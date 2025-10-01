HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không còn bị đuổi học?

Bảo Nghi

(NLĐO) - Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh sẽ có hiệu lực từ ngày 31-10.

Theo quy định mới, nguyên tắc xử lý vi phạm đối với học sinh phải dựa trên sự tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến; đồng thời bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất của các em.

Học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không còn bị đuổi học? - Ảnh 1.

Từ ngày 31-10 học sinh vi phạm kỷ luật sẽ không còn bị đuổi học.

Bộ GD-ĐT cũng nhấn mạnh việc tuyệt đối không áp dụng các biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần học sinh.

Nếu như thông tư cũ quy định học sinh có thể bị xử lý theo 5 mức độ, từ khiển trách trước lớp đến đuổi học 1 năm, thì các biện pháp kỷ luật mới của Thông tư 19/2025 được điều chỉnh theo cấp học. Với bậc tiểu học, học sinh vi phạm chỉ bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi. Với các cấp học cao hơn, biện pháp xử lý có thể là nhắc nhở, phê bình hoặc yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm.

Bên cạnh việc kỷ luật, Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT còn bổ sung nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm giúp học sinh khắc phục hành vi vi phạm. Cụ thể, các em sẽ được khuyên bảo, động viên để tự nhận thức hành vi sai trái; được theo dõi, tư vấn trong quá trình khắc phục; tham gia hoạt động tư vấn học đường, công tác xã hội, giáo dục kỹ năng hoặc các hoạt động khác do nhà trường tổ chức.

Đáng chú ý, việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các lực lượng xã hội cũng được nhấn mạnh trong quy định mới, nhằm giúp học sinh điều chỉnh hành vi, thay đổi nhận thức và khắc phục hậu quả.

vi phạm kỷ luật đuổi học học sinh
