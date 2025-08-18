Học nhóm ngành dịch vụ, sinh viên có việc làm ngay trong lúc thực tập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

Học nhóm ngành dịch vụ, sinh viên có việc làm ngay trong lúc thực tập

Huế Xuân; Video: Quốc Thắng - Thanh Long

(NLĐO) - Mặc dù chưa tốt nghiệp nhưng nhiều sinh viên CĐ có được công việc phù hợp trong quá trình thực tập với mức lương khởi điểm từ 8-10 triệu đồng/ tháng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2025 tăng 115.892 thí sinh so với năm trước do có số đăng ký xét tuyển cả các trường CĐ nghề nghiệp (194 trường).

Theo các chuyên gia giáo dục, thời điểm này, nếu thí sinh muốn thay đổi nguyện vọng vẫn có thể lựa chọn xét tuyển trực tiếp tại các trường CĐ để tăng cơ hội trúng tuyển.

Doanh nghiệp thích tuyển sinh viên tốt nghiệp CĐ hay ĐH ?

Thực tập sớm, "bắt" ngay cơ hội việc làm

Ngay từ năm nhất, em Minh Nguyệt (ngụ xã Đông Thạnh, TP HCM) đã bắt đầu kiến tập tại một khách sạn ở trung tâm TP. Năm 2023, Nguyệt trượt ĐH nên học CĐ, song đến thời điểm này mới cảm thấy khá hài lòng với lựa chọn của mình. 

"Trong rủi có may, nhờ học CĐ mà em có cơ hội va chạm, thực hành sớm hơn. Trong quá trình thực tập, em đã được quản lý nhận vào làm chính thức với mức lương khởi điểm 9 triệu đồng/ tháng, chưa bao gồm phụ cấp" - Minh Nguyệt khoe. 

Thầy Nguyễn Hữu Thọ - Giám đốc Trung tâm Tư vấn - tuyển sinh, Trường CĐ Kỹ thuật Du lịch Sài Gòn - cho biết lợi thế lớn nhất của học CĐ chính thời gian thực hành nhiều (chiếm 70% chương trình đào tạo), tiếp theo là tiết kiệm thời gian và học phí. 

"Thay vì nghiên cứu lý thuyết ở giảng đường, sinh viên phải va chạm với thực tế ngay từ năm nhất. Việc kiến tập, thực tập sớm vừa là thử thách vừa là cơ hội cho sinh viên"- thầy Thọ thông tin.

Đam mê nhóm ngành dịch vụ, sinh viên "chớp thời cơ" nhờ thực tập sớm - Ảnh 1.

Chương trình đào tạo sát sườn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tăng cơ hội việc làm cho sinh viên

Theo thầy Thọ, các ngành thuộc nhóm dịch vụ - du lịch có cơ hội việc làm rất lớn, rất nhiều doanh nghiệp thiếu lao động liên tục "đặt hàng" với nhà trường. Tuy nhiên, để lọt "mắt xanh" doanh nghiệp, sinh viên cần chủ động trang bị thêm về kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ, kỹ năng làm việc nhóm. 

"Với nhóm ngành khách sạn, nhà trường hỗ trợ sinh viên thực tập tại các khách sạn lớn ở TP HCM như Đệ Nhất, Rex, Caravelle... Đồng thời, đảm bảo cơ hội việc làm đầu ra cho sinh viên với mức lương căn bản từ 8-10 triệu/ tháng (tùy theo năng lực)" - thầy Thọ nhấn mạnh. 

Nhóm ngành ngôn ngữ "lên ngôi" 

TS Lê Sĩ Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, cho biết thêm những năm gần đây, nhóm ngành ngôn ngữ "lên ngôi" vì cơ hội việc làm đa dạng, sinh viên có thể làm việc ở các tập đoàn quốc tế tại Việt Nam.

Đam mê nhóm ngành dịch vụ, sinh viên "chớp thời cơ" nhờ thực tập sớm - Ảnh 2.

Tại Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, sinh viên tốt nghiệp có thể học liên thông lên Trường ĐH Văn Hiến với học phí ưu đãi.

"Hai ngành ngôn ngữ "hot" nhất hiện nay là ngôn ngữ Trung và ngôn ngữ Nhật. Trong đó, tiếng Trung có lợi thế và nhiều cơ hội việc làm hơn, đặc biệt trong mảng du lịch và giao thương" - TS Hải nói.

Với ngành ngôn ngữ Trung, sinh viên có thể làm phiên dịch - biên dịch tại các công ty Trung Quốc, Singapore hoặc các doanh nghiệp Việt giao thương với Trung Quốc; hướng dẫn viên du lịch quốc tế; thương mại – xuất nhập khẩu (hỗ trợ đàm phán, soạn hợp đồng, xử lý đơn hàng); giảng dạy tiếng Trung...

Với ngành ngôn ngữ Nhật, sinh viên ra trường có thể làm phiên dịch – biên dịch cho các công ty Nhật Bản, đặc biệt trong các khu công nghiệp; kỹ sư, kỹ thuật viên tại Nhật; ngành IT và công nghệ  (nhu cầu tuyển lập trình viên biết tiếng Nhật rất lớn); xuất khẩu lao động và tu nghiệp sinh, vừa có thu nhập cao vừa có thể định cư...

"Nhật Bản đang đầu tư mạnh vào Việt Nam, nhu cầu nhân sự biết tiếng Nhật không đủ cung cấp cho thị trường lao động. Tuy nhiên, tiếng Nhật rất khó học, vì vậy khả năng cạnh tranh ít, nếu sinh viên học giỏi sẽ rất "đắt giá" - TS Hải nhấn mạnh.

Tin liên quan

Đăng ký nhiều nguyện vọng có chắc suất đậu đại học?

Đăng ký nhiều nguyện vọng có chắc suất đậu đại học?

Gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng cộng khoảng 7,6 triệu nguyện vọng - trung bình, mỗi em đặt gần 9 nguyện vọng

Ngã rẽ hấp dẫn cho thí sinh trượt đại học

(NLĐO) - Mặc dù ngày 20-8, các trường ĐH mới bắt đầu công bố điểm chuẩn, song để tâm lý thoải mái và an toàn hơn, nhiều thí sinh đã thay đổi nguyện vọng.

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng

(NLĐO) - 20 dự án tranh tài vòng bán kết cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” năm 2025 đều hướng đến sống xanh, chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ.

dịch vụ ngôn ngữ sinh viên Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp chọn ngành điểm chuẩn đại học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo