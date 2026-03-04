HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp nhất 3 tháng, Bầu Đức đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã cổ phiếu HAG) vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG

Bầu Đức cho biết mục đích mua thêm cổ phiếu để tăng tỉ lệ sở hữu; phương thức mua là khớp lệnh trên sàn trong thời gian từ 9-3 đến 7-4.

Trước giao dịch, bầu Đức nắm giữ 304,95 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 24,06% vốn điều lệ.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông sẽ nắm giữ tổng cộng 309,95 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 24,45% của Hoàng Anh Gia Lai.

Tính theo mức giá đóng cửa của cổ phiếu HAG ngày 4-3 là 15.900 đồng/cổ phiếu, trị giá thương vụ ước tính 79,5 tỉ đồng.

Bầu Đức đăng ký mua vào giữa bối cảnh giá cổ phiếu HAG ở vùng thấp trong 3 tháng qua dù kết quả kinh doanh của công ty ở mức kỷ lục.

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp nhất 3 tháng, Bầu Đức đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Bầu Đức tại một sự kiện ở TP HCM

Trước đó, HAGL gây "bão" trên thị trường khi công thưởng Tết và tri ân người lao động lên 800 tỉ đồng gồm 160 căn hộ trị giá 500 tỉ đồng và lượng cổ phiếu ưu đãi trị giá 300 tỉ đồng.

Cũng trong dịp Tết vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu ở khu vực Tây Gia Lai được đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đến thăm và chúc Tết.

Báo cáo với đoàn công tác, bầu Đức cho biết năm 2025, HAGL đạt lợi nhuận sau thuế "kỷ lục" 2.243 tỉ đồng, cao gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của HAGL đã chính thức vượt mốc tỉ đô khi chạm ngưỡng gần 27.000 tỉ đồng, tăng hơn 4.600 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm.

Năm 2026, HAGL đặt mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỉ đồng và hướng đến là doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai xuống thấp nhất 3 tháng, Bầu Đức đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu - Ảnh 2.

Biến động giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua

 

Công ty bầu Đức "dứt duyên" với vị ân nhân đầu tiên

Công ty bầu Đức "dứt duyên" với vị ân nhân đầu tiên

(NLĐO) – Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã thoái vốn sạch khỏi HAGL Agrico

Nữ nhân viên được bầu Đức thưởng căn hộ kể lý do ở lại HAGL lúc khó khăn nhất

(NLĐO) – Khi Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức trên bờ vực phá sản, nợ lương nửa năm, cả phòng nghỉ hết, chỉ còn bà Kiều Ngọc Hoa ở lại

Bầu Đức chính thức quay lại bất động sản, bán chung cư giá 20-25 triệu đồng/m2

(NLĐO) – Bầu Đức quay lại bất động sản với dự án trên khu đất vàng ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

