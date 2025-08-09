Ngày 8-8, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam (28.8.1945 - 28.8.2025). Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

80 năm thúc đẩy phát triển kinh tế

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã khái quát chặng đường 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển của ngành tài chính. Trong đó, nhấn mạnh ngành đã hoàn thiện và đổi mới chính sách tài khóa để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế vừa huy động và định hướng phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Toàn ngành đã đột phá về tư duy và hành động trong tham mưu thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt các bộ luật quan trọng đã được ngành tài chính nghiên cứu, xây dựng, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, qua đó tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Những nỗ lực không ngừng của ngành tài chính đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021 - 2025 ước đạt khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Trong đó, năm 2025 phấn đấu tăng trưởng 8,3% - 8,5% theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, đưa nước ta gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Đến nay, thu ngân sách nhà nước đã đạt khoảng 2 triệu tỉ đồng, trong đó tỉ lệ chi đầu tư phát triển tăng lên 32%, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thành mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển, vượt mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt ra.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho Bộ Tài chính. Ảnh: DŨNG MINH

Trước yêu cầu phát triển đặt ra trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng nêu rõ ngành tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, toàn ngành sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế về kinh tế, tài chính, thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các nghị quyết "bộ tứ trụ cột"; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông và phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế. Ngoài ra, sẽ điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Huy động hiệu quả các nguồn lực

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong mọi giai đoạn lịch sử, ngành tài chính luôn giữ vai trò tham mưu chiến lược, tổng hợp về kinh tế - xã hội, đồng thời động viên, quản lý, phân bổ nguồn lực, bảo đảm cho các nhiệm vụ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài chính. Theo Tổng Bí thư, ngành tài chính không chỉ là trụ cột trong chính sách tài chính của đất nước mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước đánh giá cao. Tổng Bí thư cho rằng bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành tài chính. "Nền kinh tế của nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành tài chính" - Tổng Bí thư nêu rõ. Tổng Bí thư gợi mở ngành tài chính cần tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước, Tổng Bí thư yêu cầu ngành tài chính tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ để dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế cũng như thực hiện các chính sách, định hướng của Nhà nước.

Tổng Bí thư lưu ý ngành tài chính cần bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định tác động từ các chính sách tài khóa tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển. Tổng Bí thư yêu cầu có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển trên thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho ngành tài chính vì những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Kiên trì kéo giảm tội phạm Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an). Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư lưu ý trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phải đặt trong tổng thể chung công tác bảo vệ an ninh trật tự, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng chống tội phạm; cần lưu ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách pháp luật để tham mưu, kiến nghị khắc phục; tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh... Công tác phòng ngừa tội phạm phải được ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh. Ng.Hưởng



