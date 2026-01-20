HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Hoạt động ý nghĩa của phường Chánh Hiệp, TPHCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ngoài tổ chức buổi xem trực tiếp Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phường Chánh Hiệp còn trang trí cờ hoa rực rỡ

Sáng 20-1, Thường trực Đảng ủy phường Chánh Hiệp, TPHCM đã tổ chức buổi xem truyền hình trực tiếp Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Hội trường Đảng ủy phường. 

Hoạt động ý nghĩa của phường Chánh Hiệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Hoạt động ý nghĩa của phường Chánh Hiệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Phường Chánh Hiệp tổ chức trang trọng buổi xem truyền hình trực tiếp Phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Buổi xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, với sự tham dự đầy đủ của Thường trực Đảng uỷ, các Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lực lượng Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên phường. 

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chánh Hiệp cho biết đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm, theo dõi sát sao của Đảng bộ phường đối với sự kiện trọng đại của Đảng. 

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Yêu cầu đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

Hoạt động ý nghĩa của phường Chánh Hiệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 3.

Hoạt động ý nghĩa của phường Chánh Hiệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 4.

Hoạt động ý nghĩa của phường Chánh Hiệp chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 5.

Phường Chánh Hiệp trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội

Theo ông Thạnh, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phường Chánh Hiệp đã trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo nên không gian trang trọng, rộn ràng, qua đó thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân phường đối với thành công của đại hội.

Trước đó, phường Chánh Hiệp cũng đã tổ chức Lễ trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên trên địa bàn, tặng quà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, hiện phường cũng đang đồng loạt tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, vui xuân đón Tết với nhiều chương trình ý nghĩa, nhân văn như giao lưu văn nghệ, bán hàng 0 đồng, trang trí tiểu cảnh...

hoàn cảnh khó khăn TPHCM đại hội đại biểu đại hội đảng Chánh Hiệp
