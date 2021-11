Tại Hội thảo "Dạy và học trực tuyến - Góc nhìn của giáo viên và nhà quản lý" vừa được iSMART Education tổ chức, TS Nguyễn Thúy Hồng Vân, Giám đốc Đào tạo, Viện Phát triển Tài năng Quốc tế iTD Academy, chuyên gia đào tạo giáo viên của tổ chức INTESOL Worldwide, Vương quốc Anh, khẳng định Covid-19 đã tạo ra một hình hài mới cho giáo dục trong tương lai, đó là một nền giáo dục công nghệ. Học sinh có thể quay trở lại trường sau khi dịch bệnh lắng xuống, tuy nhiên, giáo dục trực tuyến vẫn sẽ trở thành hợp phần quan trọng trong mô hình giáo dục.



Chuyên gia khẳng định việc kết hợp các giải pháp công nghệ sẽ giúp kết quả kiểm tra, đánh giá trực tuyến đáng tin cậy

Cũng chung quan điểm này, ông Phạm Văn Tuấn, Hiệu phó phụ trách chuyên môn cấp THCS, Hệ thống Giáo dục Alpha School khẳng định quan điểm trường học có thể đóng cửa, nhưng việc học thì không bao giờ được phép dừng. "Nhờ các giải pháp công nghệ mà Alpha đang dần chuyển sang trường học thông minh để có thể hoạt động trong mọi hoàn cảnh" - ông Phạm Văn Tuấn chia sẻ.

Bà Đoàn Hữu Nhật An, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế đã đưa ra nhiều phương án như các trường chủ động dạy, nghiên cứu tất cả nền tảng để có thể dạy học online hoặc kết hợp vừa dạy học qua truyền hình, vừa dạy học online.

Thống nhất quan điểm học trực tuyến là xu hướng tất yếu, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn không ít băn khoăn liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá trực tuyến. Làm thế nào để đánh giá trực tuyến đảm bảo khách quan, công bằng, đúng chất lượng đào tạo?

Giải đáp những băn khoăn này, ông Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc điều hành nền tảng dạy và học trực tuyến MegaSchool, đồng thời là Giám đốc điều hành Trường học thông minh 789 khẳng định, với khâu tổ chức, kết hợp với các giải pháp công nghệ, tính công bằng, chính xác và minh bạch của các kết quả thi cử trực tuyến rất cao và tin cậy, ngang với việc tổ chức thi trực tiếp, thậm chí còn cao hơn do hạn chế được lỗi chủ quan của con người.

"Ví dụ, khi học sinh làm bài thi và kiểm tra trực tuyến, công nghệ có đầy đủ các tính năng hỗ trợ như đếm giờ, ngắt giờ, ngắt kiểm tra, các câu hỏi còn thiếu trước khi nộp bài. Các chỉ định cho phép thí sinh được làm việc trên màn hình, mở ứng dụng khác, lập tức hệ thống cảnh báo hoặc phát tín hiệu dừng ngay cho giám thị" - ông Nghĩa cho hay. Chuyên gia này cũng trấn an rằng công nghệ chống gian lận với sự hỗ trợ của camera trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp kiểm tra đúng thí sinh đang dự thi, cảnh báo các hoạt động không phù hợp trong quá trình thi và toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh cũng được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống, hiển thị theo thời gian thực. Quá trình chấm bài được lưu tự động, đồng bộ với tất cả hệ thống quản lý nhằm hạn chế tối đa những tiêu cực nếu có thể xảy ra.

Để dạy và học trực tuyến hiệu quả cao nhất, TS Nguyễn Thúy Hồng Vân cho rằng cần một sự đầu tư đủ lớn về mặt cơ sở vật chất, nền tảng công nghệ và điều chỉnh chương trình dạy học hợp lý. Phần lớn giáo viên hiện vẫn chưa được hỗ trợ một công cụ dạy học trực tuyến đồng nhất, giúp cho họ tích hợp tất cả các bài giảng lại với nhau, các cơ sở dữ liệu về tài liệu học tập, học sinh và giáo viên cùng giao tiếp trên nền tảng đó…

"Tôi nghĩ cần phải có một nền tảng công nghệ và ứng dụng tốt cho giáo dục, một phần mềm All in one - tất cả trong một, mà trong đó tích hợp tất cả các cơ sở dữ liệu, hoặc tài liệu học tập giúp cho thầy và trò có thể phát huy tối đa tính tự chủ của người học" - TS Nguyễn Thúy Hồng Vân nêu.

Bà Đoàn Hữu Nhật An cũng thống nhất quan điểm cần có một nền tảng công nghệ cũng như một hệ thống chung hiệu quả, thân thiện, dễ sử dụng.

Ông Trần Trọng Nghĩa cho hay, đơn vị này đã đưa ra giải pháp trường học thông minh Mega School, phát triển kho nội dung số từ lớp 1 đến lớp 12 cũng như kho học liệu theo đúng phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT. Đây là kho học liệu rất lớn để hỗ trợ giáo viên, các nhà quản lý, nhà trường trong lúc ra đề kiểm tra, để tham khảo và trong công tác chuẩn bị thi...