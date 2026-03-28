Giải trí

"Hoàng hậu Ki" Ha Ji-won tiết lộ bí quyết dưỡng nhan

Minh Khuê

(NLĐO) - Minh tinh Ha Ji-won, nổi tiếng với phim "Hoàng hậu Ki", "Khu vườn bí mật"…, tiết lộ bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung, tươi đẹp.

Ha Ji-won hiện đã 48 tuổi, cô có thói quen lâu năm là uống trà chanh mật ong mỗi sáng và dưỡng ẩm đầy đủ cho da để giữ làn da sáng, đẹp.

Thông qua vlog đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Ha Ji-won quay lại cuộc sống thường ngày. Sau khi thức dậy, người đẹp đi thẳng vào bếp để chuẩn bị món thức uống trà chanh mật ong.

"Hoàng hậu Ki" Ha Ji-won tiết lộ bí quyết dưỡng nhan - Ảnh 1.

Ha Ji-won tiết lộ bí quyết làm đẹp

Ha Ji-won mô tả cô là người cực kỳ yêu thích mọi thứ liên quan đến chanh. Món uống buổi sáng với tác dụng của vỏ chanh và mật ong giúp chống tình trạng oxy hóa, hỗ trợ sản sinh collagen - chất cần thiết cho độ đàn hồi của da.

Điều đặc biệt, minh tinh này sử dụng toàn bộ quả chanh, gồm cả vỏ. Vỏ chanh chứa hàm lượng hợp chất tự nhiên polyphenol cao hơn phần thịt quả, càng làm tăng thêm tác dụng chống lão hóa.

Mật ong giúp tăng cường hệ miễn dịch và kích thích trao đổi chất, góp phần vào sức khỏe thể chất tổng thể.

Ngoài chăm sóc da từ bên trong, Ha Ji-won cũng coi trọng việc dưỡng ẩm từ bên ngoài.

Cô tiết lộ rằng da của mình thuộc loại da khô và đã duy trì thói quen sử dụng mặt nạ dạng thỏi nhằm dưỡng ẩm cho da trong hơn 10 năm.

"Hoàng hậu Ki" Ha Ji-won tiết lộ bí quyết dưỡng nhan - Ảnh 2.

Cô kiên trì nên giữ được vẻ đẹp tươi trẻ ở tuổi 48

"Hoàng hậu Ki" Ha Ji-won tiết lộ bí quyết dưỡng nhan - Ảnh 3.

Cô kết hợp bảo dưỡng bên trong lẫn bên ngoài

Quy trình này giúp làm dịu tức thì làn da bị kích ứng do các tác nhân bên ngoài, đồng thời duy trì sự cân bằng độ ẩm cần thiết. Các chuyên gia cho rằng việc chăm sóc da đều đặn và kiên trì trong thời gian dài chính là yếu tố góp phần tạo nên làn da săn chắc và rạng rỡ của cô ấy ngày nay.

Tin liên quan

Ha Ji Won được Thủ tướng khen thưởng

Ha Ji Won được Thủ tướng khen thưởng

(NLĐO)- Nữ diễn viên Hàn Quốc Ha Ji Won vừa được Bộ y tế, phúc lợi, gia đình trao tặng giải thưởng của Thủ tướng nước này vì những đóng góp tích cực của cô dành cho những gia đình nghèo và khuyết tật. Lễ trao thưởng đã diễn ra vào ngày 23-5.

Ha Ji Won được mời dự tuần lễ thời trang Milan

(NLĐO) - Nữ diễn viên đang lên của Hàn Quốc Ha Ji Won đã được giám đốc một công ty thời trang Ý mời sang Milan tham gia buổi trình diễn thời trang bộ sưu tập Thu Đông 2008 diễn ra hôm 18-2.

"Mợ chảnh" Jun Ji-hyun tái xuất điện ảnh sau 11 năm vắng bóng

(NLĐO) – Minh tinh Jung Ji-hyun, còn có biệt danh "mợ chảnh" của Hàn Quốc, đã trở lại màn ảnh rộng sau 11 năm, với phim về đại dịch xác sống.

