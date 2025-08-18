Học nhóm ngành dịch vụ, sinh viên có việc làm ngay trong lúc thực tập

Số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2025 tăng 115.892 thí sinh so với năm trước do có số đăng ký xét tuyển cả các trường CĐ nghề nghiệp (194 trường).

Theo các chuyên gia giáo dục, thời điểm này, nếu thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng vẫn có thể lựa chọn xét tuyển trực tiếp tại các trường CĐ để tăng cơ hội trúng tuyển.

Doanh nghiệp thích tuyển sinh viên tốt nghiệp CĐ hay ĐH ?

Thực tập sớm, "bắt" ngay cơ hội việc làm

Ngay từ năm nhất, em Minh Nguyệt (ngụ xã Đông Thạnh, TP HCM) đã bắt đầu kiến tập tại một khách sạn ở trung tâm TP. Năm 2023, Nguyệt trượt ĐH nên học CĐ, song đến thời điểm này mới cảm thấy khá hài lòng với lựa chọn của mình.

"Trong rủi có may, nhờ học CĐ mà em có cơ hội va chạm, thực hành sớm hơn. Trong quá trình thực tập, em đã được quản lý nhận vào làm chính thức với mức lương khởi điểm 9 triệu đồng/ tháng, chưa bao gồm phụ cấp" - Minh Nguyệt khoe.

Thầy Nguyễn Hữu Thọ - Giám đốc Trung tâm Tư vấn - tuyển sinh, Trường CĐ Kỹ thuật Du lịch Sài Gòn - cho biết lợi thế lớn nhất của học CĐ chính thời gian thực hành nhiều (chiếm 70% chương trình đào tạo), tiếp theo là tiết kiệm thời gian và học phí.

"Thay vì nghiên cứu lý thuyết ở giảng đường, sinh viên phải va chạm với thực tế ngay từ năm nhất. Việc kiến tập, thực tập sớm vừa là thử thách vừa là cơ hội cho sinh viên"- thầy Thọ thông tin.

Chương trình đào tạo sát sườn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tăng cơ hội việc làm cho sinh viên

Theo thầy Thọ, các ngành thuộc nhóm dịch vụ - du lịch có cơ hội việc làm rất lớn, rất nhiều doanh nghiệp thiếu lao động liên tục "đặt hàng" với nhà trường. Tuy nhiên, để lọt "mắt xanh" doanh nghiệp, sinh viên cần chủ động trang bị thêm về kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, kỹ năng làm việc nhóm.

"Với nhóm ngành khách sạn, nhà trường hỗ trợ sinh viên thực tập tại các khách sạn lớn ở TP HCM như Đệ Nhất, Rex, Caravelle... Đồng thời, đảm bảo cơ hội việc làm đầu ra cho sinh viên với mức lương căn bản từ 8-10 triệu/ tháng (tùy theo năng lực)" - thầy Thọ nhấn mạnh.

Nhóm ngành ngôn ngữ "lên ngôi"

TS Lê Sĩ Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, cho biết thêm những năm gần đây, nhóm ngành ngôn ngữ "lên ngôi" vì cơ hội việc làm đa dạng, sinh viên có thể làm việc ở các tập đoàn quốc tế tại Việt Nam.

Tại Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, sinh viên tốt nghiệp có thể học liên thông lên Trường ĐH Văn Hiến với học phí ưu đãi.

"Hai ngành ngôn ngữ "hot" nhất hiện nay là ngôn ngữ Trung và ngôn ngữ Nhật. Trong đó, tiếng Trung có lợi thế và nhiều cơ hội việc làm hơn, đặc biệt trong mảng du lịch và giao thương" - TS Hải nói.

Với ngành ngôn ngữ Trung, sinh viên có thể làm phiên dịch - biên dịch tại các công ty Trung Quốc, Singapore hoặc các doanh nghiệp Việt giao thương với Trung Quốc; hướng dẫn viên du lịch quốc tế; thương mại – xuất nhập khẩu (hỗ trợ đàm phán, soạn hợp đồng, xử lý đơn hàng); giảng dạy tiếng Trung...

Với ngành ngôn ngữ Nhật, sinh viên ra trường có thể làm phiên dịch – biên dịch cho các công ty Nhật Bản, đặc biệt trong các khu công nghiệp; kỹ sư, kỹ thuật viên tại Nhật; ngành IT và công nghệ (nhu cầu tuyển lập trình viên biết tiếng Nhật rất lớn); xuất khẩu lao động và tu nghiệp sinh, vừa có thu nhập cao vừa có thể định cư...

"Nhật Bản đang đầu tư mạnh vào Việt Nam, nhu cầu nhân sự biết tiếng Nhật không đủ cung cấp cho thị trường lao động. Tuy nhiên, tiếng Nhật rất khó học, vì vậy khả năng cạnh tranh ít, nếu sinh viên học giỏi sẽ rất "đắt giá" - TS Hải nhấn mạnh.