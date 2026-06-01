Giáo dục

Học nhóm ngành dịch vụ - du lịch có dễ tìm việc?

Huế Xuân

(NLĐO) - Doanh nghiệp không chỉ cần số lượng mà còn ưu tiên tuyển dụng người lao động trẻ, có ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng dụng công nghệ.

trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thay thế nhiều vị trí việc làm văn phòng nhưng ở nhóm ngành dịch vụ - du lịch - nhà hàng - khách sạn vẫn ghi nhận nhu cầu tuyển dụng dồi dào.

Đi thực tập "chốt" ngay việc chính thức

Tại Trường CĐ Quốc tế TPHCM, sinh viên không chỉ học kiến thức chuyên môn trên giảng đường mà còn được rèn luyện tác phong và kỹ năng nghề nghiệp thực tế tại doanh nghiệp. Nhiều sinh viên "lọt mắt xanh" doanh nghiệp và được tuyển dụng ngay từ năm thứ hai học tại trường.

Học nhóm ngành dịch vụ - du lịch trong thời đại AI, con người có bị mất việc? - Ảnh 1.
Học nhóm ngành dịch vụ - du lịch trong thời đại AI, con người có bị mất việc? - Ảnh 2.

Sinh viên ngành quản trị nhà hàng tham quan và tham gia phỏng vấn thực tập tại khách sạn 4 sao Amaya Saigon Boutique.

Điển hình như em Phan Phạm Bảo Khương và em Nguyễn Thị Bích Ngọc – sinh viên khóa 14 ngành quản trị nhà hàng. Trong quá trình thực tập, với thái độ cầu tiến và kỹ năng nghề tốt, cả hai đều được nhận vào làm chính thức tại hệ thống chuỗi nhà hàng uy tín ở TPHCM.

Chia sẻ về công việc của mình, bạn Bảo Khương cho biết: "Đối với em, trước khi một bữa tiệc bắt đầu, điều quan trọng nhất chính là tạo được ấn tượng đầu tiên tốt với khách hàng. Từ việc sắp xếp bàn tiệc ngăn nắp, chuẩn bị chén dĩa sạch sẽ, khu vực đón khách gọn gàng... đều góp phần mang đến cho khách một trải nghiệm trọn vẹn và thoải mái nhất"

Bích Ngọc cho rằng bên cạnh kỹ năng tay nghề, việc quan sát xung quanh và chú ý thái độ của từng khách hàng trong suốt quá trình buổi tiệc diễn ra rất quan trọng.

AI không thể thay thế con người

Trước làn sóng số hóa, nhiều bạn trẻ lo ngại công nghệ sẽ thay thế con người và gây thất nghiệp, trong khi thực tế ngành du lịch Việt Nam đang khát nhân lực khi thiếu đến 30 - 40% lao động có kinh nghiệm.

Các chuyên gia khẳng định công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế yếu tố con người trong ngành dịch vụ, mở ra cơ hội lớn cho những ai biết làm chủ công nghệ.

Học nhóm ngành dịch vụ - du lịch trong thời đại AI, con người có bị mất việc? - Ảnh 3.

Doanh nghiệp không chỉ cần số lượng mà còn ưu tiên tuyển dụng người lao động trẻ, có ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng dụng công nghệ.

Ông Nguyễn Trần Hữu Thắng, CEO Công ty Cổ phần Du lịch Đường thủy TPHCM, cho rằng AI có thể tối ưu hóa quy trình nhưng sự tử tế, lòng hiếu khách và khả năng tạo cảm xúc cho du khách vẫn là giá trị không thể thay thế. Trải nghiệm của khách hàng phải do con người tạo ra.

Những nhân sự biết ứng dụng công nghệ kết hợp với kỹ năng thực tế sẽ chiếm lợi thế lớn trên thị trường. Hiện tại, mức lương khởi điểm của ngành dao động từ 9–12 triệu đồng/tháng và tăng nhanh theo năng lực ngoại ngữ, kinh nghiệm.

Trong bối cảnh thị trường phục hồi mạnh mẽ, doanh nghiệp không chỉ cần số lượng mà áp đặt tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng. "Bằng cấp là điều kiện cần nhưng thái độ và khả năng thích nghi mới là điều kiện đủ để nhân sự thăng tiến vào các vị trí quản lý hoặc đón đầu các xu hướng mới như du lịch xanh, du lịch đường thủy" - ông Thắng nhấn mạnh.


Đà Nẵng: Hơn 2.000 cơ hội việc làm tại ngày hội tuyển dụng ngành du lịch

(NLĐO) - Ngày hội tuyển dụng du lịch 2026 tại Đại học Duy Tân mang đến hơn 2.000 cơ hội việc làm, kết nối sinh viên với doanh nghiệp trong và ngoài nước

Vượt qua "cái bóng" của du lịch truyền thống, Huế tìm động lực tăng trưởng mới

(NLĐO)- Lãnh đạo TP Huế và các chuyên gia đang bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế số, xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới của địa phương.

Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh tạo sức ép mới

(NLĐO)-Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và phát triển bền vững đang tái định hình doanh nghiệp, thị trường lao động và giáo dục ĐH.

