Học sinh TP HCM khám phá nghề tại chương trình tư vấn giáo dục nghề nghiệp

Sáng 11-11, tại Trường THCS Trần Văn Ơn (phường Tân Định, TP HCM), Sở GD-ĐT TP HCM, Tạp chí Giáo dục TP HCM tổ chức "Chương trình tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp (GDNN) TP HCM năm 2025" với hơn 60 cơ sở GDNN tham gia.

Học sinh hào hứng đặt câu hỏi nhờ các chuyên gia tư vấn, hướng nghiệp

Nhiều học sinh quan tâm đến những ngành "hot", không bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết nét mới năm nay chương trình được tổ chức tại 22 điểm trường THCS, trung cấp, CĐ và các trung tâm GDTX - GDNN trên địa bàn TP. Đối tượng tham gia chính là học sinh lớp 8, 9 và các thầy, cô hướng nghiệp.

Chương trình trang bị cho học sinh thông tin tuyển sinh vào lớp 10, tư vấn định hướng nghề nghiệp sau THCS, tư vấn tâm lý – sức khỏe mùa thi, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực; đồng thời, góp phần thực hiện công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS, nâng cao chất lượng GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài hướng đi truyền thống vào các trường THPT, năng khiếu, ông Đào Phi Trường, chuyên viên Phòng GDTX - Nghề nghiệp và Đại học-Sở GD-ĐT, gợi ý học sinh THCS có thêm một lựa chọn linh hoạt là học GDNN. Con đường này cho phép các em học song song văn hóa và kỹ năng nghề.

Video: Khi lựa chọn GDNN, học sinh có thể lựa chọn học văn hóa 4 môn hoặc văn hóa 7 môn

Học sinh tìm hiểu về máy chẩn đoán lỗi trên ô tô

Học sinh hào hứng tham gia gian hàng của Trường CĐ Viễn Đông

Gian hàng của Trường CĐ Quốc tế TP HCM thu hút nhiều học sinh quan tâm, thích thú về pha chế, du lịch, dịch vụ.

Các chuyên gia khuyến khích học sinh cần chủ động tìm hiểu, trải nghiệm thực tế tại các gian hàng và suy nghĩ kỹ lưỡng về quyết định chọn ngành nghề, đảm bảo phù hợp với năng lực cá nhân, sở thích và đặc biệt là xu thế kinh tế - xã hội trong 5 đến 10 năm tới.



