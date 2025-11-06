Sẽ cưỡng chế hơn 66.000 m² đất lấn chiếm tại thắng cảnh Đồi cát bay Mũi Né

Ngày 6 -11, UBND phường Mũi Né (Lâm Đồng) cho biết sẽ thực thi quyết định cưỡng chế đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Nguyễn Thị Thùy Trang — hai cá nhân bị xác định lấn chiếm hơn 66.000 m² đất, xây dựng trái phép tại Đồi cát bay Mũi Né.

Theo đó, lực lượng cưỡng chế sẽ tiến hành từ ngày 10 đến 12 -11-2025: phá dỡ công trình, nhổ bỏ cây trồng và bàn giao lại đất cho chính quyền quản lý.

Các công trình xây dựng trái phép tại Đồi cát bay Mũi Né của bà Trang, bà Thảo

Trước đó, từ tháng 12-2022, Báo Người Lao Động đã phản ánh việc hơn 73.000 m² đất vùng giáp ranh đồi cát bị 3 đối tượng lấn chiếm, sang nhượng trái phép.

Đến 16-10-2025, gần 7.500 m² đã được xử lý; phần còn lại là hơn 66.000 m² sắp tới sẽ bị cưỡng chế.



"Đầu tháng 10-2025, chúng tôi đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm của bà Trang, bà Thảo. Tuy nhiên, 2 người này có đơn xin tự tháo dỡ ngay trong tháng 10. Đến nay, qua kiểm tra thì việc tháo dỡ không thực hiện theo cam kết nên phường sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nhà nước" - lãnh đạo UBND phường Mũi Né nói.