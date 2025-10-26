HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nhà biên kịch Trần Kim Khôi tạo cú hích với phim hoạt hình "Ảo ảnh"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Từ ẩn dụ triết lý đến niềm đam mê sáng tạo, nhà biên kịch Trần Kim Khôi đã thể hiện đam mê và trách nhiệm với cộng đồng bằng phim hoạt hình "Ảo ảnh"


Nhà biên kịch Trần Kim Khôi tạo cú hích với phim hoạt hình "Ảo ảnh" - Ảnh 1.

Tác giả Trần Kim Khôi chạm ngõ kịch bản phim hoạt hình Việt Nam

Công ty Cổ phần Hãng phim và Hình Việt Nam vừa được Cục Điện ảnh và Hội đồng Trung ương thẩm định, tuyển chọn kịch bản phim hoạt hình "Ảo ảnh". Đây là tác phẩm của tác giả Trần Kim Khôi - Bùi Hoài Thu do đạo diễn Hồng Linh dàn dựng.

Bộ phim đánh dấu một bước chuyển mới trong hướng đi của phim hoạt hình Việt Nam. Đó là kết hợp triết lý nhân sinh, hình tượng ngụ ngôn và chất thơ thị giác.

Trần Kim Khôi - Ẩn dụ về những kẻ đuổi theo ảo ảnh

Trong không gian phố cổ về đêm, dưới những mái nhà rêu phong, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng tạo nên những mảng màu lung linh, huyền ảo. Lũ thằn lằn và tắc kè mê mẩn đuổi theo những "miếng mồi" tưởng chừng quý giá, đó là những hình bóng lấp lánh mà chúng tưởng là báu vật. 

Chúng thích thú đuổi theo, tranh giành, thậm chí đánh nhau để chiếm lấy "ánh sáng" ấy.  Dù vậy, chúngkhông nhận ra những con côn trùng thật, thức ăn đích thực đang ở ngay trước mắt.

Nhà biên kịch Trần Kim Khôi tạo cú hích với phim hoạt hình "Ảo ảnh" - Ảnh 2.

Tác giả Trần Kim Khôi

Cuối cùng, tất cả rơi xuống cống nước lạnh lẽo. Đói rét và hoảng loạn, chúng mới nhận ra sự thật cay đắng: mọi thứ mà chúng mải mê tranh giành chỉ là ảo ảnh – những bóng sáng không tồn tại. "Đừng ảo tưởng, đừng mất thời gian và sức lực theo đuổi thứ không có thật. Hãy tỉnh táo nhận ra đâu là giá trị thuộc về mình".

Thông điệp ấy, tưởng như dành cho loài vật, lại chính là lời cảnh tỉnh con người trong thời đại số – khi hào quang ảo và sự phù phiếm đang che lấp đi điều chân thật của cuộc sống.

"Ảo ảnh" là kịch bản triết lý không thoại. Tác giả Trần Kim Khôi – Bùi Hoài Thu chọn ngôn ngữ hình ảnh, nhịp điệu và ánh sáng để kể chuyện, thay vì đối thoại. Cách viết cô đọng, mài giũa từng chi tiết, mở không gian tưởng tượng cho người xem, gợi họ suy ngẫm hơn là mô tả. 

Theo nhận xét của hội đồng chuyên môn, cấu trúc kịch bản chặt chẽ, đường dây kịch tính được đẩy dần đến cao trào bằng nhiều lớp chuyển ẩn dụ tinh tế.

Nhà biên kịch Trần Kim Khôi tạo cú hích với phim hoạt hình "Ảo ảnh" - Ảnh 3.

Nữ đạo diễn Hồng Linh và tác giả Trần Kim Khôi

Trần Kim Khôi, từ xứ Quảng đến thành phố sáng tạo

Nhà biên kịch Trần Kim Khôi sinh ra tại Gò Nổi (Quảng Nam), vùng đất của "Xứ Quảng chưa mưa đã thấm". Đây cũng là quê hương của Anh hùng Trần Thị Lý – "Người con gái Việt Nam", hình tượng mà anh luôn tôn kính.

Từ trong ký ức tuổi thơ, anh đã nghe những câu chuyện về những người chiến sĩ quả cảm, về tình yêu Tổ quốc và lòng trung kiên của người lính. Chính điều đó trở thành "nguồn lực nội tâm" để anh cầm bút, viết về những con người bình dị mà cao cả – từ người lính Trường Sa đến chiến sĩ Công an nhân dân.

Nhà biên kịch Trần Kim Khôi tạo cú hích với phim hoạt hình "Ảo ảnh" - Ảnh 4.

Kịch bản "Cây bàng Vuông" của Trần Kim Khôi từng tạo tiếng vang lớn trong cả nước khi anh viết về người chiến sĩ bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa

Năm 2005, Trần Kim Khôi thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, khoa Đạo diễn sân khấu. Tốt nghiệp, anh chọn ở lại TP HCM lập nghiệp. Anh tin rằng đây "là mảnh đất giàu năng lượng và cơ hội để sân khấu – điện ảnh phát triển".

Điều thú vị là anh không theo nghề đạo diễn mà chuyển sang viết kịch bản. Lý do có lẽ là "học đạo diễn giúp viết kịch bản gần với dàn dựng hơn, viết bằng tư duy sân khấu sẽ khiến đạo diễn hiểu và đồng hành cùng tác giả dễ hơn". Anh đã từng chia sẻ như thế trong những chuyến tham gia trại sáng tác do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.

Nhà biên kịch Trần Kim Khôi tạo cú hích với phim hoạt hình "Ảo ảnh" - Ảnh 5.

Cty CP Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đang khẩn trương hoàn thành bộ phim hoạt hình “Ảo ảnh”. Kịch bản Trần Kim Khôi và Bùi Hoài Thu.

Sau gần hai thập kỷ sáng tác, Trần Kim Khôi đã có 12 kịch bản sân khấu dài được dàn dựng và công diễn. Trong đó, nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: "Cây bàng vuông" – viết sau chuyến công tác Trường Sa (2014), giành Giải Nhất Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Giải B Ban Tuyên giáo Trung ương, Giải B Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (2015); "Bông hồng vàng" – được Sân khấu Thế giới Trẻ dàn dựng, tham dự Hội diễn "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" lần thứ III, đoạt 2 HCV và 2 HCB (2015); 

Nhà biên kịch Trần Kim Khôi tạo cú hích với phim hoạt hình "Ảo ảnh" - Ảnh 6.

Tác giả Trần Kim Khôi

"Con mõ" – Giải Nhất Cuộc thi viết về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc" (2008); "Vùng tối" – giải thưởng năm 2010; "Toàn đàn ông" – Giải A năm 2012; "Chảy về đâu" – Giải A Cục Văn hóa Cơ sở (2017) và Giải A Liên hoan Phát thanh Toàn quốc (2018). 

Anh từng dự Trại sáng tác của Bộ Công an năm 2019. Các thành viên của trại đi qua Hà Nội, các tỉnh miền Trung, kết thúc tại Đà Lạt. Hành trình giúp anh tiếp xúc thực tế và làm giàu thêm cảm hứng viết về người chiến sĩ.

"Ảo ảnh" là câu chuyện của những con vật nhỏ bé, những ẩn dụ cho hành trình nhận thức của con người. Phim không chiếu rọi mà soi thấu tâm hồn con người" – tác giả Trần Kim Khôi nói.


Tin liên quan

NSND Trịnh Thuý Mùi đánh giá cao chất lượng Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025

NSND Trịnh Thuý Mùi đánh giá cao chất lượng Trại sáng tác sân khấu Tam Đảo 2025

(NLDO)- Nơi khơi nguồn cảm hứng mới cho sáng tạo sân khấu Việt Nam thông qua trại sáng tác Tam Đảo quy tụ 15 tác giả tâm huyết

Lê Thu Hạnh, Vương Huyền Cơ, Thu Phương tham gia trại sáng tác Nha Trang

(NLĐO) - Hội Sân khấu TP HCM đã khai mạc Trại sáng tác kịch bản sân khấu 2025 tại Nha Trang, có nhiều tác giả nổi tiếng tham gia

