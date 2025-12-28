Hoàng Đức xứng đáng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2025?

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy được đông đảo khán giả đồng thuận xứng đáng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) nữ Việt Nam 2025 nhưng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chưa thực sự nổi bật so với Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải để trở thành "tân chủ nhân" QBV nam Việt Nam.

Linh hồn của CLB Ninh Bình

Chuyển đến CLB Ninh Bình từ mùa giải 2024-2025, Hoàng Đức góp công lớn giúp đội bóng cố đô Hoa Lư giành tấm vé thăng hạng V-League 2025-2026 với chuỗi trận bất bại, toàn thắng dài nhất trong lịch sử Giải Hạng nhất quốc gia. Tại mùa giải đó, Hoàng Đức đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Trở lại V-League, Hoàng Đức cùng CLB Ninh Bình tiếp tục duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao, bất bại sau 11 vòng đấu từ đầu mùa giải 2025-2026, bao gồm 8 chiến thắng, dẫn đầu bảng xếp hạng và trở thành "thế lực" mới ở giải đấu đẳng cấp nhất Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Đức giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 (Ảnh: QUỐC AN)

Tuy nhiên, màn trình diễn trong năm 2025 của Hoàng Đức chỉ gói gọn ở sân chơi quốc nội. Sau khi đăng quang ASEAN Cup 2024, Hoàng Đức không quá nổi bật khi khoác áo đội tuyển quốc gia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Một số ý kiến chuyên gia cho rằng nếu so sánh thành tích thi đấu cấp CLB, Hoàng Đức chưa thể vượt qua đồng nghiệp Nguyễn Quang Hải. "Nhạc trưởng" của CLB Công an Hà Nội giúp đội nhà đoạt hạng ba V-League, vô địch Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia, á quân Cúp C1 Đông Nam Á trong mùa giải 2024-2025. Mùa này, Quang Hải cũng là "chủ công" của CLB Công an Hà Nội thi đấu ở 5 đấu trường quốc nội lẫn quốc tế.

Vì vậy, không ít bình luận thể hiện sự thất vọng khi Quang Hải chỉ giành danh hiệu QBĐ nam Việt Nam 2025.

Trước khi đoạt danh hiệu QBV Việt Nam 2025, Hoàng Đức đã từng 2 lần "ẵm" giải thưởng này vào các năm 2021, 2023. Thậm chí, ở mùa giải 2024, cựu tiền vệ CLB Thể Công Viettel thể hiện phong độ vượt trội các đồng nghiệp, được các chuyên gia dự đoán sẽ vượt qua Nguyễn Tiến Linh trong cuộc đua danh hiệu QBV Việt Nam. Nhưng cuối cùng, số phiếu bầu chọn dành cho Hoàng Đức chỉ giúp anh về nhì.

Đóng góp chiến thuật là cốt lõi

Khúc mắc trong bầu chọn QBV Việt Nam 2025 chủ yếu xoay quanh việc Nguyễn Hoàng Đức lần thứ ba đoạt QBV nam, bên cạnh những tranh cãi về sự xứng đáng của các ứng viên như Đình Bắc (QBB), Quang Hải (QBĐ) hay thủ thành Trần Trung Kiên.

Những luồng ý kiến trái chiều của khán giả thể hiện sự quan tâm lớn đến giải thưởng, gợi mở các cung bậc cảm xúc về sự tôn trọng, ghi nhận công lao và cách ứng xử của các cầu thủ đoạt giải.

Với những người làm công tác chuyên môn lâu năm, số lượng danh hiệu không hẳn là con số để đánh giá năng lực của các cầu thủ trong cùng cuộc đua. Vị thế và đẳng cấp của các danh hiệu hay sân chơi mới là thước đo để khẳng định giá trị năng lực của một cầu thủ.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhìn nhận: "Giải thưởng QBV Việt Nam là danh hiệu cá nhân nhưng lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ thành tích tập thể. Đó là điều khó tránh nhưng người bầu chọn cần tách bạch cảm xúc chiến thắng khỏi phân tích chuyên môn. Không riêng Việt Nam, nhóm cầu thủ thi đấu trong vai trò phòng ngự thường chịu thiệt thòi trong các cuộc đua QBV/cầu thủ xuất sắc. Truyền thông và người hâm mộ thường bị cuốn theo bàn thắng và khoảnh khắc nổi bật, thay vì đóng góp chiến thuật".

Nhìn nhận một cách bao quát, đa số các chuyên gia cũng như người hâm mộ bóng đá tin rằng cầu thủ mang tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của toàn đội xứng đáng được vinh danh. Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Đức được xem là thủ lĩnh, mắt xích quan trọng trong vận hành đấu pháp chiến thuật của CLB Ninh Bình cũng như tuyển Việt Nam.

Nói về đẳng cấp của Hoàng Đức thời gian qua, phần đông khán giả Đông Nam Á nhìn nhận: "Cầu thủ này luôn biết cách gây khó khăn cho đối phương. Hoàng Đức sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, chơi bóng đá tấn công hiện đại, có thể độc lập tác chiến. Điều này được thể hiện rõ khi tuyển Việt Nam chạm trán các đội bóng mạnh ở khu vực và châu lục".

Không chỉ áp đảo đồng nghiệp về tổng số lá phiếu bầu chọn từ giới chuyên gia bóng đá Việt Nam, Hoàng Đức còn thể hiện sự lấn lướt ở khâu chấm điểm công khai của khán giả hâm mộ bóng đá, đoạt danh hiệu "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2025" với 2.045 lượt bình chọn.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: "Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, cách bình chọn QBV nói riêng, các giải thưởng cầu thủ/VĐV xuất sắc nói chung cũng cần hướng tới minh bạch - khoa học - công bằng, để danh hiệu thực sự trở thành niềm tự hào của cầu thủ/VĐV và thước đo chuẩn mực của bóng đá, thể thao nước nhà. Một giải thưởng chỉ thực sự trọn vẹn khi người chiến thắng thuyết phục cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ".



