né Đồi cát bay Mũi Né Đồi Cát Bay
