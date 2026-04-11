Ngày 11-4, tại cơ sở 120 Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, Đại học Duy Tân tổ chức ngày hội tuyển dụng khối ngành du lịch thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài nước.



Đây là lần đầu tiên Đại học Duy Tân tổ chức một ngày hội tuyển dụng chuyên biệt dành cho khối ngành du lịch, đánh dấu bước phát triển trong chiến lược gắn kết đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ngày hội tuyển dụng đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường, các tổ chức quốc tế và hơn 60 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ.

Sinh viên trải nghiệm và tham quan các gian hàng pha chế tại ngày hội

Tiếp nối gần 20 năm tổ chức các ngày hội việc làm, chương trình năm nay mang đến hơn 2.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, đồng thời tạo không gian kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – sinh viên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Tham dự ngày hội có đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu như Tổng cục Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Du lịch Thông minh, các hãng hàng không, tập đoàn khách sạn và công ty lữ hành lớn trong và ngoài nước.

Sinh viên xếp hàng để đăng ký tham gia ngày hội tuyển dụng

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như ký kết hơn 25 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; 55 gian hàng tuyển dụng trực tiếp; cùng chuỗi 4 hội thảo chuyên sâu về định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Thông qua các hoạt động này, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp nhà tuyển dụng, nắm bắt xu hướng nghề nghiệp, yêu cầu kỹ năng và lộ trình phát triển trong ngành du lịch. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm và tuyển chọn nguồn nhân lực phù hợp.

Đại diện Đại học Duy Tân cho biết chương trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn mà còn thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng đến phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.