Theo các chuyên gia giáo dục, nhiều phụ huynh và học sinh nhầm tưởng trường CĐ chỉ đào tạo để làm thợ ở những nhóm ngành truyền thống. Tuy nhiên, thực tế với sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp hiện nay, nhiều trường CĐ đã nhanh chóng bắt kịp xu thế, đào tạo ngành "hot" không thua kém gì hệ ĐH.

Những ngành "hot" ở hệ CĐ

Ở Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, ngoài các ngành truyền thống như công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm, nhà trường còn đào tạo các ngành đón đầu xu thế như: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, công nghệ ô tô.

ThS Nguyễn Ngọc Chiêu Anh, Trưởng Phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, cho biết vài năm gần đây, chăm sóc sắc đẹp trở thành ngành học "hot" của trường. Thậm chí, có nhiều người đã tốt nghiệp ĐH quay trở lại học CĐ để có thêm kiến thức, kinh nghiệm, phục vụ cho nhu cầu kinh doanh và phát triển dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.

Nhiều nam giới lựa chọn học ngành chăm sóc sắc đẹp

Những năm gần đây, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô "lên ngôi". Không chỉ "khát" nguồn nhân lực trong nước, ngành học này còn có nhiều cơ hội thực tập và làm việc ở nước ngoài

Bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết nhóm ngành kỹ thuật ô tô có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là trong giai đoạn TP HCM và các thành phố lớn đang chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh. Theo dự đoán, ngành kỹ thuật ô tô, đặc biệt là ô tô điện trong thời gian tới sẽ có mức lương khá hấp dẫn và "khát" nhân lực có tay nghề giỏi.

"Mức độ cạnh tranh vào ĐH ở nhóm ngành này khá khắc nghiệt. Tuy nhiên, nếu lựa chọn CĐ thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn. Ngay từ năm nhất, sinh viên đã đi kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp được nhà trường hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với mức lương khởi điểm 7-15 triệu đồng/tháng" - bà Lành thông tin.

Thay đổi nguyện vọng để "săn" học bổng

Mặc dù đã hết thời gian đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, song thời điểm này thí sinh vẫn có thể thay đổi nguyện vọng.

ThS Chiêu Anh cho biết năm nay, Bộ GD-ĐT chỉ khuyến khích các trường CĐ sử dụng hệ thống tuyển sinh chung, chưa bắt buộc tuyển sinh hoàn toàn 100% trên hệ thống chung. Do đó, nhà trường vẫn đang xét tuyển trực tiếp trên hệ thống của trường.

"So với ĐH, yêu cầu xét tuyển CĐ tương đối nhẹ nhàng hơn. Thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp là có thể an tâm học CĐ. Tuy nhiên, nếu chờ đến khi trượt hết nguyện vọng ở ĐH mới vào CĐ, thí sinh có thể bỏ lỡ nhiều học bổng hấp dẫn, nhiều ngành học đã đủ chỉ tiêu sẽ không thể nhận thêm sinh viên" - ThS Chiêu Anh nói.

Theo ThS Chiêu Anh, trường có nhiều chính sách học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập, mức học bổng cao nhất là 100%. Đặc biệt, nhà trường có học bổng giá trị là cơ hội tham gia học kỳ quốc tế.

Chuyên gia chia sẻ về bí quyết lọt "mắt xanh" của doanh nghiệp.

Tại Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, nếu trong quá trình học, sinh viên cảm thấy không phù hợp với ngành học, nhà trường sẽ hỗ trợ tối đa 2 lần chuyển ngành (trong thời gian quy định).

"Hiện tại, có rất nhiều đối tượng lợi dụng hình ảnh, thông tin của nhà trường để thực hiện hành vi lừa đảo, gây hoang mang cho phụ huynh cũng như người học. Phụ huynh và thí sinh nên tìm hiểu thông tin chính thống từ fanpage, website của nhà trường hoặc gọi điện thoại vào hotline để tìm hiểu ngành nghề và đăng ký ký túc xá cho con" - bà Lành cảnh báo.















