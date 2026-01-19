Triển khai thế trận an ninh liên hoàn, hiện đại bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự Đại hội XIV - đã trả lời phỏng vấn báo chí về công tác bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội XIV của Đảng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát lệnh xuất quân bảo đảm an ninh trật tự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP

- Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Thứ trưởng có thể cho biết về những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội lần này?

+ Thứ trưởng Phạm Thế Tùng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về tập trung toàn lực bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định là công tác trọng tâm của toàn lực lượng Công an nhân dân, được thực hiện ở mức độ cao nhất, mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất không chỉ ở nơi diễn ra Đại hội mà trên phạm vi cả nước; tạo môi trường an ninh, an toàn tuyệt đối, phục vụ tốt nhất công tác tổ chức Đại hội, bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, đúng kế hoạch, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Nhân dân.

- Phóng viên: Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực và các yếu tố tác động từ bên ngoài, Bộ Công an đã chủ động dự báo, nhận diện những nguy cơ, thách thức an ninh nào có thể ảnh hưởng đến Đại hội XIV? Từ đó, Bộ Công an đã xây dựng và triển khai phương án tổng thể theo phương châm, nguyên tắc chỉ đạo nào để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, thưa Thứ trưởng?

+ Thứ trưởng Phạm Thế Tùng: Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng, đan xen; hoạt động của các thế lực thù địch và đối tượng phản động ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng không gian mạng, trí tuệ nhân tạo để xuyên tạc, chống phá. Trước tình hình đó, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Công an đã chủ động tổ chức đánh giá toàn diện, dự báo sớm, nhận diện đầy đủ các nguy cơ, thách thức có thể tác động đến an ninh, an toàn Đại hội, chủ động tham mưu Chính phủ ban hành phương án tổng thể và triển khai quyết liệt, đồng bộ, kỹ lưỡng, bài bản các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng từ rất sớm, với phương châm chỉ đạo xuyên suốt là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giữ vững ổn định, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, bảo đảm chỉ huy, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai cả thực địa và không gian mạng, không chỉ tập trung ở địa bàn thành phố Hà Nội mà trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm kết nối đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới, thế trận an ninh liên hoàn "trong - ngoài", "trên - dưới", "truyền thống - hiện đại", kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ Đại hội. Đến nay, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn Thủ đô, các tỉnh lân cận và cả nước được củng cố, giữ vững, sẵn sàng cao nhất cho tổ chức Đại hội.

- Phóng viên: Trong các phương án của Bộ Công an, công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa; phát hiện, xử lý kịp thời các yếu tố phức tạp nảy sinh, đặc biệt trên không gian mạng, được lực lượng Công an nhân dân triển khai ra sao?

+ Thứ trưởng Phạm Thế Tùng: Công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa và phát hiện, xử lý kịp thời các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự được Bộ Công an xác định là giải pháp then chốt, có ý nghĩa quyết định trong bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Lực lượng Công an nhân dân đã mở cao điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng, trong đó đặc biệt chú trọng không gian mạng - nơi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; tăng cường nắm tình hình, phân tích, đánh giá sớm các xu hướng thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để tung tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Đại hội; chủ động triển khai và phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp định hướng, "phủ xanh" thông tin tích cực, góp phần ổn định dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân. Vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt đấu tranh, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật liên quan đến Đại hội không chỉ trong nước mà cả ngoài biên giới lãnh thổ, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

- Phóng viên: Thứ trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về việc ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội XIV?

+ Thứ trưởng Phạm Thế Tùng: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Bộ Công an xác định việc ứng dụng khoa học - công nghệ là một trong những trụ cột quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng. Bộ Công an đã đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống công nghệ hiện đại trong công tác chỉ huy, điều hành. Triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ trong công tác bảo vệ mục tiêu, quản lý giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm an ninh trên không gian mạng, như: Ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp trí tuệ nhân tạo AI, thiết bị xác minh di động để kiểm tra, kiểm soát an ninh ra vào các địa điểm tổ chức, nơi lưu trú của đại biểu, khách mời; vận hành hàng nghìn camera AI phục vụ điều tiết, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhận diện, phát hiện các đối tượng nghi vấn… Qua việc kết hợp chặt chẽ giữa các yếu tố phương án bảo vệ, con người, công nghệ đã góp phần hình thành thế trận an ninh liên hoàn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội trong mọi tình huống.

- Phóng viên: Bên cạnh yếu tố nghiệp vụ, kỹ thuật, Bộ Công an đã chú trọng như thế nào đến công tác xây dựng lực lượng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo vệ Đại hội? Từ thực tiễn chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thứ trưởng muốn nhấn mạnh điều gì về quyết tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc góp phần tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng?

+ Thứ trưởng Phạm Thế Tùng: Bên cạnh các giải pháp nghiệp vụ, kỹ thuật, Bộ Công an đặc biệt coi trọng công tác xây dựng lực lượng, xác định đây là một trong các yếu tố rất quan trọng đối với thành công của nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Công tác chỉ huy, chỉ đạo được thực hiện chặt chẽ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong thực thi nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được quán triệt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, lan tỏa hình ảnh đẹp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", xác định được sứ mệnh, sự tự hào, vinh dự lớn lao để quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần sẵn sàng cao nhất, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, những thành tựu, kết quả đã đạt được; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, toàn tâm, toàn lực, chỉ biết "còn Đảng, còn mình", bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng, lấy kết quả bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội là minh chứng sống động nhất, thực chất nhất, hiệu quả nhất của phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

- Phóng viên: Xin trân trọng cám ơn Thứ trưởng!