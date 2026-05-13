Thể thao

Hoàng Hên lỡ hẹn trận cầu quan trọng của CLB Hà Nội

Tường Phước

(NLĐO) - Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên bị "treo giò" ở vòng 23 V-League 2025-2026 vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, khiến CLB Hà Nội gặp khó khi chạm trán PVF-CAND.

Đỗ Hoàng Hên bị "treo giò" ở vòng 23 V-League

CLB Hà Nội đối mặt bài toán lực lượng trước chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân PVF-CAND tại vòng 23 V-League 2025-2026, khi tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bị "treo giò" vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Sự vắng mặt của Hoàng Hên được xem là tổn thất đáng kể với đội bóng thủ đô trong giai đoạn cuộc đua tốp 3 đang bước vào chặng nước rút. Tiền vệ này duy trì phong độ ổn định, đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của HLV Harry Kewell.

Hoàng Hên, Hai Long, Xuân Mạnh đang ở điểm rơi phong độ

Không chỉ mất Hoàng Hên, CLB Hà Nội còn thiếu vắng trụ cột Nguyễn Hai Long vì án "treo giò" tương tự. Trong khi đó, hậu vệ Vũ Tiến Long tiếp tục ngồi ngoài sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu trước. Hàng loạt ca vắng mặt khiến ban huấn luyện đội bóng thủ đô gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì chiều sâu đội hình.

Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, việc mất cùng lúc nhiều trụ cột buộc HLV Kewell phải tính toán lại phương án nhân sự để có thể đua tranh ngôi vị thứ 3 bảng xếp hạng với CLB Ninh Bình. Những cái tên như Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng hay các ngoại binh Luiz Fernando, Daniel Passira nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội nhiều hơn ở trận gặp PVF-CAND.

Hà Nội FC đang cạnh tranh quyết liệt vị trí tốp 3 V-League

Tuy nhiên, đây vẫn là canh bạc tiềm ẩn rủi ro với CLB Hà Nội. Một số cầu thủ dự bị chưa đạt phong độ tốt nhất, trong khi khả năng kiểm soát tuyến giữa và tạo đột biến của đội bóng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể vì thiếu Hoàng Hên và Hai Long.

Cuộc đối đầu chủ nhà PVF-CAND trở thành thử thách lớn cho đội bóng áo tím và thêm một cú sẩy chân cũng có thể khiến thầy trò ông Kewell bị nhóm trên bỏ xa về khoảng cách điểm. Hà Nội hiện đứng thứ 4 bảng xếp hạng và kém hơn Ninh Bình 2 điểm sau 22 vòng đấu.

