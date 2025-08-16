Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng

Huế Xuân

(NLĐO) - 20 dự án tranh tài vòng bán kết cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” năm 2025 đều hướng đến sống xanh, chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ.

Sáng 16-8, vòng bán kết cuộc thi "Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" năm 2025 do Trường ĐH Kiến trúc TP HCM, Trường ĐH Luật TP HCM và Trường ĐH Văn hóa TP HCM tổ chức đã diễn ra tại Trường ĐH Kiến trúc.

Từ khoảng 100 đội thi là sinh viên đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM, ban tổ chức đã chọn ra 20 đội thi xuất sắc bước vào vòng bán kết. Điểm chung của các dự án này đều hướng đến thói quen sống xanh, chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ.

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng- Ảnh 1.

Những dự án đoạt giải sẽ được hỗ trợ kinh phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM với định mức 40 triệu đồng.

Đam mê khởi nghiệp xanh

Giới thiệu về dự án "Sáng tạo xanh" - sản xuất hộp đựng thực phẩm sinh học, em Nguyễn Như Ý, ngành quản trị kinh doanh-Trường ĐH Văn Lang, cho biết tất cả thành viên trong nhóm đều là những người "tay ngang", tuy nhiên vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hộp đựng thực phẩm sinh học của nhóm được làm từ thân cây chuối. Mọi quy trình từ A - Z đều được làm thủ công 100%. Sản phẩm có thể bảo quản lên đến 5 tháng và tự phân hủy từ 3- 5 ngày sau khi sử dụng. Trong trường hợp đựng thức ăn không có dầu mỡ, hộp có thể tái sử dụng sau khi phơi khô.

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng- Ảnh 2.

Em Nguyễn Như Ý (bìa phải) hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp để dự án có thêm nhiều cơ hội thương mại hóa sản phẩm.

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng- Ảnh 3.

Hộp đựng thực phẩm sinh học làm từ thân cây chuối do nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Lang nghiên cứu

Khi được hỏi về hướng đi có phần khác biệt so với xu hướng công nghệ 4.0 và AI, Như Ý cho rằng đây không phải là thách thức, ngược lại giúp bảo vệ sức khỏe và hướng con người đến thói quen sống xanh.

"Mặc dù đây là sản phẩm làm thủ công nhưng khi sản xuất với số lượng lớn, thương mại hóa ra thị trường thì nhóm em sẽ ứng dụng thêm công nghệ AI và máy móc để tối ưu hóa chi phí vận hành" - Ý cho biết.

Em Trần Biểu, trưởng nhóm B-ECO 1, cho biết đã sử dụng lá bàng biển (của tỉnh Phú Yên cũ nay là Đắk Lắk) để làm ra những sản phẩm chén dĩa thân thiện với môi trường.

Sản phẩm được làm 100% từ tự nhiên, không hóa chất, không màu nhân tạo, tự phân hủy hoàn toàn trong vòng 60 ngày và có thể tái sử dụng hơn 10 lần.

"Để đảm bảo độ cứng và bền cho sản phẩm, nhóm đã ứng dụng công nghệ ép thủy lực. Với công nghệ này, mỗi chiếc đĩa chỉ mất chưa đến một phút để hoàn thành" - nhóm trưởng cho biết.

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng- Ảnh 5.

Nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Văn Hiến, ĐH Công nghiệp TP HCM và ĐH Nguyễn Tất Thành gây ấn tượng với sản phẩm dĩa làm từ lá bàng biển

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng- Ảnh 6.

Sau khi định hình dĩa, nhóm dùng máy khắc laser để tạo thêm hoa văn, thiết kế riêng cho sản phẩm

Giá trị thực sự của khởi nghiệp

Tại cuộc thi, nhiều sinh viên cho biết đã học hỏi được rất nhiều điều thú vị. Em Nguyễn Bách Diệp, ngành luật thương mại quốc tế-Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết đây là lần đầu tiên tham gia cuộc thi. Với dự án khởi nghiệp từ thân cây chuối, Diệp đã áp dụng kiến thức về luật dân sự và luật sở hữu trí tuệ để hỗ trợ pháp lý cho dự án.

"Ở trường, thầy, cô không chỉ dạy các bộ luật mà còn rèn luyện tư duy pháp lý cho em. Vì vậy, khi đối mặt với một tình huống cụ thể, em dùng tư duy đó để tìm cách giải quyết đúng pháp luật và có lợi nhất. Ngoài ra, em còn có thêm kinh nghiệm làm việc nhóm, kiến thức về những lĩnh vực bảo vệ môi trường, kinh doanh, marketing,..."- Diệp chia sẻ.

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng- Ảnh 7.

Em Bích Diệp (đứng thứ hai bên trái) giới thiệu về sản phẩm dép và bao tay làm từ thân chuối

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng- Ảnh 8.

Nhóm sinh viên Học viện cán bộ TP HCM dự thi với dự án "Trung tâm Công tác xã hội Mặt trời nhỏ" dành cho trẻ em mắc tự kỷ, gặp khó khăn trong giao tiếp

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng- Ảnh 9.

Dự án Tâm Lạc Center về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, tinh thần cho người cao tuổi của nhóm sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM

Thích thú với những dự án khởi nghiệp xanh, có ích cho cộng đồng- Ảnh 10.

Nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM chăm chú lắng nghe những góp ý từ chuyên gia

Tại vòng bán kết, mỗi đội có tối đa 8 phút trình bày về dự án của mình trước ban giám khảo, bao gồm: 3 phút chiếu video và 5 phút thuyết trình. Sau đó là phần hỏi đáp giữa đội thi và ban giám khảo trong tối đa 10 phút.

Ban giám khảo chấm điểm cho mỗi đội thi dựa theo 6 tiêu chí: Tính sáng tạo, năng lực tổ chức thức hiện, hiệu quả tác động kinh tế/tác động xã hội, thị trường tiềm năng, ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh.

PGS - TS - KTS Lê Văn Thương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TP HCM, cho biết cuộc thi là một sân chơi học thuật bổ ích, là nơi các dự án khởi nghiệp được định hình và tinh thần đổi mới được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên; đặc biệt là trong các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống đô thị và văn hóa xã hội như kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, pháp luật, văn hóa…




Tin liên quan

Giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bach khoa Innovation 2025 đã có chủ

Giải thưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bach khoa Innovation 2025 đã có chủ

(NLĐO)- Trưa 9-8, vòng chung kết cuộc thi Bach khoa Innovation 2025 đã khép lại với các giải thưởng đã được xác định.

Ứng dụng giáo dục dành cho trẻ tự kỷ đoạt giải nhất ý tưởng khởi nghiệp

(NLĐO) - 7 dự án bước vào vòng chung kết cuộc thi "Ra khơi 2025" đều có giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường.

TP HCM: Ba trường đại học phối hợp chắp cánh ý tưởng khởi nghiệp

(NLĐO) - Những dự án đoạt giải được hỗ trợ kinh phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM với định mức 40 triệu đồng.

bảo vệ môi trường sức khỏe tái sử dụng sinh viên khởi nghiệp sáng tạo Trường ĐH Luật TP HCM Trường ĐH Kiến túc TP HCM đổi mới sáng tạo chăm sóc sức khỏe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo