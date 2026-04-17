Chờ đợi Đỗ Hoàng Hên thể hiện đẳng cấp

Cuộc chạm trán giữa CLB Hà Nội và Becamex TP HCM thuộc vòng 19 V-League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 17-4 (FPT Play) được chờ đợi sẽ là sân khấu để Đỗ Hoàng Hên trình diễn, tiếp tục khẳng định giá trị của một chân sút nhập tịch đẳng cấp cao.

Về tương quan lực lượng và phong độ đôi bên, CLB Hà Nội ở "cửa trên" so với Becamex TP HCM. Đội bóng của HLV Harry Kewell vừa có chuỗi trận ấn tượng từ giai đoạn lượt về, với 3 chiến thắng, vươn lên top 4 bảng xếp hạng. Trong những trận thắng đó, vai trò quan trọng của Hoàng Hên được thể hiện rõ nét.

Trong khi đó, Becamex TP HCM vẫn đang chật vật với cuộc đua trụ hạng, chưa thể tạo sự ổn định về lối chơi. Đội bóng này từng thua CLB Hà Nội ở lượt đi, trận đấu mà Hoàng Hên cũng ghi dấu ấn với 1 bàn thắng quan trọng.

Hoàng Hên tiếp tục được chờ đợi giúp CLB Hà Nội nhen nhóm hy vọng đua tranh chức vô địch V-League mùa này. (Ảnh: VPF)

Tái xuất V-League từ giai đoạn 2 của mùa giải 2025-2026, tiền vệ 31 tuổi gốc Brazil này đã trở thành điểm sáng lớn nhất, mấu chốt quan trọng trong cách vận hành đấu pháp chiến thuật của đội bóng thủ đô.

Thống kê sau 12 trận đấu tại V-League 2025-2026 cho thấy Hoàng Hên đã ghi 7 bàn, lọt vào top 10 chân sút nội tốt nhất giải - con số ấn tượng với một tiền vệ tổ chức. Không chỉ ghi bàn, anh còn đóng vai trò "nhạc trưởng", san sẻ áp lực với các đồng đội Văn Quyết, Hùng Dũng để điều tiết nhịp độ, kiểm soát thế trận nơi tuyến giữa CLB Hà Nội.

Những vòng đấu gần đây, dấu ấn của Hoàng Hên càng rõ nét. Anh ghi bàn, kiến tạo và liên tục được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. Trong đó, điển hình là màn trình diễn của Hoàng Hên trước CLB Hà Tĩnh với 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp đội nhà thắng 3-0. Khả năng giữ nhịp, tung ra các đường chuyền quyết định và dứt điểm từ tuyến 2 giúp anh trở thành mắt xích không thể thay thế.

Áp lực phải có điểm để thoát khỏi nhóm nguy hiểm có thể khiến Becamex TP HCM chơi với tinh thần "không còn gì để mất". Nếu tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ CLB Hà Nội - vốn đôi lúc thiếu sự tập trung - hoặc khóa chặt được Hoàng Hên, đội khách có thể tạo nên bất ngờ.



