Hoàng tử Mùa đông Wren Evans đã thật sự quay trở lại?

Wren Evans tái xuất ấn tượng

Wren Evans tái xuất ấn tượng

Vừa ra mắt ca khúc "Thu đợi", Wren Evans tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi ra mắt ca khúc "Vừa tìm thấy đã đánh mất". Sau thời gian dài "đóng băng", Wren Evans đã trở lại và chiêu đãi người hâm mộ bằng bữa tiệc âm nhạc mùa đông đầy ấm áp với nhiều cảm xúc.

Nếu như "Thu đợi" đã được nam ca sĩ tung demo trước đó 1 năm, thì "Vừa tìm thấy đã đánh mất" lại là một sáng tác hoàn toàn mới của Wren Evans.

Ca khúc được tung ra vào đúng dịp mùa đông như món quà tiếp theo dành tặng cho tất cả những khán giả yêu nhạc và chờ đợi anh trong suốt thời gian qua.

"Vừa tìm thấy đã đánh mất" là một ca khúc Electro Pop sở trường của Wren Evans, nhưng lần này, anh và cộng sự đã thổi vào ca khúc những chất liệu mang tính cổ tích tạo nên nét chấm phá mới lạ hơn, đưa người nghe vào thế giới broadway bằng giai điệu du dương, da diết và đầy tính kể chuyện.

Lời tri ân của Wren Evans

Wren Evans tiếp tục kết hợp cùng Music Producer itsnk - bộ đôi đã cùng nhau tạo nên album "Loi choi" gây tiếng vang 2 năm trước

Với ca khúc này, nam ca sĩ tiếp tục kết hợp cùng Music Producer itsnk - bộ đôi đã cùng nhau tạo nên album "Loi choi" gây tiếng vang 2 năm trước. Nhưng khác với "Loi choi", lần trở lại này, Wren Evans đã cho thấy sự trưởng thành và điềm đạm hơn thông qua âm nhạc.

"Vừa tìm thấy đã đánh mất" có phần lời đầy tính tự sự và chiêm nghiệm, kể chuyện thời đại qua lăng kính rất cá nhân. Ở ca khúc này, người nghe có thể đồng cảm với câu chuyện chung, đồng thời qua đó, cũng có thể thấy được thông điệp và cá tính âm nhạc rất riêng của Wren Evans.

Về phần lời, "Vừa tìm thấy đã đánh mất" nói về 2 trạng thái cảm xúc trái ngược nhau: khi đang say sưa chạm tay vào hạnh phúc, cũng là lúc mất đi đầy tiếc nuối vì không thể chạm được lâu. Thoạt nghe, ca khúc như kể một câu chuyện tình yêu như màn sương, đẹp nhưng khó giữ, nhưng ẩn sâu trong đó, người nghe có thể hiểu "em" cũng chính là tình yêu của Wren Evans với âm nhạc.

MV cũng như một lời tri ân của Wren Evans với âm nhạc và khán giả

Ở đó, anh đã có những giây phút thật tuyệt vời cùng "em", muốn níu giữ nhưng cũng vội vàng đánh mất. Và sự trở lại lần này, cũng như một vòng lặp liên hồi, chỉ cần được làm âm nhạc là điều hạnh phúc và quan trọng nhất, việc được hay mất đi chỉ là một trạng thái, một giai đoạn trong hành trình khám phá âm nhạc của Wren Evans.

"Vừa tìm thấy đã đánh mất" như một dấu mốc, một trang chuyển tiếp vừa khép lại vừa mở ra chương âm nhạc mới của Wren Evans. Đồng thời, MV cũng như môt lời tri ân của Wren Evans với âm nhạc và khán giả - những người còn ở lại, những người đã rời đi bằng tất cả sự chân thành nhất.