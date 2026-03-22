Học sinh chạm nghề, sinh viên chạm việc tại Tech Fest & Job Fair 2026

Kết thúc sự kiện Tech Fest & Job Fair 2026 do Trường ĐH FPT phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM và Hội Tin học TPHCM tổ chức ngày 21-3, ban tổ chức thống kê có gần 10.000 lượt người tham gia, hàng trăm hồ sơ ứng tuyển gửi về doanh nghiệp và nhiều giải pháp công nghệ mới xuất hiện tại sự kiện.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, nhấn mạnh sinh viên là nguồn nhân lực tương lai cho các khu công nghệ cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo hay các khu thương mại tự do. Những con số tại sự kiện cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân lực công nghệ trẻ đang gia tăng rõ nét, đồng thời phản ánh xu hướng người học chủ động tiếp cận thị trường lao động từ rất sớm.

Học sinh, sinh viên hào hứng tham gia sự kiện Tech Fest & Job Fair 2026

Học sinh THPT tìm hiểu về các ngành "hot" tại Trường ĐH FPT

Màn giao lưu thú vị cùng chó robot thông minh

Sinh viên chớp thời cơ, tìm kiếm việc làm phù hợp ngay tại sự kiện

Đây cũng làm dịp để sinh viên học cách hoàn thiện hồ sơ, trau dồi thêm kỹ năng mềm

Với gần 60 doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự kiện mang đến hàng loạt hoạt động trải nghiệm công nghệ, tư vấn nghề nghiệp và tuyển dụng trực tiếp. Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng, sinh viên không chỉ tìm kiếm cơ hội việc làm mà còn hiểu rõ hơn về yêu cầu kỹ năng, từ đó chủ động điều chỉnh lộ trình học tập và phát triển bản thân. Ngoài sinh viên, sự kiện còn mở rộng đối tượng tham gia là học sinh THPT từ nhiều tỉnh/thành.

TS Trần Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, khẳng định tầm nhìn của nhà trường trong việc xóa bỏ khoảng cách giữa giảng đường và thực tiễn doanh nghiệp.

"Thế giới công nghệ hiện nay giống như một cuộc chơi đầy tính sáng tạo, nơi chúng ta không ngừng đòi hỏi những điều mới mẻ hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn. Các bạn sinh viên có thể tiến rất nhanh, rất mạnh nhưng quan trọng vẫn là sự đồng hành giữa nhà trường và các doanh nghiệp để tạo ra những giá trị thực sự cho xã hội" - TS Tuấn cho biết.

Học sinh trổ tài làm ca sĩ với phòng thu âm hiện đại

Ngành công nghệ ô tô số đặc biệt thu hút nhiều học sinh nam quan tâm

Hội nghị "Thúc đẩy chuyển đổi số cấp cơ sở - Tháo gỡ rào cản, kết nối nguồn lực công nghệ" thu hút nhiều chuyên gia tham dự và thảo luận

Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị "Thúc đẩy chuyển đổi số cấp cơ sở - Tháo gỡ rào cản, kết nối nguồn lực công nghệ" cũng được tổ chức với sự tham dự của hơn 200 lãnh đạo, cán bộ cùng đại diện 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Hội nghị là diễn đàn để cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai chuyển đổi số, đồng thời tìm kiếm các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn.