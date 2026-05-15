Giáo dục

Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh tạo sức ép mới

Huy Lân

(NLĐO)-Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và phát triển bền vững đang tái định hình doanh nghiệp, thị trường lao động và giáo dục ĐH.

Trong hai ngày 15 và 16-5, tại TPHCM diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề "Định hình tương lai: Đổi mới và phát triển bền vững 2026". Hội thảo do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Malaysia University of Science and Technology (MUST) tổ chức, quy tụ đông đảo học giả, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham dự.

Tại hội thảo, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu, logistics, kinh tế xanh và chuyển đổi số là những chủ đề được tập trung thảo luận. Không ít tham luận đi thẳng vào các vấn đề thực tiễn như: AI làm thay đổi mô hình quản trị, yêu cầu chuyển đổi số trong doanh nghiệp hay đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với nền kinh tế xanh.

TS Julien Chandet, KEDGE Business School (Pháp), nhận định lợi thế cạnh tranh hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực sản xuất mà đang chuyển dần sang khả năng kiểm soát công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái số. Mô hình "xanh và kỹ thuật số" sẽ trở thành xu hướng tăng trưởng mới của kinh tế thế giới trong giai đoạn tới.

GS-TS Premkumar Rajagopal, Hiệu trưởng MUST, cho rằng doanh nghiệp hiện không chỉ đối mặt với bài toán tăng trưởng mà còn chịu áp lực đồng thời từ AI, biến đổi khí hậu, đứt gãy chuỗi cung ứng và yêu cầu phát triển bền vững. Theo ông, "khả năng chống chịu" sẽ trở thành năng lực sống còn mới của doanh nghiệp trong tương lai.

TS Nguyễn Mai Lan

Theo TS Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững hiện không còn là lựa chọn mà đã trở thành chiến lược trọng tâm của giáo dục ĐH trong giai đoạn 2026-2030.

"Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà biến đổi khí hậu và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tái cấu trúc lại mọi giá trị"- bà Lan nhấn mạnh.

Giảng dạy ĐH: AI không thể thay vai giảng viên

Giảng dạy ĐH: AI không thể thay vai giảng viên

(NLĐO)- Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên.

Siết liêm chính khoa học, quy định rõ sử dụng AI

(NLĐO)- Hội thảo góp ý về liêm chính khoa học nhấn mạnh cần quy định việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thế nào, siết kiểm soát mua bán bài báo khoa học...

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự khai trương AI Lab của Trường ĐH Thăng Long

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kéo băng khánh thành AI Lab của Trường ĐH Thăng Long tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

