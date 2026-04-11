HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Đà Nẵng: Hơn 2.000 cơ hội việc làm tại ngày hội tuyển dụng ngành du lịch

B.Vân

(NLĐO) - Ngày hội tuyển dụng du lịch 2026 tại Đại học Duy Tân mang đến hơn 2.000 cơ hội việc làm, kết nối sinh viên với doanh nghiệp trong và ngoài nước

Ngày 11-4, tại cơ sở 120 Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, Đại học Duy Tân tổ chức ngày hội tuyển dụng khối ngành du lịch thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài nước.

Đây là lần đầu tiên Đại học Duy Tân tổ chức một ngày hội tuyển dụng chuyên biệt dành cho khối ngành du lịch, đánh dấu bước phát triển trong chiến lược gắn kết đào tạo với nhu cầu thị trường lao động và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Ngày hội tuyển dụng đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường, các tổ chức quốc tế và hơn 60 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ.

Ngày hội tuyển dụng du lịch 2026 tại Đà Nẵng với hơn 2 . 000 Cơ hội việc làm - Ảnh 1.

Sinh viên trải nghiệm và tham quan các gian hàng pha chế tại ngày hội

Tiếp nối gần 20 năm tổ chức các ngày hội việc làm, chương trình năm nay mang đến hơn 2.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, đồng thời tạo không gian kết nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – sinh viên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Tham dự ngày hội có đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu như Tổng cục Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Du lịch Thông minh, các hãng hàng không, tập đoàn khách sạn và công ty lữ hành lớn trong và ngoài nước.

Ngày hội tuyển dụng du lịch 2026 tại Đà Nẵng với hơn 2 . 000 Cơ hội việc làm - Ảnh 2.

Sinh viên xếp hàng để đăng ký tham gia ngày hội tuyển dụng

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như ký kết hơn 25 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; 55 gian hàng tuyển dụng trực tiếp; cùng chuỗi 4 hội thảo chuyên sâu về định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho sinh viên.

Thông qua các hoạt động này, sinh viên có cơ hội tiếp cận trực tiếp nhà tuyển dụng, nắm bắt xu hướng nghề nghiệp, yêu cầu kỹ năng và lộ trình phát triển trong ngành du lịch. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm và tuyển chọn nguồn nhân lực phù hợp.

Đại diện Đại học Duy Tân cho biết chương trình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn mà còn thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, hướng đến phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo