Sáng 4-12, bà Lương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận em Đ.N.B.K. (học sinh lớp 2 của trường) đã tử vong do đuối nước.

Trò chơi "ghe bobo" đang hot trên mạng xã hội TikTok

Trước đó, chiều 2-12, sau khi đi học về, em K. xin bà nội cho đi chơi. Đến chiều muộn, không thấy em về nên gia đình hốt hoảng tìm kiếm. Sau đó, một số người phát hiện thi thể của em tại hồ nước gần nhà.

Theo bà Hoa, một số người hàng xóm của K. cho rằng do em bắt chước trò chơi "ghe bobo" trên TikTok nên không may rơi xuống hồ tử vong. Tuy nhiên, do gia đình của em K. đang tang gia bối rối nên nhà trường không hỏi kỹ về sự việc.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thực chất trò chơi "ghe bobo" là không nguy hiểm nhưng môi trường mà các em lựa chọn để thực hiện trò chơi lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để phòng tránh, nhà trường quán triệt học sinh phải cẩn thận khi chơi trò "ghe bobo" này.

"Ghe bobo" là một trò chơi được nhiều học sinh quay lại clip, đăng tải trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Chỉ cần những vật dụng đơn giản như dây thun, xốp, que tre... là có thể làm những chiếc "ghe bobo" bằng bàn tay. Sau khi hoàn thành, những chiếc "ghe bobo" được thả chạy trên mặt nước (thường quây bạt đựng nước sâu khoảng 10cm trở lên là được).