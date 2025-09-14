Tặng phòng máy tính cho học sinh vùng biên

Chương trình caravan "Lan tỏa yêu thương" lần thứ 7 do Đoàn Doanh nghiệp TP HCM thực hiện từ ngày 12 đến 14-9 tại các tỉnh miền Tây. Đoàn caravan với hơn 40 xe tự lái và hơn 150 doanh nhân đã chinh phục hành trình dài hơn 650 km qua miền đất trù phú nhưng vẫn còn lắm nhọc nhằn của Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình với khát vọng đồng hành cùng các em học sinh trên con đường học tập

Tại tỉnh Đồng Tháp, đoàn đã trao tặng cho Trường Tiểu học Tân Lý Đông (xã Tân Hương) một hệ thống nước sạch học đường, 945 phần quà dành cho học sinh (gồm balô, nón, tập vở, dụng cụ học tập), bánh kẹo và sữa cùng với 1.000 ghế nhựa phục vụ sinh hoạt học tập. Ngoài ra, Quỹ mổ tim trị giá 50 triệu đồng cũng được trao cho UBND xã Tân Hương.

Chương trình đã tặng phòng máy tính cho Trường Tiểu học B Lương Phi

Tiếp nối hành trình, tại tỉnh An Giang, đoàn Caravan đã tặng một phòng máy tính ươm mầm tri thức đạt chuẩn, với đầy đủ trang thiết bị, tại Trường Tiểu học B Lương Phi (xã Ô Lâm). Còn Trường Tiểu học C An Hảo (xã Núi Cấm) được nhận thư viện tri thức học đường đạt chuẩn quốc gia, cùng với gian hàng yêu thương trao tặng quà cho 530 em học sinh. Chương trình đã trao tặng tổng cộng gần 1 tỉ đồng cho học sinh khó khăn hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Ông Trần Thanh Vũ - Trưởng Ban Tổ chức Caravan "Lan tỏa yêu thương" lần 7, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Quốc tế Vina Group - cho hay chương trình là nhịp cầu yêu thương, là lời nhắn gửi đến các em nhỏ rằng dù ở nơi đâu, các em vẫn luôn được quan tâm, được động viên và khích lệ trên con đường học tập.

Chương trình đã kết nối các doanh nghiệp hướng đến thế hệ tương lai

"Những hành động thiết thực hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là niềm tin, là hy vọng cho tương lai của thế hệ trẻ – những mầm non đang lớn lên nơi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc" - ông Vũ nhấn mạnh.