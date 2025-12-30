HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hòa Minzy "chiếm lĩnh" Làn sóng xanh 28-2025

Thùy Trang

(NLĐO)- Với bản hit "Bắc Bling", Hoà Minzy cùng ekip lọt vào 8/12 hạng mục đề cử của Làn Sóng Xanh 2025.

Hòa Minzy chiếm sóng

Hòa Minzy "chiếm lĩnh" Làn sóng xanh 28-2025 - Ảnh 1.

Hòa Minzy nắm giữ 8/12 đề cử

"Ôi muốn khóc quá cả nhà ơi. "Bắc Bling" giúp Hoà Minzy cùng ekip lọt vào 8/12 hạng mục đề cử của Làn Sóng Xanh 2025. Ca khúc "Nỗi đau giữa hoà bình" cũng lọt vào 2 hạng mục đề cử. Nói thật nhớ, bé muốn được nhận cúp Làn Sóng Xanh lắm ạ! Hi vọng Hoà sẽ nhận được tình cảm của quý khán giả, anh chị báo chí và Hội đồng bình chọn năm nay…", Hòa Minzy chia sẻ sau khi Ban Tổ chức chương trình Làn Sóng Xanh tổ chức Lễ công bố đề cử và Bình chọn cho mùa giải lần thứ 28 - năm 2025" vào chiều 29-12.

Lễ trao giải năm nay dự kiến sẽ diễn ra từ 17h00 ngày 30-1-2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM nhấn mạnh: "Năm nay, Ban tổ chức Làn Sóng Xanh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành công mà giải thưởng đã đạt được trong những năm qua; đồng thời xây dựng Làn Sóng Xanh năm 2025 trở thành một sự kiện đầu tiên của Phát thanh và Truyền hình TP HCM nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các hạ tầng truyền thông: từ truyền hình, phát thanh đến các nền tảng mạng xã hội. Với chủ đề "Con rồng cháu tiên", chúng ta sẽ tiếp tục kế thừa các tinh hoa của âm nhạc Việt Nam, chọn ra những tài năng trẻ đầy bản lĩnh và sáng tạo, dẫn đầu góp sức cho một khái niệm mới, đó là ngành công nghiệp văn hóa của TP HCM".

Làn sóng xanh 28-2025 diễn ra ngày 30-1-2026

Hòa Minzy "chiếm lĩnh" Làn sóng xanh 28-2025 - Ảnh 2.

Bắc Bling là ca khúc mang đến nhiều vinh quang cho Hòa Minzy

Trước những câu hỏi của báo giới về thách thức và tham vọng vươn tầm quốc tế của Làn Sóng Xanh, ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM cho rằng để một chương trình có giá trị quảng bá ra thế giới, cốt lõi phải nằm ở tính độc đáo và sự bền vững. Với bề dày 28 năm, Làn SóngXanh đang đứng trước bài toán phải không ngừng đổi mới để thích nghi với những biến động mạnh mẽ của thị trường, đặc biệt là sự xuất hiện của các trào lưu mới như âm nhạc trí tuệ nhân tạo (AI). Ông thừa nhận trăn trở lớn nhất hiện nay là tìm kiếm một lối đi đột phá và tiếp cận nhanh chóng với các tiến bộ kỹ thuật để giữ vững vị thế. Việc đưa giải thưởng vươn xa hơn là một hành trình nỗ lực lâu dài, trong đó mục tiêu trước mắt của Ban tổ chức là xây dựng Làn Sóng Xanh thành một dấu ấn thương hiệu rõ nét, một thước đo chuẩn xác nhất cho giá trị âm nhạc Việt Nam trước khi tiến ra thị trường quốc tế.

Hòa Minzy "chiếm lĩnh" Làn sóng xanh 28-2025 - Ảnh 3.

Bắc Bling phủ sóng bảng đề cử Làn sóng xanh

Giải thưởng Thành tựu Làn Sóng Xanh năm nay được trao cho ca sĩ Hồng Nhung và Quang Linh. Về Lễ trao giải năm nay, đạo diễn Vân Blonde cho biết Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 sẽ mang chủ đề đầy tự hào là "Con rồng cháu tiên" nên sẽ không thể thiếu những tiết mục mang đậm tinh thần Việt Nam được phối khí và dàn dựng công phu, mới lạ. Trước sự bùng nổ của các nghệ sĩ trẻ trong việc đưa âm nhạc dân tộc vươn ra thế giới, Ban tổ chức đặt mục tiêu giữ vững sức nóng cho chương trình bằng những màn trình diễn đặc biệt, tinh tế và được làm mới hoàn toàn để tôn vinh bản sắc Việt.

