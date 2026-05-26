Bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM

Theo Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hoàng Minh Sơn đã ký các quyết định số 1355, 1358 và 1369/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng của nhà trường.

Cụ thể, PGS-TS Phan Tại Huân và TS Trần Đình Lý, hai phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, tiếp tục được tái bổ nhiệm giữ chức vụ.

PGS-TS Phan Tại Huân từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM như Trưởng bộ môn Hóa sinh thực phẩm, Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm và Trưởng khoa Công nghệ hóa học thực phẩm. Năm 2014, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

TS Trần Đình Lý sinh năm 1965, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp tại Trường ĐH Nông Lâm TPHCM năm 1990, nhận bằng thạc sĩ cùng chuyên ngành tại trường vào năm 2003.

Năm 2012, TS Trần Đình Lý hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Kinh tế tại Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế.

Trong khi đó, TS Bùi Ngọc Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM. TS Bùi Ngọc Hùng từng là Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nông Lâm TPHCM.

Việc bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo được xem là bước tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị của Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, bảo đảm công tác điều hành và triển khai các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.