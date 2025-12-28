HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hoàng Đức xứng đáng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2025?

Tường Phước

Chủ nhân Quả bóng vàng 2025 đã được xác định trong đêm Gala trao giải hôm 26-12 nhưng vẫn còn những tranh luận về việc ai mới thật sự xứng đáng

Nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy được đông đảo khán giả đồng thuận xứng đáng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) nữ Việt Nam 2025 nhưng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức chưa thực sự nổi bật so với Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải để trở thành "tân chủ nhân" QBV nam Việt Nam.

Linh hồn của CLB Ninh Bình

Chuyển đến CLB Ninh Bình từ mùa giải 2024-2025, Hoàng Đức góp công lớn giúp đội bóng cố đô Hoa Lư giành tấm vé thăng hạng V-League 2025-2026 với chuỗi trận bất bại, toàn thắng dài nhất trong lịch sử Giải Hạng nhất quốc gia. Tại mùa giải đó, Hoàng Đức đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Trở lại V-League, Hoàng Đức cùng CLB Ninh Bình tiếp tục duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao, bất bại sau 11 vòng đấu từ đầu mùa giải 2025-2026, bao gồm 8 chiến thắng, dẫn đầu bảng xếp hạng và trở thành "thế lực" mới ở giải đấu đẳng cấp nhất Việt Nam.

Hoàng Đức xứng đáng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2025? - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Đức giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025 (Ảnh: QUỐC AN)

Tuy nhiên, màn trình diễn trong năm 2025 của Hoàng Đức chỉ gói gọn ở sân chơi quốc nội. Sau khi đăng quang ASEAN Cup 2024, Hoàng Đức không quá nổi bật khi khoác áo đội tuyển quốc gia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Một số ý kiến chuyên gia cho rằng nếu so sánh thành tích thi đấu cấp CLB, Hoàng Đức chưa thể vượt qua đồng nghiệp Nguyễn Quang Hải. "Nhạc trưởng" của CLB Công an Hà Nội giúp đội nhà đoạt hạng ba V-League, vô địch Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia, á quân Cúp C1 Đông Nam Á trong mùa giải 2024-2025. Mùa này, Quang Hải cũng là "chủ công" của CLB Công an Hà Nội thi đấu ở 5 đấu trường quốc nội lẫn quốc tế.

Vì vậy, không ít bình luận thể hiện sự thất vọng khi Quang Hải chỉ giành danh hiệu QBĐ nam Việt Nam 2025.

Trước khi đoạt danh hiệu QBV Việt Nam 2025, Hoàng Đức đã từng 2 lần "ẵm" giải thưởng này vào các năm 2021, 2023. Thậm chí, ở mùa giải 2024, cựu tiền vệ CLB Thể Công Viettel thể hiện phong độ vượt trội các đồng nghiệp, được các chuyên gia dự đoán sẽ vượt qua Nguyễn Tiến Linh trong cuộc đua danh hiệu QBV Việt Nam. Nhưng cuối cùng, số phiếu bầu chọn dành cho Hoàng Đức chỉ giúp anh về nhì.

Đóng góp chiến thuật là cốt lõi

Khúc mắc trong bầu chọn QBV Việt Nam 2025 chủ yếu xoay quanh việc Nguyễn Hoàng Đức lần thứ ba đoạt QBV nam, bên cạnh những tranh cãi về sự xứng đáng của các ứng viên như Đình Bắc (QBB), Quang Hải (QBĐ) hay thủ thành Trần Trung Kiên.

Những luồng ý kiến trái chiều của khán giả thể hiện sự quan tâm lớn đến giải thưởng, gợi mở các cung bậc cảm xúc về sự tôn trọng, ghi nhận công lao và cách ứng xử của các cầu thủ đoạt giải.

Với những người làm công tác chuyên môn lâu năm, số lượng danh hiệu không hẳn là con số để đánh giá năng lực của các cầu thủ trong cùng cuộc đua. Vị thế và đẳng cấp của các danh hiệu hay sân chơi mới là thước đo để khẳng định giá trị năng lực của một cầu thủ.

Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhìn nhận: "Giải thưởng QBV Việt Nam là danh hiệu cá nhân nhưng lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ thành tích tập thể. Đó là điều khó tránh nhưng người bầu chọn cần tách bạch cảm xúc chiến thắng khỏi phân tích chuyên môn. Không riêng Việt Nam, nhóm cầu thủ thi đấu trong vai trò phòng ngự thường chịu thiệt thòi trong các cuộc đua QBV/cầu thủ xuất sắc. Truyền thông và người hâm mộ thường bị cuốn theo bàn thắng và khoảnh khắc nổi bật, thay vì đóng góp chiến thuật".

Nhìn nhận một cách bao quát, đa số các chuyên gia cũng như người hâm mộ bóng đá tin rằng cầu thủ mang tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của toàn đội xứng đáng được vinh danh. Ở thời điểm hiện tại, Hoàng Đức được xem là thủ lĩnh, mắt xích quan trọng trong vận hành đấu pháp chiến thuật của CLB Ninh Bình cũng như tuyển Việt Nam.

Nói về đẳng cấp của Hoàng Đức thời gian qua, phần đông khán giả Đông Nam Á nhìn nhận: "Cầu thủ này luôn biết cách gây khó khăn cho đối phương. Hoàng Đức sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, chơi bóng đá tấn công hiện đại, có thể độc lập tác chiến. Điều này được thể hiện rõ khi tuyển Việt Nam chạm trán các đội bóng mạnh ở khu vực và châu lục".

Không chỉ áp đảo đồng nghiệp về tổng số lá phiếu bầu chọn từ giới chuyên gia bóng đá Việt Nam, Hoàng Đức còn thể hiện sự lấn lướt ở khâu chấm điểm công khai của khán giả hâm mộ bóng đá, đoạt danh hiệu "Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2025" với 2.045 lượt bình chọn. 

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: "Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, cách bình chọn QBV nói riêng, các giải thưởng cầu thủ/VĐV xuất sắc nói chung cũng cần hướng tới minh bạch - khoa học - công bằng, để danh hiệu thực sự trở thành niềm tự hào của cầu thủ/VĐV và thước đo chuẩn mực của bóng đá, thể thao nước nhà. Một giải thưởng chỉ thực sự trọn vẹn khi người chiến thắng thuyết phục cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ".

Hoàng Đức xứng đáng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2025? - Ảnh 2.


Tin liên quan

Bích Thùy sánh bước với Trần Thị Duyên, Quang Hải lịch lãm bên vợ dự Quả bóng vàng 2025

Bích Thùy sánh bước với Trần Thị Duyên, Quang Hải lịch lãm bên vợ dự Quả bóng vàng 2025

(NLĐO) - Tối 27-12, những ứng viên cho các hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam 2025 lần lượt xuất hiện tại thảm đỏ của nhà hát Bến Thành (TP HCM).

Trần Thị Duyên lặng lẽ đợi Bích Thùy để chia vui

(NLĐO) - Trong tối 26-12, Gala Trao Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2025 khép lại với giải thưởng cao quý nhất ở hạng mục nữ cho Bích Thùy.

Bích Thùy: Không tiếc nuối vì HCB SEA Games, QBV sẽ tiếp thêm sức mạnh cho năm 2026

(NLĐO) - Bích Thuỳ thành công khi đổi màu danh hiệu sau 3 lần giành HCĐ, nữ tiền đạo này đã có lần đầu tiên giành QBV.

Hoàng Đức Quả bóng vàng bóng đá Việt Nam tuyển Việt Nam người hâm mộ bóng đá đội tuyển quốc gia cố đô Hoa Lư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo