Sáng 4-1, Giải Vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31 chính thức khởi tranh tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai. Giải đấu năm nay quy tụ 9 đoàn thể thao các tỉnh, thành tham gia hệ tuyển với trên 120 vận động viên và gần 2.000 chân chạy tham gia các nội dung khác.



Gần 2.000 vận động viên tham gia giải leo núi Bà Rá năm 2026

Chinh phục đỉnh Bà Rá

Nhiều gương mặt hàng đầu của làng điền kinh, bao gồm dàn tuyển thủ vừa tham gia thi đấu tại SEA Games 33 trở về như "ông hoàng marathon Việt Nam" Hoàng Nguyên Thanh của Đồng Nai; Trịnh Quốc Lượng của Quân đội; Phạm Thị Hồng Lệ của Gia Lai hay Hoàng Thị Ngọc Hoa của chủ nhà Đồng Nai… đã góp mặt tại giải.



Giải đấu kỷ niệm 51 năm giải phóng Phước Long

Giải việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" ra đời từ năm 1993 và hai năm sau chính thức có tên trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ở những lần tổ chức gần đây, giải đã thu hút hàng ngàn vận động viên trong và ngoài nước tham gia, qua đó góp phần làm nên thành công của giải vừa mạnh về số lượng, vừa nâng cao chất lượng.



Hoàng Nguyên Thanh không có đối thủ ở giải leo núi tai quê nhà

Ở lần tổ chức thứ 31 năm nay, giải vẫn gồm những cự ly quen thuộc như: nam tuyển 7,7 km; nữ tuyển 5,4 km; nam trẻ; nữ trẻ bên cạnh các nội dung tranh tài hệ phong trào 19 km và 6,1 km lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu. Đây là bước đi nhằm làm đa dạng hơn nội dung thi đấu cho cộng đồng yêu chạy bộ có thể đăng ký tham gia giải.



"Vua" và "Nữ hoàng leo núi"

Sau hơn nửa giờ tranh tài, vận động viên chủ nhà Hoàng Nguyên Thanh đã về đích đầu tiên trên đỉnh Bà Rá cao trên 700m so với mực nước biển với thành tích 34 phút 27 giây. Đây là lần thứ 10, Hoàng Nguyên Thanh trở thành "vua leo núi" Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá".

Cựu tuyển thủ Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) chiến thắng ở giải nữ

Ở nội dung đội tuyển nữ, không nằm ngoài dự đoán, với đẳng cấp của một vận động viên điền kinh hàng đầu, Phạm Thị Hồng Lệ trở thành "Nữ hoàng leo núi" tại Giải Vô địch quốc gia việt dã leo núi "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 31 năm 2026.



Nguyễn Thị Thu Hà (TP HCM) về nhất cự ly 19 km nữ hệ phong trào

Dù gặp phải sự tranh canh gat gắt từ vận động viên chủ nhà Hoàng Thị Ngọc Hoa và nhiều đối thủ khác, với đẳng cấp của mình, Phạm Thị Hồng Lệ đã về đích trước tiên với thành tích 31 phút 44 giây. Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục về nhì với thành tích 33 phút 38 giây.