Thời sự

Sẽ cưỡng chế hơn 66.000 m² đất lấn chiếm tại thắng cảnh Đồi cát bay Mũi Né

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Những công trình trái phép mọc lên giữa vùng đồi cát Mũi Né – biểu tượng du lịch – sắp bị cưỡng chế dỡ bỏ

Ngày 6 -11, UBND phường Mũi Né (Lâm Đồng) cho biết sẽ thực thi quyết định cưỡng chế đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Nguyễn Thị Thùy Trang — hai cá nhân bị xác định lấn chiếm hơn 66.000 m² đất, xây dựng trái phép tại Đồi cát bay Mũi Né.

Theo đó, lực lượng cưỡng chế sẽ tiến hành từ ngày 10 đến 12 -11-2025: phá dỡ công trình, nhổ bỏ cây trồng và bàn giao lại đất cho chính quyền quản lý.

Sẽ cưỡng chế hơn 66.000 m² đất lấn chiếm tại thắng cảnh Đồi cát bay Mũi Né - Ảnh 1.

Các công trình xây dựng trái phép tại Đồi cát bay Mũi Né của bà Trang, bà Thảo

Trước đó, từ tháng 12-2022, Báo Người Lao Động đã phản ánh việc hơn 73.000 m² đất vùng giáp ranh đồi cát bị 3 đối tượng lấn chiếm, sang nhượng trái phép. 

Đến 16-10-2025, gần 7.500 m² đã được xử lý; phần còn lại là hơn 66.000 m² sắp tới sẽ bị cưỡng chế.

"Đầu tháng 10-2025, chúng tôi đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm của bà Trang, bà Thảo. Tuy nhiên, 2 người này có đơn xin tự tháo dỡ ngay trong tháng 10. Đến nay, qua kiểm tra thì việc tháo dỡ không thực hiện theo cam kết nên phường sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất nhà nước" - lãnh đạo UBND phường Mũi Né nói.

Tin liên quan

Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo kiểm tra vụ Đồi cát bay Mũi Né bị xâm hại

Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo kiểm tra vụ Đồi cát bay Mũi Né bị xâm hại

(NLĐO) - Sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận sau khi Báo Người Lao Động có bài phản ánh thắng cảnh Đồi cát bay Mũi Né nằm trong Khu du lịch Quốc gia Mũi Né bị xâm phạm.

VIDEO: Danh thắng Đồi cát bay Mũi Né bị xâm phạm

(NLĐO) - Các cá nhân đã lấn chiếm, xây dựng trái phép các căn biệt thự, hồ bơi, trồng cây như những resort thu nhỏ trên phần đất Đồi cát bay Mũi Né thuộc Khu du lịch quốc gia Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) và phần đất giáp ranh, với diện tích hơn 73.000 m².

Bươn chải trên đồi cát bay

Từ khoảng vài chục phụ nữ và trẻ em, “đội quân” bán hàng rong, cho thuê ván trượt trên đồi cát Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giờ đã lên đến gần 400 người nên việc mưu sinh càng lúc càng khó khăn

Lâm Đồng Mũi Né Đồi cát bay Mũi Né
