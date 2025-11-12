Học sinh TP HCM mê cải lương, hát múa dân ca có sân chơi để tranh tài

Sở GD-ĐT TP HCM phối hợp Sofia Art tổ chức cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" dành cho học sinh từ 12-18 tuổi.

Ban giám khảo quy tụ nhiều nghệ sĩ uy tín

Vòng chung kết (Việt điệu trăng thanh) dự kiến diễn ra vào 19 giờ ngày 22-1-2026 tại Nhà hát Bến Thành.

Cơ cấu giải thưởng gồm giải nhất, giải nhì và giải ba (gồm tiền mặt, gói học nhạc nâng cao, thu âm album và đào tạo talent cùng Sofia Art). Trong đó, giải nhất trị giá 100 triệu đồng, giải nhì trị giá 80 triệu đồng, giải ba trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, còn có hạng mục giải phong cách từ ban tổ chức.

Theo bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cuộc thi tìm kiếm những tài năng mới để bồi dưỡng, tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật.

Các thí sinh có thể lựa chọn hình thức trình diễn đa dạng như hát, múa, chơi nhạc cụ dân tộc, biểu diễn cá nhân hoặc theo nhóm. Những bộ môn nghệ thuật dân gian được khuyến khích dự thi gồm: Đờn ca tài tử và cải lương, trình tấu nhạc cụ dân tộc, dân ca ba miền.

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết hiện nay, Bộ GD-ĐT hướng tới việc tất cả học sinh đều được tham gia ít nhất một môn nghệ thuật, qua đó biết cách bảo tồn và trân trọng giá trị âm nhạc dân tộc. Nhiều trường đã có các câu lạc bộ âm nhạc, đờn ca tài tử.

“Tuy nhiên, để tìm kiếm những tài năng mới nhằm bồi dưỡng, tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật thì cuộc thi là bước đi cần thiết. Thông qua quá trình học tập và đào tạo cùng chuyên gia, học sinh sẽ được lan tỏa tinh thần nghệ thuật, phát triển toàn diện cả về văn - thể - mỹ, từ đó lan tỏa tinh thần đến những học sinh khác” - bà Trang nhấn mạnh.

Bà cũng đề nghị 16 cụm trưởng trường học sẽ triển khai cuộc thi đến tất cả trường học, khuyến khích học sinh tham gia. Nhà trường cần phối hợp để đảm bảo việc học của các em không bị ảnh hưởng hay gián đoạn trong thời gian tham gia chương trình.

Cuộc thi gồm 3 vòng thi: Vòng 1 - Âm hưởng dân gian (sơ loại) diễn ra từ ngày 11 đến 30-11-2025 theo hình thức gửi video dự thi. Thí sinh gửi video về cho ban tổ chức qua email Sofia Art: Sofia.art.vn@gmail.com. Ban tổ chức tuyển chọn 30-50 tiết mục xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong. Ở vòng 2 (Trăng việt tỏa sáng), các tiết mục được lựa chọn sẽ được đào tạo nâng cấp chuyên nghiệp. Đồng thời, các tiết mục này tham gia bình chọn trực tuyến trên website và các kênh truyền thông chính thức của giải. Kết quả chọn ra tối đa 20 tiết mục xuất sắc nhất vào vòng chung kết.



