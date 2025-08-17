HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Ngã rẽ hấp dẫn cho thí sinh trượt đại học

Huế Xuân; Video: Thanh Long - Quốc Thắng

(NLĐO) - Mặc dù ngày 20-8, các trường ĐH mới bắt đầu công bố điểm chuẩn, song để tâm lý thoải mái và an toàn hơn, nhiều thí sinh đã thay đổi nguyện vọng.

Theo các chuyên gia giáo dục, nhiều phụ huynh và học sinh nhầm tưởng trường CĐ chỉ đào tạo để làm thợ ở những nhóm ngành truyền thống. Tuy nhiên, thực tế với sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp hiện nay, nhiều trường CĐ đã nhanh chóng bắt kịp xu thế, đào tạo ngành "hot" không thua kém gì hệ ĐH.

Những ngành "hot" ở hệ CĐ

Ở Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, ngoài các ngành truyền thống như công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm, nhà trường còn đào tạo các ngành đón đầu xu thế như: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, công nghệ ô tô.

ThS Nguyễn Ngọc Chiêu Anh, Trưởng Phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, cho biết vài năm gần đây, chăm sóc sắc đẹp trở thành ngành học "hot" của trường. Thậm chí, có nhiều người đã tốt nghiệp ĐH quay trở lại học CĐ để có thêm kiến thức, kinh nghiệm, phục vụ cho nhu cầu kinh doanh và phát triển dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.

Lỡ trượt đại học thì phải làm sao? - Ảnh 1.

Nhiều nam giới lựa chọn học ngành chăm sóc sắc đẹp

Lỡ trượt đại học thì phải làm sao? - Ảnh 2.

Những năm gần đây, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô "lên ngôi". Không chỉ "khát" nguồn nhân lực trong nước, ngành học này còn có nhiều cơ hội thực tập và làm việc ở nước ngoài

Bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết nhóm ngành kỹ thuật ô tô có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là trong giai đoạn TP HCM và các thành phố lớn đang chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh. Theo dự đoán, ngành kỹ thuật ô tô, đặc biệt là ô tô điện trong thời gian tới sẽ có mức lương khá hấp dẫn và "khát" nhân lực có tay nghề giỏi.

"Mức độ cạnh tranh vào ĐH ở nhóm ngành này khá khắc nghiệt. Tuy nhiên, nếu lựa chọn CĐ thì cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn. Ngay từ năm nhất, sinh viên đã đi kiến tập và thực tập tại doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp được nhà trường hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với mức lương khởi điểm 7-15 triệu đồng/tháng" - bà Lành thông tin.

Thay đổi nguyện vọng để "săn" học bổng

Mặc dù đã hết thời gian đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, song thời điểm này thí sinh vẫn có thể thay đổi nguyện vọng.

ThS Chiêu Anh cho biết năm nay, Bộ GD-ĐT chỉ khuyến khích các trường CĐ sử dụng hệ thống tuyển sinh chung, chưa bắt buộc tuyển sinh hoàn toàn 100% trên hệ thống chung. Do đó, nhà trường vẫn đang xét tuyển trực tiếp trên hệ thống của trường.

"So với ĐH, yêu cầu xét tuyển CĐ tương đối nhẹ nhàng hơn. Thí sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp là có thể an tâm học CĐ. Tuy nhiên, nếu chờ đến khi trượt hết nguyện vọng ở ĐH mới vào CĐ, thí sinh có thể bỏ lỡ nhiều học bổng hấp dẫn, nhiều ngành học đã đủ chỉ tiêu sẽ không thể nhận thêm sinh viên" - ThS Chiêu Anh nói.

Theo ThS Chiêu Anh, trường có nhiều chính sách học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên đạt thành tích tốt trong học tập, mức học bổng cao nhất là 100%. Đặc biệt, nhà trường có học bổng giá trị là cơ hội tham gia học kỳ quốc tế.

Chuyên gia chia sẻ về bí quyết lọt "mắt xanh" của doanh nghiệp.

Tại Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, nếu trong quá trình học, sinh viên cảm thấy không phù hợp với ngành học, nhà trường sẽ hỗ trợ tối đa 2 lần chuyển ngành (trong thời gian quy định).

"Hiện tại, có rất nhiều đối tượng lợi dụng hình ảnh, thông tin của nhà trường để thực hiện hành vi lừa đảo, gây hoang mang cho phụ huynh cũng như người học. Phụ huynh và thí sinh nên tìm hiểu thông tin chính thống từ fanpage, website của nhà trường hoặc gọi điện thoại vào hotline để tìm hiểu ngành nghề và đăng ký ký túc xá cho con" - bà Lành cảnh báo.





Tin liên quan

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng

(NLĐO) - 20 dự án tranh tài vòng bán kết cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” năm 2025 đều hướng đến sống xanh, chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ.

Trở lại xét tuyển chung, nhiều cơ hội học cao đẳng

Học đại học hay cao đẳng là sự chọn lựa lối đi riêng của thí sinh, miễn sao đừng để việc học cao đẳng trở thành chuyện bất đắc dĩ

Con gái khoác áo cử nhân cho mẹ ngày tốt nghiệp: Khoảnh khắc chạm đến trái tim

(NLĐO) - Ở tuổi ngoài 60, lần đầu tiên bà Rơ Lan H Ayuk (tỉnh Gia Lai) dự lễ tốt nghiệp, chứng kiến con gái rạng rỡ trong chiếc áo tân cử nhân.

đại học Cao đẳng sinh viên đậu đại học điểm chuẩn ngành hot giáo dục nghề nghiệp hướng đi mới tiết kiệm thời gian
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo