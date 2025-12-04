HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Học sinh lớp 2 chết đuối nghi do chơi trò "ghe bobo" hot trên TikTok

Cao Nguyên

(NLĐO) – Một học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong thương tâm trong hồ nước nghi chơi trò "ghe bobo" đang hot trên mạng xã hội TikTok

Sáng 4-12, bà Lương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận em Đ.N.B.K. (học sinh lớp 2 của trường) đã tử vong do đuối nước.

Học sinh lớp 2 tử vong do trò chơi ghe bobo hot trên TikTok - Ảnh 1.

Học sinh lớp 2 chết đuối nghi do chơi trò "ghe bobo" hot trên TikTok - Ảnh 1.

Trò chơi "ghe bobo" đang hot trên mạng xã hội TikTok

Trước đó, chiều 2-12, sau khi đi học về, em K. xin bà nội cho đi chơi. Đến chiều muộn, không thấy em về nên gia đình hốt hoảng tìm kiếm. Sau đó, một số người phát hiện thi thể của em tại hồ nước gần nhà.

Theo bà Hoa, một số người hàng xóm của K. cho rằng do em bắt chước trò chơi "ghe bobo" trên TikTok nên không may rơi xuống hồ tử vong. Tuy nhiên, do gia đình của em K. đang tang gia bối rối nên nhà trường không hỏi kỹ về sự việc.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thực chất trò chơi "ghe bobo" là không nguy hiểm nhưng môi trường mà các em lựa chọn để thực hiện trò chơi lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để phòng tránh, nhà trường quán triệt học sinh phải cẩn thận khi chơi trò "ghe bobo" này.

"Ghe bobo" là một trò chơi được nhiều học sinh quay lại clip, đăng tải trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Chỉ cần những vật dụng đơn giản như dây thun, xốp, que tre... là có thể làm những chiếc "ghe bobo" bằng bàn tay. Sau khi hoàn thành, những chiếc "ghe bobo" được thả chạy trên mặt nước (thường quây bạt đựng nước sâu khoảng 10cm trở lên là được).

Lý do khiến video bão lũ giả được tạo bởi AI có thể "qua mặt" Facebook, TikTok

Lý do khiến video bão lũ giả được tạo bởi AI có thể "qua mặt" Facebook, TikTok

(NLĐO) - Các video giả được tạo bởi AI thường thu hút số người xem, chia sẻ rất lớn, bởi đánh vào tâm lý tò mò và sự thương cảm dành cho đồng bào vùng lũ.

Bắt chước trong phim, bé trai nhét cây thông cống nửa mét vào hậu môn

(NLĐO) - Theo lời kể của phụ huynh, bé trai có thói quen bắt chước phim ảnh, bé còn tập cho em trai hơn 1 tuổi nhét đồ theo mình.

Trường học lo ngại học sinh bắt chước khi xem “Trò chơi con mực”

(NLĐO) – Nhiều trường học ở Anh cảnh báo phụ huynh quan tâm, không cho con em mình xem “Trò chơi con mực” trên Netflix sau khi một số học sinh bị bắt gặp bắt chước trò chơi trong phim kinh dị bạo lực này.

