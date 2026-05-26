Học tập quốc tế không còn chỉ ở đại học

Tại talkshow “Lối đi thông minh sau tốt nghiệp THPT” diễn ra chiều 26-5, bà Võ Thanh Hường, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường Cao đẳng (CĐ) Quốc tế TPHCM (ICH), đã chia sẻ những cơ hội bứt phá cho học sinh cuối cấp. Theo bà Hường, sinh viên hoàn toàn có thể du học hoặc làm việc tại các thị trường khó tính như Nhật, Đức, Hàn, Đài Loan (Trung Quốc) nếu chuẩn bị tốt ngoại ngữ.

Lộ trình “0 đồng” sang Đài Loan (Trung Quốc)

Nổi bật nhất là học bổng INTENSE miễn phí 100%, dành cho sinh viên học tập tại trường, có mong muốn liên thông lên ĐH quốc tế cho hầu hết tất cả các ngành, đặc biệt có ngành Công nghệ chất bán dẫn. Sinh viên sẽ học 2 năm tại CĐ Quốc tế TPHCM, đồng thời học tiếng Trung phồn thể để đạt chuẩn TOCFL A2 trước khi chuyển tiếp sang Đài Loan.

Theo lộ trình, sinh viên học ngành 2 năm đầu tại Việt Nam, đồng thời học thêm tiếng Trung phồn thể. Khi đạt trình độ ngoại ngữ TOCFL A2, sinh viên liên thông học ĐH tại Đài Loan (Trung Quốc) dưới sự tài trợ hoàn toàn từ chính phủ, nhà trường và các doanh nghiệp đối tác Đài Loan.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ của chương trình này vô cùng ưu đãi: sinh viên chỉ đóng 30% học phí khóa tiếng Trung tại trường CĐ, nếu đậu phỏng vấn sẽ được hoàn trả phí học đã đóng; học tại Đài Loan sinh viên được miễn phí 100% học phí, miễn phí 100% KTX và nhận khoản sinh hoạt phí hơn 22,5 triệu đồng/tháng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được doanh nghiệp nhận làm việc tại Đài Loan trong 2 năm, sau đó có thể linh hoạt lựa chọn về nước hoặc tiếp tục ở lại học tập hoặc làm việc lâu dài.

Bà Võ Thanh Hường chia sẻ rằng sau tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn ở lại làm việc ít nhất 2 năm tại doanh nghiệp hoặc quay về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Theo bà Võ Thanh Hường, điểm khác biệt của chương trình là các thỏa thuận MOU giữa các trường, giúp tăng cơ hội phỏng vấn và giảm rủi ro khi chuyển tiếp. ICH cũng khuyến khích sinh viên học thêm ngoại ngữ thứ hai, đặc biệt là tiếng Trung phồn thể, để tăng lợi thế cạnh tranh.

Không chỉ Đài Loan (Trung Quốc), các thị trường như Nhật Bản và Đức cũng đang thiếu nhân lực ngành điều dưỡng. Sinh viên nếu trang bị thêm tiếng Nhật hoặc tiếng Đức có thể dễ dàng tiếp cận cơ hội làm việc tại các quốc gia này với nhu cầu tuyển dụng cao. Bà Hường nhấn mạnh: “Chỉ cần có ngoại ngữ tốt, sinh viên có thể tham gia nhiều thị trường lao động quốc tế khác nhau đang liên kết ngày càng rộng mở với Việt Nam”.

"Giữ chỗ" sớm trước sự cạnh tranh khốc liệt

Bên cạnh cơ hội, thị trường tuyển sinh năm nay được đánh giá cạnh tranh gay gắt hơn. Thí sinh không chỉ cạnh tranh với bạn bè cùng lứa mà còn với hơn 63.000 thí sinh tự do và lượng lớn thí sinh từ các năm trước quay lại xét tuyển vào ngành “hot”. Theo bà Hường, thí sinh cần “giữ chỗ” sớm để tránh hết chỉ tiêu, đồng thời lựa chọn ngành phù hợp năng lực và sở thích.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh, việc chọn ngành cần cân nhắc khả năng thích ứng lâu dài. Thí sinh nên ưu tiên ngành ít bị thay thế bởi công nghệ, đồng thời phù hợp năng lực và định hướng cá nhân. Hệ cao đẳng được đánh giá là lựa chọn tối ưu nhờ thời gian học ngắn, chi phí thấp và khả năng tiếp cận thị trường lao động nhanh.

Sinh viên hầu hết các ngành đều có cơ hội việc làm ngay từ khi còn học nhờ chương trình thực tập tại doanh nghiệp liên kết. Ảnh: NTCC

Nhà trường cung cấp danh sách đối tác theo từng ngành để sinh viên định hướng nghề nghiệp rõ ràng ngay từ đầu. Ở khối dịch vụ - du lịch, sinh viên được thực tập tại nhiều hệ thống khách sạn lớn như Marriott, Novotel Saigon Center, La Vela Saigon Hotel…

Với ngành chăm sóc sắc đẹp, trường có Trung tâm Thẩm mỹ Quốc tế trực thuộc, kết nối nhiều spa và doanh nghiệp trong ngành. Sinh viên được học tập, trải nghiệm thực tế và có cơ hội được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Trường CĐ Quốc Tế TPHCM hiện xét tuyển bằng học bạ và trực tuyến, không mất phí và có kết quả phản hồi nhanh qua email trong khoảng một tuần.