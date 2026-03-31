Giải trí

Hoaprox trở lại: Khi EDM không chỉ để nghe, mà để thấu hiểu

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau một thời gian ghi dấu ấn với những sản phẩm EDM mang màu sắc quốc tế, Hoaprox chính thức trở lại với "Tầng sâu nhất - Love Core".

Không còn chỉ là những giai điệu sôi động quen thuộc, lần trở lại này cho thấy một Hoaprox trưởng thành hơn - đi sâu vào nội tâm, cảm xúc và những câu hỏi mà người trẻ hiện đại đang đối diện.

Từ producer EDM đến người kể chuyện cảm xúc

Không còn chỉ là những giai điệu sôi động quen thuộc, lần trở lại này cho thấy một Hoaprox trưởng thành hơn - đi sâu vào nội tâm, cảm xúc và những câu hỏi mà người trẻ hiện đại đang đối diện.

Được biết đến là một trong những producer tiêu biểu của dòng EDM tại Việt Nam, Hoaprox từng tạo dấu ấn với phong cách âm nhạc hiện đại, giàu năng lượng. Tuy nhiên, với "Love Core" - anh lựa chọn một hướng đi khác: tiết chế, sâu lắng và mang tính chiêm nghiệm nhiều hơn.

Album không chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa, mà mở rộng ra cách con người cảm nhận, lặp lại và học cách thay đổi trong tình yêu. Thông điệp xuyên suốt được đặt ra: "Đi đủ sâu để hiểu bản chất của tình yêu và đủ tỉnh táo để thay đổi cách mình yêu".

Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của dự án - khi âm nhạc không còn dừng lại ở cảm xúc bề mặt, mà trở thành hành trình tự nhận thức.

"Tầng sâu nhất - Love Core" đặt ra những câu hỏi mà nhiều người từng né tránh: Bạn đang yêu, hay đang lặp lại? Bạn đã bao nhiêu lần yêu cùng một kiểu người? Khi nhận ra mình đã từng ở đây rồi - bạn sẽ làm gì khác đi?

Album không đưa ra câu trả lời đúng sai. Thay vào đó, Hoaprox dẫn dắt người nghe đi qua từng trạng thái - từ mệt mỏi, hoang mang, nhận ra, cho đến chấp nhận và thay đổi. Đó là lý do dự án này không chỉ dành cho những người đang yêu, mà còn dành cho những ai đang học cách hiểu chính mình trong tình yêu.

Một Hoaprox khác trước trong "Tầng sâu nhất - Love Core"

Với "Love Core" - Hoaprox không chỉ đánh dấu việc phát hành album đầu tay, mà còn khẳng định một bước chuyển rõ rệt trong tư duy âm nhạc: từ năng lượng sang chiều sâu, từ xu hướng quốc tế sang câu chuyện cá nhân, từ "nghe cho đã" sang "nghe để hiểu".

Đây là một hướng đi nhiều rủi ro, nhưng cũng mở ra cơ hội để anh kết nối mạnh mẽ hơn với khán giả - đặc biệt là thế hệ trẻ đang tìm kiếm sự đồng cảm trong âm nhạc.

"Nắm Lấy Tay Tôi" của Hoaprox và Nguyên Hà - Lời cầu cứu của một thế hệ đang mệt mỏi

Nổi bật trong album là ca khúc "Nắm lấy tay tôi", kết hợp cùng Nguyên Hà - một giọng ca giàu cảm xúc và đầy tự sự. Ca khúc nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi chạm đúng vào trạng thái phổ biến của người trẻ hiện nay: bên ngoài ổn định, bên trong rỗng và mệt.

Hoaprox bắt tay cùng chị đẹp Nguyên Hà

Không cần những cao trào dữ dội, "Nắm lấy tay tôi" lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng thấm sâu, phản ánh những mâu thuẫn nội tâm: muốn được thấu hiểu nhưng không biết chia sẻ cùng ai, muốn nghỉ ngơi nhưng không cho phép bản thân yếu đuối, muốn dựa vào ai đó nhưng đã quen tự mình gồng gánh.

Đi kèm là những nỗi sợ âm thầm: sợ tụt lại phía sau, sợ bị đánh giá, sợ dừng lại sẽ mất tất cả - và thậm chí không hiểu vì sao mình mệt. Sự kết hợp giữa phần nhạc điện tử tiết chế của Hoaprox và chất giọng mong manh của Nguyên Hà đã tạo nên một không gian cảm xúc vừa hiện đại, vừa sâu lắng. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một bản hit, không chỉ nhờ giai điệu mà còn bởi khả năng đồng cảm mạnh mẽ với người nghe.

Điểm chạm lớn nhất của toàn bộ dự án nằm ở sự thật đơn giản: những gì album kể không phải là câu chuyện của riêng ai. Đó là câu chuyện của những người vẫn đang cố gắng mỗi ngày, dù bên trong đã mỏi mệt.

Và trong những khoảnh khắc như vậy, âm nhạc - đặc biệt là những ca khúc như "Nắm lấy tay tôi" - trở thành nơi để họ dừng lại, lắng nghe, và cảm thấy mình không đơn độc.

Nguyên Hà có màn trở lại đầy ngoạn mục

Nếu "Nắm lấy tay tôi" là lát cắt của sự kiệt sức và cần được đồng hành, thì ca khúc "Hương hoa" lại là bước chuyển trong nhận thức. Thông điệp của bài hát giản dị nhưng trưởng thành: Tình yêu không hoàn hảo, nhưng là thật. Vẻ đẹp nằm trong chính sự không hoàn hảo đó.

Đây cũng là tinh thần chung của album - không lý tưởng hóa tình yêu, mà nhìn nhận nó như một quá trình học hỏi và thay đổi. Với "Tầng sâu nhất - Love Core", Hoaprox không chỉ phát hành một album. Anh mở ra một không gian - nơi người nghe có thể đi đủ sâu vào cảm xúc của mình, để rồi hiểu và học cách yêu theo một cách khác.

Hoaprox ôm mộng lớn sau bài hát tỉ view

