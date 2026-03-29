Giải trí

Visual cool, concept lạ: OGG - cái tên mới đang khiến V-biz chú ý

Thùy Trang

(NLĐO) - OGG debut: Dàn tân binh "chất lừ" mang tinh thần nổi loạn và âm nhạc chuẩn quốc tế.

OGG chính thức lộ diện: thế hệ nghệ sĩ mới với visual cool, concept táo bạo

OG Entertainment - đơn vị quản lý của Thanh Duy, Ái Phương, Mâu Thuỷ, Lamoon chính thức công bố dự án mới mang tên OGG, giới thiệu dàn nghệ sĩ trẻ thế hệ mới với định hướng "đa zi năng", sẵn sàng gia nhập đường đua Vpop.

Sự xuất hiện của OGG được xem là bước đi đáng chú ý của OG Entertainment trong bối cảnh thị trường giải trí Việt Nam liên tục đón nhận những gương mặt mới, nhưng vẫn thiếu những mô hình đào tạo bài bản và mang tính dài hạn.

OGG chính thức giới thiệu sản phẩm đầu tay mang tên "FR3SH!" - một sản phẩm được xem như tuyên ngôn cho tinh thần của thế hệ nghệ sĩ mới: trẻ, mới, và không ngại thử nghiệm.

Không chỉ dừng lại ở một MV ra mắt, dự án còn đi kèm chuỗi nội dung được đầu tư: Phim tài liệu hậu trường ghi lại hành trình training, Single tiếp theo trong khuôn khổ Summer Project, Mixtape tổng hợp dự kiến phát hành vào cuối quý III/2026.

"OGG không chỉ là một dự án âm nhạc, mà là nền tảng để chúng tôi phát triển thế hệ nghệ sĩ mới một cách bài bản. Mỗi bạn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ để đứng trên sân khấu mà còn để làm nghề một cách lâu dài và chuyên nghiệp. Chúng tôi tin rằng khán giả sẽ nhìn thấy sự trưởng thành của các bạn qua từng sản phẩm và từng giai đoạn" - đại diện OG Entertainment chia sẻ.

OGG là đối thủ mới đáng gờm của đường đua nhạc Việt

Thay vì tạo ra những gương mặt nổi nhanh rồi biến mất, OG Entertainment chọn cách đầu tư dài hơi - xây dựng một thế hệ nghệ sĩ có thể làm được nhiều thứ, thích nghi với nhiều vai trò và đủ bản lĩnh để đi đường dài trong ngành giải trí.

Các nghệ sĩ trong OGG được xây dựng theo định hướng "all-rounder" - không chỉ biết hát mà còn có khả năng sáng tác, vũ đạo, biểu diễn sân khấu, xây dựng hình ảnh cá nhân và thích nghi nhanh với xu hướng thị trường.

Với OGG, OG Entertainment cho biết, không đơn thuần giới thiệu một dự án âm nhạc, mà đặt mục tiêu xa hơn: xây dựng một hệ sinh thái nghệ sĩ toàn diện, nơi tài năng được phát triển lâu dài và có định hướng rõ ràng.

Dàn tân binh "không phải dạng vừa"

Ngay khi công bố, đội hình OGG thế hệ đầu tiên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ những gương mặt từng ghi dấu ấn tại các sân chơi lớn: HIEU (Nguyễn Quang Hiếu) - Á quân The Voice 2019, Quán quân Vote For Five 2022, sở hữu khả năng sáng tác và trình diễn sân khấu ổn định.

STEPHEN (Stephen Nguyễn) - Quán quân The Next Face 2021, nổi bật với ngoại hình và tư duy hình ảnh. Y.D. (Tống Hồ Bảo Định) - rapper kiêm performer đa năng, Top 12 Vote For Five 2022. GUSTY (Nguyễn Võ Thành Phong) - Quán quân Vote For Five 2022, có thế mạnh về sáng tác và biểu diễn.

Mỗi thành viên OGG đảm nhận nhiều vai trò, tạo nên một đội hình linh hoạt và khó đoán.

GUSTY

Các thành viên OGG chia sẻ, trước khi gặp nhau, mỗi người đều đang ở một hành trình rất riêng - có người còn chông chênh giữa những lựa chọn, có người vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trong âm nhạc.

Với Y.D., cơ duyên bắt đầu từ tình yêu K-pop và bước ngoặt khi thử sức tại một cuộc thi, để rồi quyết định theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc. Trong khi đó, HIEU tin rằng điều giữ họ lại với nhau không chỉ là âm nhạc mà còn là sự gắn kết như anh em, cùng đi qua một chặng đường dài đủ để thấu hiểu và đồng hành.

Gusty nhìn nhận OGG như một điểm giao - nơi những cá tính khác biệt cuối cùng cũng "thuộc về" một tập thể, sau nhiều năm mỗi người tự đi tìm tiếng nói riêng. Còn Stephen, từ một model khá lowkey, đã chọn bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi âm nhạc khi nhận thấy sự nghiêm túc và tâm huyết từ đội ngũ, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho bản thân.

HIẾU

Không chỉ dừng lại ở một nhóm nhạc, OGG được các thành viên định hình như một tập thể theo đuổi tinh thần "all-rounder" - nơi mỗi cá nhân không ngừng hoàn thiện từ vocal, dance đến sáng tác và trình diễn. Y.D. thẳng thắn cho biết anh muốn trở thành nghệ sĩ có thể làm chủ mọi khía cạnh âm nhạc, trong khi HIEU đặt mục tiêu chinh phục nhiều giới hạn hơn mỗi ngày, biến hành trình rèn luyện thành một phần bản sắc.

Với Gusty, âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để kể về những hoài nghi, những lần muốn bỏ cuộc và cả hành trình đi lên từ con số 0, với mong muốn trở thành sự đồng cảm cho những người trẻ. Stephen mang đến màu sắc riêng với visual lai và phong cách trình diễn mang dấu ấn cá nhân, dù ngoài đời là người hướng nội và khá kín tiếng.

STEPHEN

Tin liên quan

"Tân binh toàn năng" chào sân ấn tượng

(NLĐO) - "Tân binh toàn năng" khẳng định bản lĩnh trình diễn, vị thế boyband thực thụ và tiềm năng vươn xa.

J-UNZIP: Ngày Jun Phạm nở hoa rực rỡ

(NLĐO) - Jun Phạm chính thức "nở hoa" tại showcase J-UNZIP, nơi anh không chỉ trình diễn mà còn kể câu chuyện trưởng thành của chính mình.

Hoàng Dũng bùng nổ với "Xoay tròn" ở TP HCM

(NLĐO) - Concert "Xoay tròn" của Hoàng Dũng bùng nổ tại TP HCM với 9.777 khán giả và 26 màn trình diễn đầy cảm xúc.

