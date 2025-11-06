Bão số 13 Kalmaegi: Nhiều trường học ở TP HCM điều chỉnh giờ tan học

Nhiều trường học ở TP HCM trong ngày 6-11 đã thông báo đến phụ huynh, học sinh điều chỉnh thời gian tan học của học sinh toàn trường, nhằm chủ động phòng, tránh ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn), trong ngày mai (7-11), nhà trường ra thông báo học sinh toàn trường sẽ ra về vào lúc 15 giờ 40 phút. Tiết học CLB sẽ được thực hiện học bù trong thời gian học kỳ I. Riêng đối với phụ huynh không tiện đón học sinh, bảo mẫu sẽ đảm bảo việc trông học sinh đến 17 giờ cùng ngày.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (phường Bến Thành), nhà trường thông báo điều chỉnh giờ ra về trong 2 ngày thứ 5 (6-11) và thứ 6 (7-11). Theo đó, giờ tan học của học sinh trong 2 buổi chiều, như sau: Học sinh khối 1, 2, 3 ra về lúc 15 giờ 45 phút; Học sinh khối 4, 5 ra về lúc 16 giờ.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành, TP HCM)

Thông báo của nhà trường cũng nêu nội dung các tiết học bị ảnh hưởng giáo viên chủ động đưa bài giảng lên hệ thống Vnedu cho học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm thông tin đến cha mẹ học sinh, hướng dẫn học sinh chuẩn bị ra về theo khung giờ tạm; đảm bảo an toàn khi di chuyển trong sân trường. Tổng phụ trách Đội, bảo mẫu, bảo vệ có trách nhiệm phân luồng cổng ra vào. Hỗ trợ che mưa, cảnh báo an toàn và xử lý các tình huống phát sinh. Giáo viên bộ môn có tiết cuối hỗ trợ ổn định học sinh di chuyển. Phối hợp của cha mẹ học sinh chủ động sắp xếp thời gian đón con đúng giờ; trang bị áo mưa, nón che; tuân thủ phân luồng của bảo vệ để tránh ùn ứ.Trường hợp cha mẹ học sinh đến trễ do bất khả kháng: học sinh sẽ chờ tại sảnh đường Trần Hưng Đạo.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP HCM đã có thông báo đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn TP về khẩn trương triển khai các phương án ứng phó ảnh hưởng bão Kalmaegi. Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị các cơ sở giáo dục chuẩn bị sẵn sàng phương án để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra. Sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng đề nghị lãnh đạo các nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để được hỗ trợ về chuyên môn, vật tư, trang thiết bị khi có tình huống xảy ra. Có kế hoạch sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp nếu có. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh tại đơn vị. Đặc biệt, tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác đảm bảo an toàn trở lại bình thường....

