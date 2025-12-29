HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ai là quán quân "Chinh phục đam mê" mùa 2

Kim Ngân

(NLĐO) - Sau 16 đêm thi kịch tính, vòng chung kết xếp hạng chương trình "Chinh phục đam mê" mùa 2 khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về diễn viên Minh Huy.

Đêm thi ghi nhận nhiều nhận xét chuyên môn đáng chú ý từ ban giám khảo gồm NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Trung Dân, NSƯT Đức Thịnh và diễn viên Đinh Y Nhung.

Tập 16 là màn tranh tài cuối cùng giữa hai thí sinh xuất sắc nhất Minh Huy và Khánh Linh. Với chủ đề tự do, cả hai được toàn quyền lựa chọn kịch bản, nhân vật để thể hiện dấu ấn cá nhân, đòi hỏi sự thăng hoa trong diễn xuất, chiều sâu tâm lý và bản lĩnh sân khấu.

Nghệ sĩ Trung Dân nhận định "'Chinh phục đam mê" là sân chơi dành cho những người yêu sân khấu. Nhưng việc có chinh phục được khán giả hay không phụ thuộc hoàn toàn vào chính các bạn thí sinh.

Ai là Quán quân "Chinh phục đam mê" mùa 2 - Ảnh 1.

Các thí sinh đoạt giải tại "Chinh phục đam mê" mùa 2

Mở màn chung kết 2, Khánh Linh mang đến tiểu phẩm "Xóm trọ tình thân", hóa thân thành bà Cố - một bà chủ trọ lớn tuổi, giàu lòng nhân ái giữa thành phố hoa lệ. Nhân vật là chỗ dựa tinh thần cho những người thuê trọ nghèo, sẵn sàng cưu mang, nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Sự "lột xác" trong tạo hình và diễn xuất giúp Khánh Linh ghi dấu ấn về khả năng biến hóa, trưởng thành so với các vòng trước.

Diễn viên Đinh Y Nhung dành lời khen cho câu chuyện gần gũi, dễ thương và không khí ấm áp mà tiết mục mang lại. Trong khi đó, NSƯT Đức Thịnh cho rằng kịch bản vẫn cần sự liên kết chặt chẽ hơn để mạch cảm xúc rõ nét, đồng thời góp ý thí sinh đầu tư sâu hơn vào cấu trúc tình huống nhằm làm nổi bật vai chính.

Ở lượt thi quyết định, Minh Huy trình diễn tiểu phẩm "Bến đò Xóm Miễu", câu chuyện tình buồn đậm chất làng quê. Anh vào vai Tâm, chàng trai yêu thầm Diễm. Mối tình thanh mai trúc mã nhưng dang dở vì hoàn cảnh éo le. Những chuyển biến tâm lý phức tạp từ hy vọng đến tuyệt vọng được Minh Huy thể hiện trọn vẹn, chạm đến cảm xúc người xem.

Ai là Quán quân "Chinh phục đam mê" mùa 2 - Ảnh 2.

Diễn viên Minh Huy đăng quang quán quân "Chinh phục đam mê" mùa 2

Phần thi của Minh Huy nhận "cơn mưa" lời khen từ ban giám khảo. Đinh Y Nhung nhận xét Minh Huy và trợ diễn đã "sống trong nhân vật", tạo sự đồng cảm mạnh mẽ. NSND Kim Xuân ghi nhận sự tiến bộ rõ nét của Minh Huy xuyên suốt mùa giải, đồng thời kỳ vọng anh có thể tiếp tục bứt phá hơn nữa trong tương lai.

Chung cuộc, Minh Huy chính thức đăng quang quán quân "Chinh phục đam mê" mùa 2, nhận cúp chiến thắng, vòng hoa và giải thưởng 100 triệu đồng cùng quà tặng từ nhà tài trợ. Á quân thuộc về Khánh Linh (50 triệu đồng), giải Ba là Thoại Trân (30 triệu đồng) và giải Tư thuộc về Mai Anh Thư (10 triệu đồng).

Ai là Quán quân "Chinh phục đam mê" mùa 2 - Ảnh 3.

Các thí sinh được đánh giá cao nhờ khả năng thách thức bản thân khi hóa thân vào các nhân vật

