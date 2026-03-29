Kinh tế

Hoàng Anh Gia Lai đầu tư dự án nông nghiệp gần 29 triệu USD tại Campuchia

Đức Anh

(NLĐO) - Hoàng Anh Gia Lai ký kết đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao gần 29 triệu USD tại Campuchia.

Chiều 29-3, tại phường Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, gồm Preah Vihear, Ratanakiri và Stung Treng.

Hoàng Anh Gia Lai đầu tư dự án nông nghiệp gần 29 triệu USD tại Campuchia - Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Ratanakiri ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2021-2025, quan hệ hợp tác giữa Gia Lai và các địa phương Campuchia đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên với hàng chục đoàn công tác qua lại; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 815 triệu USD. Gia Lai hiện có 15 doanh nghiệp triển khai 19 dự án tại Campuchia, với tổng vốn đăng ký hơn 913 triệu USD.

Hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được duy trì thông suốt 24/7, các phiên chợ biên giới tổ chức thường niên. Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội cũng ghi nhận nhiều kết quả, khi các cơ sở khám chữa bệnh của Gia Lai tiếp nhận, điều trị nhiều bệnh nhân Campuchia; hai bên phối hợp tìm kiếm, quy tập 84 hài cốt liệt sĩ. Quan hệ hữu nghị nhân dân được củng cố thông qua kết nghĩa 5 cụm dân cư biên giới.

Trên nền tảng đó, giai đoạn 2026-2030, các bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện, tập trung vào thương mại, đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp - xây dựng; đồng thời tăng cường kết nối giao thông, logistics, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, phát triển thương mại biên giới, khai thác hiệu quả cửa khẩu Lệ Thanh - Oyadav, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Hoàng Anh Gia Lai đầu tư dự án nông nghiệp gần 29 triệu USD tại Campuchia - Ảnh 3.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao với chính quyền tỉnh Stung Treng

Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền 3 tỉnh Campuchia đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Dịp này, tỉnh Stung Treng và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ký kết hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao quy mô 1.918 ha, tổng vốn gần 28,8 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương Campuchia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

(NLĐO) – Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG

(NLĐO) – Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT còn đang sở hữu 8,24% vốn của HAGL Agrico

(NLĐO)- Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng thêm 2.000 ha cà phê giống Arabica, nâng tổng diện tích trồng cà phê lên 3.000ha vào cuối năm 2025.

