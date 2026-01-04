HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 vô địch Giải việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá"

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh

(NLĐO) - Chân chạy marathon Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 đoạt danh hiệu "Vua leo núi" tại giải việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá".

Sáng 4-1, Giải Vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31 chính thức khởi tranh tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Giải đấu năm nay quy tụ 9 đoàn thể thao các tỉnh, thành tham gia hệ tuyển với trên 120 vận động viên và gần 2.000 chân chạy tham gia các nội dung khác.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 vô địch Giải việt dã "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" - Ảnh 1.

Gần 2.000 vận động viên tham gia giải leo núi Bà Rá năm 2026

Chinh phục đỉnh Bà Rá

Nhiều gương mặt hàng đầu của làng điền kinh, bao gồm dàn tuyển thủ vừa tham gia thi đấu tại SEA Games 33 trở về như "ông hoàng marathon Việt Nam" Hoàng Nguyên Thanh của Đồng Nai; Trịnh Quốc Lượng của Quân đội; Phạm Thị Hồng Lệ của Gia Lai hay Hoàng Thị Ngọc Hoa của chủ nhà Đồng Nai… đã góp mặt tại giải.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 vô địch Giải việt dã "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" - Ảnh 2.

Giải đấu kỷ niệm 51 năm giải phóng Phước Long

Giải việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" ra đời từ năm 1993 và hai năm sau chính thức có tên trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ở những lần tổ chức gần đây, giải đã thu hút hàng ngàn vận động viên trong và ngoài nước tham gia, qua đó góp phần làm nên thành công của giải vừa mạnh về số lượng, vừa nâng cao chất lượng.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 vô địch Giải việt dã "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" - Ảnh 3.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 vô địch Giải việt dã "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" - Ảnh 4.

Hoàng Nguyên Thanh không có đối thủ ở giải leo núi tai quê nhà

Ở lần tổ chức thứ 31 năm nay, giải vẫn gồm những cự ly quen thuộc như: nam tuyển 7,7 km; nữ tuyển 5,4 km; nam trẻ; nữ trẻ bên cạnh các nội dung tranh tài hệ phong trào 19 km và 6,1 km lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu. Đây là bước đi nhằm làm đa dạng hơn nội dung thi đấu cho cộng đồng yêu chạy bộ có thể đăng ký tham gia giải.

TIN LIÊN QUAN

"Vua" và "Nữ hoàng leo núi"

Sau hơn nửa giờ tranh tài, vận động viên chủ nhà Hoàng Nguyên Thanh đã về đích đầu tiên trên đỉnh Bà Rá cao trên 700m so với mực nước biển với thành tích 34 phút 27 giây. Đây là lần thứ 10, Hoàng Nguyên Thanh trở thành "vua leo núi" Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá".

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 vô địch Giải việt dã "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" - Ảnh 5.

Cựu tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) chiến thắng ở giải nữ

Ở nội dung đội tuyển nữ, không nằm ngoài dự đoán, với đẳng cấp của một vận động viên điền kinh hàng đầu, Phạm Thị Hồng Lệ trở thành "Nữ hoàng leo núi" tại Giải Vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31 năm 2026.

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 10 vô địch Giải việt dã "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Thu Hà (TP HCM) về nhất cự ly 19 km nữ hệ phong trào

Dù gặp phải sự tranh canh gat gắt từ vận động viên chủ nhà Hoàng Thị Ngọc Hoa và nhiều đối thủ khác, với đẳng cấp của mình, Phạm Thị Hồng Lệ đã về đích trước tiên với thành tích 31 phút 44 giây. Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục về nhì với thành tích 33 phút 38 giây.

Tin liên quan

2.000 vận động viên "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2026

2.000 vận động viên "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2026

(NLĐO) – Dàn tuyển thủ quốc gia vừa trở về từ SEA Games 33 cùng nhiều chân chạy phong trào nổi tiếng sẽ đua tài tại sự kiện "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2026

Giải leo núi Bà Rá và Đồng Nai Marathon chính thức trở lại

(NLĐO) – Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai nhận trọng trách phục sinh ba giải thể thao đã tạo dựng tên tuổi tại vùng đất miền Đông gian lao mà anh hùng.

Thách thức đầu năm từ Bà Rá

Dàn chân chạy đường dài hàng đầu quốc gia, nhiều chân chạy phong trào nổi tiếng sẽ cùng đua tài với 15 VĐV Thái Lan, Lào, Campuchia tại Giải Vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" năm 2024, diễn ra sáng 6-1.

Hoàng Nguyên Thanh Phạm Thị Hồng Lệ leo núi Phường Phước Long Chinh phục đỉnh cao Bà Rá Giải Vô địch quốc gia việt dã leo núi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo