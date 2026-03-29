Giải trí

J-UNZIP: Ngày Jun Phạm nở hoa rực rỡ

Thùy Trang

(NLĐO) - Jun Phạm chính thức "nở hoa" tại showcase J-UNZIP, nơi anh không chỉ trình diễn mà còn kể câu chuyện trưởng thành của chính mình.

J-UNZIP - "Giải nén" hành trình nghệ thuật của Jun Phạm

Jun Phạm đã có một đêm nhạc đầy ấn tượng

Khán phòng nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP HCM) tối 28-3 bùng nổ với lượng khán giả nhiều hơn số ghế có sẵn của nhà thi đấu. Không một khoảnh khắc nào, nhà thi đấu Hồ Xuân Hương trong đêm J-UNZIP vắng tiếng hò reo.

Là thành viên nhóm nhạc 365, Jun Phạm có nhiều người hâm mộ là điều dễ hiểu. Nhưng sau khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", lượng người hâm mộ của Jun Phạm đã tăng thêm nhiều lần. Không ngoa khi nói rằng, tham gia các chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là Anh trai vượt ngàn chông gai, "danh tính" của Jun Phạm được "giải nén" như chính tên gọi của showcase "J-UNZIP".

Vậy nên, không gian nhà thi đấu Hồ Xuân Hương - điểm diễn của showcase J-IUNZIP của Jun Phạm, đông kín khán giả trong sự ngỡ ngàng của chính Jun. Anh bày tỏ: "Jun nghĩ showcase của mình không có nhiều người đến vì có quá nhiều show. Jun cám ơn vì các bạn đã yêu mến và đến bên Jun".

Một đêm diễn đáng nhớ của Jun

Sự thăng hoa của cái tên Jun Phạm được thể hiện rõ nét nhất ở phần đấu giá của chương trình. Chọn 3 vật phẩm của bản thân để đấu giá, Jun Phạm đưa ra mục tiêu "buổi đấu giá này với mục đích có được một trái tim (tương đương 36,5 triệu đồng) cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh". Tiếp bước người thầy Ngô Thanh Vân, Jun Phạm là đại sứ của chương trình thiện nguyện "Vết sẹo cuộc đời". Và trong showcase của mình, Jun Phạm bán vật phẩm để đóng góp cho quỹ Vết sẹo cuộc đời. "Các bạn đừng áp lực vì Jun đặt mục tiêu, hôm nay, quyên góp được "một trái tim" thôi cũng là thành công rồi" - Jun chia sẻ.

Kết quả, "26 trái tim" (tương đương gần 1 tỉ đồng) được đóng góp và mua vật phẩm. Người hâm mộ của Jun "nhiều tiền". Hẳn rồi. Nhưng cái chính, fan của Jun đang đồng hành cùng Jun một cách đúng nghĩa vì họ tin vào hành trình mà "thần tượng" của mình đang đi. Niềm tin đó, không đến từ việc yêu mến mà còn đến từ sự đồng cảm và sẻ chia.

Jun Phạm bộc bạch: "Ngoài hát, viết và diễn, điều may mắn nhất của Jun Phạm là trở thành đại sứ của "Vết sẹo cuộc đời". Tôi cũng áp lực lắm nhưng tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Jun cảm ơn tất cả sự đóng góp, yêu thương của mọi người dành cho các bé".

Có thể nói cái tên Jun Phạm thực sự nở hoa rực rỡ vì cái tên Jun Phạm không chỉ được yêu thương mà còn được tin tưởng.

J-UNZIP không chỉ là đêm nhạc mà còn là lời khẳng định

Jun từng đặt dấu ấn của bản thân ở nhiều lĩnh vực và được ghi danh. Minh chứng là giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức. Lúc ấy, khán giả đã từng hiểu rằng "Jun rất được yêu mến" nên dù có làm gì, Jun cũng gặt hái thành công. Nhưng từ đêm J-UNZIP, khán giả còn thừa nhận rằng "mọi sự ghi danh dành cho Jun, đều rất hợp lý vì anh xứng đáng".

"Bộ phim" mới của Jun Phạm

Jun Phạm chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là một ca sĩ. Tôi là một nghệ sĩ làm diễn viên, viết và kể chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, tôi xem âm nhạc như một dạng "vai diễn".

Là một "diễn viên", tôi thích được hóa thân vào nhiều nhân vật và thế giới khác nhau. Hai năm vừa rồi là một màu rất đẹp với văn hóa truyền thống. Còn hiện tại, tôi chỉ đang bước sang một thể loại khác giống như làm một "bộ phim" mới thôi".

Jun thành công từ chính ý thức nghề rất rõ của anh

Mỗi phần trình diễn của Jun Phạm trong J-UNZIP lại khắc họa hình ảnh Jun Phạm ở nhiều phiên bản khác nhau trên hành trình làm nghề với nhiều vai trò từ nghệ sĩ, người kể chuyện và con người phía sau sân khấu.

Qua mỗi chặng hành trình đó, Jun Phạm mang đến những thay đổi trong tư duy âm nhạc và định hướng nghệ thuật, bởi anh muốn khán giả sẽ không ngừng tò mò về Jun Phạm và luôn khao khát khám phá thêm những điều chưa từng làm trong âm nhạc.

Hành trình âm nhạc mới của Jun Phạm được thể hiện rõ nét trong "Truth or dare". Jun Phạm mang đến hình tượng hoàn toàn khác biệt, quyến rũ, táo bạo và có phần nổi loạn hơn so với những gì khán giả từng quen thuộc. Chia sẻ về dự án "Truth or dare", Jun Phạm cho biết, 2026 sẽ là năm anh tiếp tục thử nghiệm nhiều phong cách âm nhạc và hình ảnh khác nhau. Đồng thời, anh cũng đang trong quá trình hoàn thiện album phòng thu đầu tay, dự kiến ra mắt trong năm nay.

Ca khúc "Truth or dare" là sản phẩm đầu tiên trong dự án này. Thông qua đó, Jun Phạm không chỉ giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn mở ra một chương mới trong hành trình xây dựng hình ảnh - nơi anh chủ động thử nghiệm và làm mới bản thân qua từng giai đoạn.

Toàn cảnh J-UNZIP của Jun Phạm

Jun Phạm cho biết: "Nếu đã theo dõi hành trình của Jun Phạm tại "Anh trai vượt ngàn chông gai", mọi người sẽ biết tôi rất thích sáng tạo với concept trong âm nhạc. Nếu trong các chương trình thực tế như "Gia đình Haha" mang đến hình ảnh Jun Phạm chân chất thì âm nhạc là không gian nghệ thuật, nơi tôi có thể thử nghiệm những màu sắc khác.

Với "Truth or dare", tôi nghĩ, mỗi người sẽ có cách cảm nhận riêng. Nhưng với tôi, đây chỉ là một concept, không phải một câu chuyện đời thực. Và là một nghệ sĩ với nhiều vai trò, tôi sẽ luôn tiếp tục khám phá nhiều màu sắc khác của mình trong tương lai".

Jun là một nghệ sĩ đa năng đúng nghĩa. Nhưng sự khác biệt của cái tên Jun nằm ở chỗ, lĩnh vực nào khi đã "nhúng tay" vào, Jun sẽ làm cho ra trò.

Dấu ấn Jun Phạm

Dấu ấn Jun Phạm

(NLĐO)- Fan Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 'phát sốt' khi Jun Phạm song ca cùng Bùi Lan Hương.

