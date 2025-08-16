Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng

Sáng 16-8, vòng bán kết cuộc thi "Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" năm 2025 do Trường ĐH Kiến trúc TP HCM, Trường ĐH Luật TP HCM và Trường ĐH Văn hóa TP HCM tổ chức đã diễn ra tại Trường ĐH Kiến trúc.

Từ khoảng 100 đội thi là sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM, ban tổ chức đã chọn ra 20 đội thi xuất sắc bước vào vòng bán kết. Điểm chung của các dự án này đều hướng đến thói quen sống xanh, chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ.

Những dự án đoạt giải sẽ được hỗ trợ kinh phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM với định mức 40 triệu đồng.

Đam mê khởi nghiệp xanh

Giới thiệu về dự án "Sáng tạo xanh" - sản xuất hộp đựng thực phẩm sinh học, em Nguyễn Như Ý, ngành quản trị kinh doanh-Trường ĐH Văn Lang, cho biết tất cả thành viên trong nhóm đều là những người "tay ngang", tuy nhiên vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hộp đựng thực phẩm sinh học của nhóm được làm từ thân cây chuối. Mọi quy trình từ A - Z đều được làm thủ công 100%. Sản phẩm có thể bảo quản lên đến 5 tháng và tự phân hủy từ 3- 5 ngày sau khi sử dụng. Trong trường hợp đựng thức ăn không có dầu mỡ, hộp có thể tái sử dụng sau khi phơi khô.

Em Nguyễn Như Ý (bìa phải) hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp để dự án có thêm nhiều cơ hội thương mại hóa sản phẩm.

Hộp đựng thực phẩm sinh học làm từ thân cây chuối do nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang nghiên cứu

Khi được hỏi về hướng đi có phần khác biệt so với xu hướng công nghệ 4.0 và AI, Như Ý cho rằng đây không phải là thách thức, ngược lại giúp bảo vệ sức khỏe và hướng con người đến thói quen sống xanh.

"Mặc dù đây là sản phẩm làm thủ công nhưng khi sản xuất với số lượng lớn, thương mại hóa ra thị trường thì nhóm em sẽ ứng dụng thêm công nghệ AI và máy móc để tối ưu hóa chi phí vận hành" - Ý cho biết.

Em Trần Biểu, trưởng nhóm B-ECO 1, cho biết đã sử dụng lá bàng biển (của tỉnh Phú Yên cũ nay là Đắk Lắk) để làm ra những sản phẩm chén dĩa thân thiện với môi trường.

Sản phẩm được làm 100% từ tự nhiên, không hóa chất, không màu nhân tạo, tự phân hủy hoàn toàn trong vòng 60 ngày và có thể tái sử dụng hơn 10 lần.

"Để đảm bảo độ cứng và bền cho sản phẩm, nhóm đã ứng dụng công nghệ ép thủy lực. Với công nghệ này, mỗi chiếc đĩa chỉ mất chưa đến một phút để hoàn thành" - nhóm trưởng cho biết.

Nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Văn Hiến, ĐH Công nghiệp TP HCM và ĐH Nguyễn Tất Thành gây ấn tượng với sản phẩm dĩa làm từ lá bàng biển

Sau khi định hình dĩa, nhóm dùng máy khắc laser để tạo thêm hoa văn, thiết kế riêng cho sản phẩm

Giá trị thực sự của khởi nghiệp

Tại cuộc thi, nhiều sinh viên cho biết đã học hỏi được rất nhiều điều thú vị. Em Nguyễn Bách Diệp, ngành luật thương mại quốc tế-Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi. Với dự án khởi nghiệp từ thân cây chuối, Diệp đã áp dụng kiến thức về luật dân sự và luật sở hữu trí tuệ để hỗ trợ pháp lý cho dự án.

"Ở trường, thầy, cô không chỉ dạy các bộ luật mà còn rèn luyện tư duy pháp lý cho em. Vì vậy, khi đối mặt với một tình huống cụ thể, em dùng tư duy đó để tìm cách giải quyết đúng pháp luật và có lợi nhất. Ngoài ra, em còn có thêm kinh nghiệm làm việc nhóm, kiến thức về những lĩnh vực bảo vệ môi trường, kinh doanh, marketing,..."- Diệp chia sẻ.

Em Bích Diệp (đứng thứ hai bên trái) giới thiệu về sản phẩm dép và bao tay làm từ thân chuối

Nhóm sinh viên Học viện cán bộ TP HCM dự thi với dự án "Trung tâm Công tác xã hội Mặt trời nhỏ" dành cho trẻ em mắc tự kỷ, gặp khó khăn trong giao tiếp

Dự án Tâm Lạc Center về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tinh thần cho người cao tuổi của nhóm sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM

Nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM chăm chú lắng nghe những góp ý từ chuyên gia

Tại vòng bán kết, mỗi đội có tối đa 8 phút trình bày về dự án của mình trước ban giám khảo, bao gồm: 3 phút chiếu video và 5 phút thuyết trình. Sau đó là phần hỏi đáp giữa đội thi và ban giám khảo trong tối đa 10 phút.

Ban giám khảo chấm điểm cho mỗi đội thi dựa theo 6 tiêu chí: Tính sáng tạo, năng lực tổ chức thức hiện, hiệu quả tác động kinh tế/tác động xã hội, thị trường tiềm năng, ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh.

PGS - TS - KTS Lê Văn Thương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP HCM, cho biết cuộc thi là một sân chơi học thuật bổ ích, là nơi các dự án khởi nghiệp được định hình và tinh thần đổi mới được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên; đặc biệt là trong các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống đô thị và văn hóa xã hội như kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, pháp luật, văn hóa…











