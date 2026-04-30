Giáo dục

Học phí của ĐH Kinh tế TPHCM lên tới 80 triệu đồng

HUY LÂN - HUẾ XUÂN

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TPHCM công bố học phí các chương trình đào tạo và phương thức tuyển sinh ĐH năm 2026.

Thông tin vừa được ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) công bố cho biết mức học phí tín chỉ khác nhau dựa trên các tiêu chí: Chương trình đào tạo thuộc khối ngành nào, có kiểm định chất lượng quốc tế hay chưa, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo và cơ sở đào tạo tại TPHCM hay Vĩnh Long. Cụ thể:

Các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế)

Tiếng Việt: 1.400.000 đồng/tín chỉ; tiếng Anh: x 1,4; thực hành: x 1,2

(Chương trình tiếng Việt: khoảng 50 – 55 triệu đồng/năm; Chương trình tiếng Anh bán phần: khoảng 55 – 60 triệu đồng/năm; Chương trình tiếng Anh toàn phần: khoảng 65-75 triệu đồng/năm).

Học phí của ĐH Kinh tế TPHCM lên tới 80 triệu đồng - Ảnh 1.

Sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM

Các chương trình tiên tiến

Tiếng Việt: 1.200.000 đồng/tín chỉ; tiếng Anh: x 1,4; thực hành: x 1,2

(Chương trình tiếng Việt: khoảng 40 – 50 triệu đồng/năm; Chương trình tiếng Anh bán phần: khoảng 50 – 55 triệu đồng/năm; Chương trình tiếng Anh toàn phần: 55-60 triệu đồng/năm).

Chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW)

Tiếng Việt: 1.400.000 đồng/tín chỉ; tiếng Anh: 1.960.000 đồng/tín chỉ (khoảng 60 – 65 triệu đồng/năm).

Chương trình song bằng quốc tế (bằng ĐHCQ UEH và bằng đối tác quốc tế)

Học phí từ 70 triệu đồng/năm tùy theo từng chương trình với đối tác.

Cử nhân tài năng ISB – Kinh doanh; Cử nhân tài năng ISB – Công nghệ

Tiếng Việt: 1.400.000 đồng/tín chỉ; tiếng Anh: 1.960.000 đồng/tín chỉ (khoảng 70-75 triệu đồng/năm).

Asia Co-op

Tiếng Việt: 1.400.000 đồng/tín chỉ; tiếng Anh: 1.960.000 đồng/tín chỉ; Mode Coop: 3.290.000 đồng/tín chỉ (khoảng 80 triệu đồng/năm).

UEH đồng thời cũng công bố chi tiết thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2026 với 2 phương thức xét tuyển và 8 chương trình mới theo hướng công nghệ, máy tính ứng dụng gắn với thị trường quốc tế.

Năm nay, nhà trường dành 5% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển thẳng của Bộ GD-ĐT, 95% còn lại áp dụng phương thức xét tuyển tích hợp.

Học phí của ĐH Kinh tế TPHCM lên tới 80 triệu đồng - Ảnh 2.

Nhóm sinh viên ĐH Kinh tế TP HCM nghiên cứu hệ thống thanh toán bằng AI "siêu tốc"

UEH sử dụng quỹ học bổng trị giá hàng chục tỉ đồng nhằm thu hút nhân tài và hỗ trợ sinh viên vượt khó. Chính sách năm nay đặc biệt chú trọng vào các ngành công nghệ mũi nhọn và thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể, tại UEH Mekong - phân hiệu đào tạo ở Vĩnh Long, sinh viên đến từ tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh trúng tuyển ngành công nghệ và đổi mới sáng tạo, robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) và kinh doanh nông nghiệp đạt tiêu chí xét tuyển loại giỏi được miễn 100% học phí học kỳ đầu; các trường hợp còn lại thuộc nhóm này được hỗ trợ 50% học phí.

Đồng thời, phân hiệu sẽ dành khoảng 120 triệu đồng để hỗ trợ học bổng học tập dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, tất cả sinh viên học tại phân hiệu đều được luân chuyển học tập năm cuối tại TPHCM.

Với những sinh viên quốc tế trúng tuyển, phân hiệu miễn 100% học phí toàn khóa, miễn phí ký túc xá trong toàn bộ thời gian học (bao gồm giai đoạn luân chuyển tại TPHCM), hỗ trợ học phí dự bị tiếng Việt, hỗ trợ đầu khóa 3 triệu đồng/sinh viên và sinh hoạt phí hơn 2,5 triệu đồng/tháng trong thời gian học chính thức.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách UEH, cho biết UEH không ngừng mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục ĐH với chất lượng được kiểm định quốc tế, đa dạng, bình đẳng. Ngoài ra, hệ thống chương trình đào tạo được thiết kế gắn với thực tiễn thị trường lao động, loại hình đào tạo đa ngôn ngữ kết hợp cùng chương trình ngoại khóa, mô hình chăm sóc người học và chính sách học bổng đa tầng.

Về học phí, học phí tại phân hiệu tương đương khoảng 60% tại cơ sở chính ở TPHCM. Lộ trình điều chỉnh học phí hằng năm không vượt quá 10%.

Học bổng cho sinh viên ngành toán học, miễn 100% học phí, hỗ trợ 15 triệu đồng/tháng

(NLĐO)- Chương trình Cử nhân tài năng toán học cấp học bổng Sigma đến 15 triệu/tháng, miễn 100% học phí, GS Ngô Bảo Châu trực tiếp phỏng vấn

