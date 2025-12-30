HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoàng tử Mùa đông Wren Evans đã thật sự quay trở lại?

Thùy Trang

(NLĐO) - Wren Evans với "Vừa tìm thấy đã đánh mất": Mở ra thế giới Broadway mùa đông ấm áp.

Wren Evans tái xuất ấn tượng

Hoàng tử Mùa đông Wren Evans đã thật sự quay trở lại? - Ảnh 1.

Wren Evans tái xuất ấn tượng

Vừa ra mắt ca khúc "Thu đợi", Wren Evans tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi ra mắt ca khúc "Vừa tìm thấy đã đánh mất". Sau thời gian dài "đóng băng", Wren Evans đã trở lại và chiêu đãi người hâm mộ bằng bữa tiệc âm nhạc mùa đông đầy ấm áp với nhiều cảm xúc.

Nếu như "Thu đợi" đã được nam ca sĩ tung demo trước đó 1 năm, thì "Vừa tìm thấy đã đánh mất" lại là một sáng tác hoàn toàn mới của Wren Evans.

Ca khúc được tung ra vào đúng dịp mùa đông như món quà tiếp theo dành tặng cho tất cả những khán giả yêu nhạc và chờ đợi anh trong suốt thời gian qua.

"Vừa tìm thấy đã đánh mất" là một ca khúc Electro Pop sở trường của Wren Evans, nhưng lần này, anh và cộng sự đã thổi vào ca khúc những chất liệu mang tính cổ tích tạo nên nét chấm phá mới lạ hơn, đưa người nghe vào thế giới broadway bằng giai điệu du dương, da diết và đầy tính kể chuyện.

Lời tri ân của Wren Evans

Hoàng tử Mùa đông Wren Evans đã thật sự quay trở lại? - Ảnh 2.

Wren Evans tiếp tục kết hợp cùng Music Producer itsnk - bộ đôi đã cùng nhau tạo nên album "Loi choi" gây tiếng vang 2 năm trước

Với ca khúc này, nam ca sĩ tiếp tục kết hợp cùng Music Producer itsnk - bộ đôi đã cùng nhau tạo nên album "Loi choi" gây tiếng vang 2 năm trước. Nhưng khác với "Loi choi", lần trở lại này, Wren Evans đã cho thấy sự trưởng thành và điềm đạm hơn thông qua âm nhạc.

"Vừa tìm thấy đã đánh mất" có phần lời đầy tính tự sự và chiêm nghiệm, kể chuyện thời đại qua lăng kính rất cá nhân. Ở ca khúc này, người nghe có thể đồng cảm với câu chuyện chung, đồng thời qua đó, cũng có thể thấy được thông điệp và cá tính âm nhạc rất riêng của Wren Evans.

Về phần lời, "Vừa tìm thấy đã đánh mất" nói về 2 trạng thái cảm xúc trái ngược nhau: khi đang say sưa chạm tay vào hạnh phúc, cũng là lúc mất đi đầy tiếc nuối vì không thể chạm được lâu. Thoạt nghe, ca khúc như kể một câu chuyện tình yêu như màn sương, đẹp nhưng khó giữ, nhưng ẩn sâu trong đó, người nghe có thể hiểu "em" cũng chính là tình yêu của Wren Evans với âm nhạc.

Hoàng tử Mùa đông Wren Evans đã thật sự quay trở lại? - Ảnh 3.

MV cũng như một lời tri ân của Wren Evans với âm nhạc và khán giả

Ở đó, anh đã có những giây phút thật tuyệt vời cùng "em", muốn níu giữ nhưng cũng vội vàng đánh mất. Và sự trở lại lần này, cũng như một vòng lặp liên hồi, chỉ cần được làm âm nhạc là điều hạnh phúc và quan trọng nhất, việc được hay mất đi chỉ là một trạng thái, một giai đoạn trong hành trình khám phá âm nhạc của Wren Evans.

"Vừa tìm thấy đã đánh mất" như một dấu mốc, một trang chuyển tiếp vừa khép lại vừa mở ra chương âm nhạc mới của Wren Evans. Đồng thời, MV cũng như môt lời tri ân của Wren Evans với âm nhạc và khán giả - những người còn ở lại, những người đã rời đi bằng tất cả sự chân thành nhất.

Tin liên quan

Ẩn số Wren Evans lại gây "choáng"

Ẩn số Wren Evans lại gây "choáng"

(NLĐO) - Năng lượng sáng tạo dồi dào nhưng cái tôi "điên đến cùng" mới là thứ tạo nên Wren Evans trong "Call me".

Hòa Minzy "chiếm lĩnh" Làn sóng xanh 28-2025

(NLĐO)- Với bản hit "Bắc Bling", Hoà Minzy cùng ekip lọt vào 8/12 hạng mục đề cử của Làn Sóng Xanh 2025.

Ai là quán quân "Chinh phục đam mê" mùa 2

(NLĐO) - Sau 16 đêm thi kịch tính, vòng chung kết xếp hạng chương trình "Chinh phục đam mê" mùa 2 khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về diễn viên Minh Huy.

Wren Evans Wren Evans trở lại hoàng tử mùa đông hoàng tử Wren Evans
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo